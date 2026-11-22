La región de Kiev observará un día de luto el lunes 23 de noviembre después de las huelgas rusas el domingo. Volodymyr Zelensky anuncia cuatro muertes en Dymer, donde un niño fue liberado vivo de los escombros, y, en un conteo separado, tres muertos y trece heridos después de la huelga en Vychneve el domingo.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El gobierno de la región de Kiev anunció un día de duelo el lunes 23 de noviembre para las víctimas de los ataques rusos el domingo. El domingo por la noche, el Presidente Volodymyr Zelensky reportó cuatro muertes en Dymer y, por separado, tres muertes y trece lesiones en Vychneve.

En Dymer, un niño de los escombros

La noche del sábado al domingo, una huelga golpeó un edificio residencial de cinco plantas en Dymer, al norte de Kiev. Parte del edificio se derrumbó. In an initial assessment, the authorities had reportedbury persons. La administración regional anunció entonces que el rescate había limpiado el cuerpo de una tercera víctima. El Presidente Volodymyr Zelensky evaluó cuatro muertes y confirmó que un niño había sido liberado vivo de los escombros. Dijo que el niño estaba recibiendo cuidados.

La investigación continuó el domingo por la noche. El Presidente dijo que diez personas seguían sin escuchar en el momento de su intervención, sin declararlas muertas ni confirmar que todas estaban bajo los escombros.

Una evaluación separada en Vychneve y un luto regional el lunes

En Vychneve, al suroeste de la capital, otra huelga golpeó un comercio y causó un incendio, que fue extinguido por el rescate. La administración regional había anunciado dos muertes y ocho lesiones. Volodymyr Zelensky luego reportó tres muertes y 13 lesiones en esta localidad solo.

El jefe de la administración regional, Tymour Tkachenko, anunció que las banderas ucranianas serían puestas en mazmorra el lunes en la zona. Las actividades de entretenimiento serán limitadas en honor de las víctimas de los ataques del 22 de noviembre. Esta medida se refiere al oblast de Kiev, cuya administración está separada de la de la capital.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews