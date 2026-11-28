Los cascos, los chalecos y los medios de transmisión forman parte de las necesidades documentadas. El derecho humanitario protege a los periodistas, sean o no marcados.

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Un casco, un chaleco y qué transmitir las imágenes: para los periodistas que cubren Gaza, la protección y los medios de trabajo plantean dos problemas distintos. The International Federation of Journalists (IFJ) recalled editorial staff of their responsibility for the provision of security equipment. Las organizaciones de prensa también están pidiendo la posibilidad de traer información sobre eventos.

El material que protege y el que hace posible publicar

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades israelíes que permitieran el paso de cascos y chalecos protectores, así como cargadores, portátiles y tarjetas de eSIM. La demanda se remonta a 2024. Se distingue la protección física de la capacidad de transmitir, al reunir imágenes y enviarlas a un editorial son dos tareas diferentes. Esta carta no es un inventario de equipo disponible hoy en Gaza.

En su seguimiento actualizado el 4 de noviembre de 2026, la IFJ recuerda que los equipos locales deben tener un equipo profesional adecuado y pide a los empleadores que lo proporcionen. En ese momento, registró al menos 200 periodistas palestinos y otros trabajadores de los medios de comunicación muertos durante la guerra de Gaza. Este es el recuento de esta federación, que incluye varias ocupaciones mediáticas.

« Press » marcado no crea estado civil

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que los periodistas están protegidos como civiles mientras no participen directamente en hostilidades. Esta protección no depende del uso de un chaleco marcado « Pres », ni de un registro con el CICR. Un casco no es una garantía contra una huelga y su ausencia no elimina los derechos del periodista.

El CPJ también registró en su documentación, que fue arrestada a finales de abril de 2026, testimonios y hechos explicando por qué algunos periodistas temían que la marca « Press » pudiera exponerlos. Esto indica un riesgo percibido sobre el terreno: no es suficiente establecer la intención detrás de cada huelga. El acceso al equipo, las responsabilidades de los empleadores y la protección de los periodistas por las partes en el conflicto siguen siendo tres cuestiones distintas.

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