El 25 de noviembre, Neuralink anunció que había recibido luz verde de la FDA para lanzar el juicio LINK. Slideshows no son válidos para la venta.

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Mover un cursor sin mover la mano ya es posible para los participantes en los ensayos de Neuralink. El 25 de noviembre, la compañía anunció que había recibido la luz verde de la FDA para lanzar LINK, un ensayo pivotal en personas con parálisis severa relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica (ALS). La autorización anunciada se refiere a la prueba, no a la comercialización del implante.

Qué hace el cursor

En el sistema presentado por la empresa, el implante registra señales cerebrales asociadas con la intención de moverse. Un software toma un control digital. Las instrucciones dadas a los participantes son, por ejemplo, imaginar un movimiento de mano para dirigir el puntero. Según Neuralink, los usuarios de sus pruebas suelen mover el cursor y simular clics izquierdo, derecho y central de un ratón. El rendimiento varía de un participante a un participante.

Esto permite que las demostraciones publicadas de la empresa elijan un artículo en la pantalla, comuniquen o utilicen ciertos juegos. Las funciones como silla o dirección de brazo robótica se prueban por separado y no están disponibles para todos los participantes. La demostración de un puntero no implica la recuperación de un movimiento físico o la lectura de pensamientos en general.

La siguiente prueba se centra en el uso diario

Neuralink dice que depende de más de 30 personas con sede en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido para estudios preliminares. Este total, comunicado por el patrocinador, agrega varios juicios. No representa la fuerza de trabajo LINK ni mide la eficacia del dispositivo en personas con ALS.

La nueva prueba debe examinar la seguridad, fiabilidad a largo plazo y capacidad de los participantes para utilizar dispositivos digitales en sus vidas diarias. La compañía anunció la apertura de registros. No ha publicado ningún resultado para esta prueba: las actuaciones presentadas hasta ahora no indican cuántos participantes podrán realizar estas tareas solo, con qué frecuencia o durante cuánto tiempo.

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