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¿Lo sabías? Otters in the Bekaa
Las observaciones en Aammiq y Anjar documentan la presencia de la nutria eurasia en el Líbano. No constituyen un censo. El animal de imagen fue fotografiado en Hungría; las otras dos vistas muestran Aammiq y Anjar. https://libnanews.com/do you know the otter-deurasia-vit-also-in-la-bekaa/
Hungría (Otter), 2010: Bouke ten Cate, CC BY 4.0. Aammiq, 2013: Hichamelzein, CC BY-SA 4.0. Anjar, 2008 : Vyacheslav Argenberg / Vascoplanet, CC BY 4.0. Commons, recadrated archives; adaptations under the same licences: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
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