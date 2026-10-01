Líbano: Cómo los bancos huyen de su responsabilidad en la crisis Siete años después del inicio de la crisis, los líderes bancarios libaneses rechazan toda responsabilidad. Los hechos los acusan directamente. Antes de 2019..

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

🏦 Liban : comment les banques fuient leur responsabilité dans la crise

Siete años después del inicio de la crisis, los líderes de los bancos libaneses rechazan toda responsabilidad. Los hechos los acusan directamente.

Antes de 2019, decidieron concentrar hasta el 70% de sus activos en deudas gubernamentales en lugar de diversificar el riesgo. Sabían a principios de 2018 que estas facturas del Tesoro ya estaban perdiendo valor, y continuaron vendiéndolas como una inversión segura.

Entre 2015 y 2019, pagaron grandes dividendos a sus accionistas y directores, en gran parte transferidos al extranjero. Peor: En octubre-noviembre de 2019, al mismo tiempo que los retiros fueron bloqueados para todos los libaneses, cinco líderes bancarios, incluyendo el presidente de la Asociación de Bancos del Líbano, recaudaron $2.3 billones en fondos personales.

Para cubrir sus huellas, los bancos impusieron el control de capital sin ninguna base legal, y dependen de medios cercanos a ellos para informar de la culpa sobre el estado, el BDL, o incluso la población.

Hoy en día, la justicia es activa: denuncia del gobernador del BDL en enero de 2026, 45 a 50 funcionarios entrevistados en el Líbano, investigación penal abierta en Francia sobre 15 mil millones de dólares transferidos a filiales europeas.

Balance: más de 72 mil millones de dólares en pérdidas, y sin embargo ningún banquero condenado.

📌 Analyse factuelle et sourcée de LibnaNEWS.

Este vídeo contiene imágenes generadas/asistidas por IA.

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews