Un acuerdo firmado en Bonn prevé el establecimiento en Doha de una oficina económica en Renania del Norte-Westfalia. La rama debe apoyar los contactos entre empresas e inversores en esta tierra alemana y Qatar. No es una nueva embajada ni un compromiso financiero. Su apertura al público no se anuncia.

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North Rhine-Westphalia planea abrir una oficina económica en Doha. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo el domingo 22 de noviembre, tras la firma de un acuerdo en Bonn. Este establecimiento debe representar la Tierra Alemana y facilitar el comercio entre las empresas. El comunicado de prensa no proporciona una fecha de apertura, dirección o presupuesto.

Oficina de la tierra en Doha, no una nueva embajada

The Qatari Ministry of Trade and Industry and NRW. Global Business, la agencia de promoción económica de la Tierra, firmó el acuerdo el sábado 21 de noviembre al margen del diálogo económico entre Qatar y Alemania. El Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani y el Ministro de Tierras Hendrik Wüst asistieron a la firma. Los signatarios fueron Saleh Majid Al Khulaifi para el ministerio y Felix Neugart para la agencia.

El mismo día, Emir Tamim ben Hamad Al Thani se reunió con Hendrik Wüst en el castillo de Drachenburg en Königswinter, cerca de Bonn. El palacio de Qatar confirma que la entrevista se centró en la industria y la investigación. Esta reunión y la firma en Bonn son dos etapas distintas. La declaración conjunta alemana-Qataria confirma que la futura rama representará la Tierra, no el gobierno federal alemán.

Contactos para empresas, sin la cantidad prometida por el acuerdo

NRW. Global Business apoya a las empresas que planean establecerse en Renania del Norte-Westfalia y ayuda a aquellos en la Tierra a desarrollarse en el extranjero. El acuerdo prevé que la representación de Doha facilitará los contactos en torno a la inversión, la industria, la transición digital y energética. Los documentos públicos no se refieren a ningún proyecto financiado por la oficina y todavía no detallan los servicios que ofrecerá en el sitio.

Esto no coincide con la intención, anunciada en Berlín, de la Autoridad de Inversiones de Qatar de aumentar su inversión en Alemania en 15 mil millones de euros a lo largo de cinco años. La Declaración Conjunta establece que estas inversiones siguen sujetas a las decisiones de los inversores interesados. La suma no es el presupuesto de la oficina de Doha ni una cantidad ya pagada. El Acuerdo de Bonn establece una cosa más específica: el establecimiento de un punto de contacto económico terrestre en la capital de Qatar.

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