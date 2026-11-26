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El Consejo de Ministros autorizó la continuación de las negociaciones con Qatar sobre la reforma eléctrica y sus condiciones financieras. La delegación de Abu Dhabi recibida el 25 de noviembre en Beirut presentó su experiencia en la gestión del sector. Los dos enfoques no están en la misma etapa: uno se refiere a un proyecto en negociación, el otro no da lugar a ningún anuncio de inversión.

Qatar: El suministro de combustible no es suficiente para producir energía

El programa de Doha del 15 y 16 de noviembre abarcaba la generación de electricidad, el suministro de gas y electricidad a través de Siria, la construcción de centrales eléctricas y una instalación flotante para recibir y regasificar el gas natural licuado. La Presidencia del Consejo también mencionó la negociación de un suministro de GNL de 20 años y proyectos renovables. Esta duración fue la de una opción discutida, no la de un contrato publicado.

Cada enlace incurre en gastos diferentes. Un contrato de combustible cubre volúmenes y precios de gas. Una unidad de regasificación convierte GNL para ser entregado a una central eléctrica. El costo de la electricidad todavía depende de la eficiencia de las plantas, sus costos de disponibilidad y transporte. Si la red no puede absorber la producción o si no se pagan los volúmenes facturados, el problema ya no es el de los precios del combustible solo.

Emiratos: desde la gestión de la red hasta la diversificación

En Beirut, la delegación de Emirati, encabezada por Said bin Mubarak al-Hajeri, incluyó el departamento de energía de Abu Dhabi, TAQA Transmission y Masdar. El informe libanés describe una presentación de la experiencia de Abu Dhabi en la gestión del sector y la diversificación energética. La presencia de un gerente de transporte y un desarrollador renovable indica la diversidad de habilidades presentes; no establece que se ha propuesto un contrato de red o una central eléctrica a un precio determinado.

Compromisos financieros pendientes

En su decisión de 13 de noviembre, el Gobierno del Líbano pidió al Ministro de Energía que volviera a él con el resultado de los debates de Qatar, en particular sobre aranceles y garantías. Para comparar proyectos futuros, será necesario saber si el arancel cubre el único combustible o electricidad entregado, en la que se pagará la moneda y quién asume los riesgos de volumen e intercambio. Una garantía del Fondo de Ingresos Consolidados, si se solicita, debe distinguirse de un gasto inmediatamente introducido en el presupuesto: crea una obligación que puede ser pagadera si la parte garantizada no cumple sus obligaciones.

El mandato de negociar con Qatar no establece estos elementos. El informe de la visita del Emirato, por otro lado, no da sitio, ningún poder, ningún calendario, ninguna cantidad. Por consiguiente, en esta etapa, los documentos públicos no permiten estimar ninguna disminución de las facturas de los hogares.

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