Para el 83 aniversario de la independencia del Líbano, Marco Rubio reafirma el apoyo de Estados Unidos a un Líbano soberano, sin anunciar nuevas medidas.

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Con motivo del 83 aniversario de la independencia del Líbano, el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio reafirmó el domingo 22 de noviembre el apoyo de Washington a un país « muy soberano », en paz con sus vecinos y respondiendo sólo a sus propios ciudadanos. El mensaje, transmitido por la Embajada de los Estados Unidos en Beirut, no está acompañado por ningún anuncio de nueva asistencia o calendario diplomático.

Un mensaje al Líbano y su diáspora

Marco Rubio felicita al pueblo del Líbano. Saluda el talento y la resiliencia demostrados por los libaneses, tanto en el país como en las comunidades de la diáspora. La Embajada transmitió su mensaje en inglés y árabe en la mañana del 22 de noviembre.

El Secretario de Estado dijo que Washington seguiría estando al lado del pueblo libanés y del Estado libanés y deseaba fortalecer las relaciones entre ambos países. Este año insiste en la soberanía y responsabilidad de las instituciones a los ciudadanos. La referencia a las relaciones pacíficas con los vecinos no denomina a ningún país, y el texto no anuncia ningún compromiso de retirada ni nueva etapa de negociaciones.

Qué cambios en el mensaje de 2025

Para el 82o aniversario, el 22 de noviembre de 2025, Rubio acogió con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno libanés y presentó la estabilidad y la prosperidad económica como objetivos comunes. La declaración de este año mantiene el apoyo bilateral pero pone mayor énfasis en la autoridad del Líbano sobre sus propias decisiones y la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos. Es una diferencia en el mensaje del aniversario, no en el anuncio de un cambio en la política estadounidense.

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