Economía monetaria: ¿Ha creado el Líbano un sistema financiero paralelo que no puede cerrarse?

En el Líbano, el efectivo sobreviviría al colapso bancario. Se ha convertido en un sistema financiero paralelo real. Dólares frescos, Efectivo y Circuitos Directos mantienen la economía, pero ahora complican el retorno de los depósitos y el crédito. Incluso cuando se reestructure, los bancos tendrán que convencer a los libaneses para que reconstruyan su confianza.

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El efectivo tenía que ser una solución de emergencia. Se ha convertido en una infraestructura. Después del colapso bancario, el Líbano aprendió a recibir sus ingresos en dólares frescos, a mantener más billetes, a pagar directamente a proveedores y comerciantes y a distinguir cuidadosamente el dinero recién introducido en el antiguo sistema de depósitos. Esto ha permitido que una parte considerable de la economía siga funcionando cuando los bancos ya no cumplen normalmente su función. Varios años después, sin embargo, planteaba un problema opuesto: el sistema diseñado para sobrevivir sin bancos se había vuelto suficientemente eficaz para que el regreso a los bancos ya no pudiera considerarse automático.

Este es uno de los desafíos más complejos que enfrenta el gobierno de Nawaf Salam y el Banco del Líbano liderado por Karim Suaid. El Líbano puede reestructurar su sector bancario, resolver gradualmente la cuestión de las pérdidas, fortalecer los controles y reanudar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. También puede promover tarjetas electrónicas y medios de pago para reducir el flujo de efectivo. Pero ninguna de estas medidas responde por sí sola a la pregunta central: ¿por qué un libanés que aprendió a operar sin dejar su dinero al banco decidió devolverlo? El problema va más allá de los balances. Afecta una profunda transformación del comportamiento económico.

El efectivo no sustituyó dinero: sustituyó parte del banco

La crisis no impidió que los dólares entraran en Líbano. Los expatriados continuaron apoyando a sus familias, las empresas siguieron negociando y los hogares para consumir. Lo que ha cambiado es el camino tomado por el dinero. Gran parte de las corrientes se organizaron alrededor de los dólares frescos, el efectivo y los mecanismos para que el destinatario pudiera disponer inmediatamente de sus fondos. La economía ha construido así un sistema de circunvención que cumplía una prioridad que se ha convertido en absoluta: ya no se arriesga a perder el acceso a su propio dinero.

La medida adoptada muy pronto por esta economía permite medir la profundidad del fenómeno. Estimación de 20229.900 millones de dólareseconomía dolarizada que opera en efectivo, es decir45.7% del producto interno brutode la época. Esta figura es vieja y no mide directamente la situación de 2026. Sin embargo, demuestra que sólo unos pocos años después de la crisis comenzó, el efectivo ya no era un fenómeno marginal. Se ha convertido en uno de los pilares del funcionamiento económico.

El cambio más profundo es psicológico. Antes de la crisis, un dólar depositado en un banco y una nota en dólares se percibieron como dos formas casi perfectamente intercambiables de la misma riqueza. La experiencia de las restricciones ha roto esta equivalencia en las mentes de muchos ahorradores. El billete está inmediatamente disponible. El depósito es una reclamación en una institución. Esta diferencia obviamente existía antes de 2019, pero parecía teórica. El colapso se convirtió en una experiencia colectiva.

La accesibilidad al dinero se ha convertido en un retorno

Antes de la crisis, la opción de depositar dinero en un banco se basó en una lógica obvia. El cliente obtuvo la seguridad física de sus fondos, medios de pago, transferencias, a veces remuneración y posiblemente acceso al crédito. Mantener grandes cantidades en efectivo tuvo poco beneficio de esta combinación de servicios. El cálculo se invirtió cuando los depositantes descubrieron que un saldo bancario podía seguir apareciendo en un estado, dejando de estar libre.

Desde entonces, el efectivo acepta ciertos costos a cambio de una garantía que se ha vuelto esencial. Sus notas no son de ningún interés. Deben estar protegidos contra el robo y pueden ser difíciles de utilizar para algunas transacciones importantes. Pero su dueño sabe que puede tomarlos inmediatamente. Esta disponibilidad tiene ahora su propio valor económico. Funciona casi como un rendimiento invisible: los ahorradores renuncian a ganar más para mantener su dinero en pleno control.

Esta transformación complica considerablemente la reconstrucción del sector bancario. Incluso si un banco ofrece un producto pagado mañana, el cliente ya no comparará su tasa de interés con la de un competidor. Primero preguntará si podrá recuperar todo su dinero cuando quiera. El rendimiento sólo llegará después. Por lo tanto, los bancos tendrán que vender algo que casi nunca necesitaban vender antes: la credibilidad de la promesa de restitución.

Reparar los balances no será suficiente para devolver los dólares

El Gobierno puede adoptar las mejores normas prudenciales posibles y el Banco del Líbano puede fortalecer considerablemente su supervisión sin causar inmediatamente el retorno de las economías. La reestructuración responde a un problema institucional; la confianza responde a una experiencia vivida. Ambos están vinculados, pero no necesariamente avanzan al mismo ritmo. Una ley puede ser aprobada dentro de unas semanas. Cambiar el comportamiento de millones puede llevar años.

La verdadera prueba vendrá después de la reforma. Un cliente puede depositar una pequeña suma y observar lo que sucede. Él comprobará si puede quitarlo libremente. Verá el tratamiento de otros solicitantes. Seguirá cualquier cambio regulatorio. Es sólo después de una acumulación de experimentos normales que la cantidad que acepta dejar en el sistema puede aumentar. La confianza probablemente no volverá en forma de un gran movimiento colectivo. Tendrá que ser reconstruido después de la transacción.

Esta cuestión da mayor importancia a la liquidación de antiguos depósitos. Pedir a los libaneses que confíen en el nuevo sistema, dejando sin una solución clara el dinero inmovilizado en la antigüedad crearía una contradicción difícil de defender. Por lo tanto, la reestructuración de los bancos y el tratamiento del agujero financiero no sólo se utilizan para pagar el pasado. Determinan la credibilidad de todo lo que debe venir después.

Paradoja libanesa: muchos dólares, pero poco crédito

La economía en efectivo hace posible entender una paradoja a menudo malinterpretada. Un país puede tener grandes cantidades de dólares y sufrir simultáneamente por falta de financiación. La presencia física de los billetes no significa que tales ahorros estén disponibles para financiar empresas, vivienda o infraestructura. Esto requiere un intermediario capaz de recaudar dinero, evaluar riesgos y convertirlo en préstamos.

Tomemos un ejemplo simple. Diez mil personas, cada una con $50.000, tendrían colectivamente $500 millones. Esa riqueza existe. Pero si permanece dispersa en cajas fuertes, casas o caisses comerciales, no se convierte espontáneamente en un préstamo de diez años para construir una fábrica o complejo residencial. El efectivo le permite pagar una transacción hoy; no crea automáticamente la financiación necesaria para una inversión que generará sus ingresos en varios años.

El mercado inmobiliario proporciona una ilustración concreta de este desglose. Las compras siguen siendo hechas por personas con dólares frescos, riquezas o ingresos del extranjero. Por otra parte, una gran parte de los hogares ya no puede convertir 20 años de ingresos futuros en capacidad de compra inmediata gracias al crédito inmobiliario convencional. Por lo tanto, el mercado todavía tiene dinero, pero mucho menos mecanismos para movilizarlo en beneficio de aquellos que no poseen ya capital.

Aquí es donde la economía en efectivo revela su límite. Es extraordinariamente eficaz en el mantenimiento del comercio. Es mucho menos para financiar el crecimiento.

El billete en el cajón no financia la compañía de al lado

El problema va más allá de la vivienda. Una economía moderna necesita crédito para permitir que una empresa compre una máquina antes de darse cuenta de los ingresos que genera, a un empresario para abrir un establecimiento antes de que sus primeros clientes lleguen o a un agricultor para financiar una temporada antes de la cosecha. Sin un intermediario financiero capaz de asumir este riesgo, la inversión depende mucho más de la riqueza personal.

Esta situación favorece mecánicamente a quienes ya poseen capital. Un negocio familiar con cientos de miles de dólares puede invertir en equidad. Un empresario con un excelente proyecto pero sin riesgo inicial de capital permanecer bloqueado. Por lo tanto, la economía en efectivo puede mantener la actividad reduciendo la movilidad económica.

A largo plazo, el costo es considerable. El dinero circula, pero circula principalmente para establecer operaciones inmediatas. Produce menos fácilmente el efecto multiplicador asociado a un sistema bancario funcional. Las economías no desaparecen; Se vuelve menos productivo. Esto explica por qué la reconstrucción bancaria es mucho más importante que los propios bancos. Sin intermediación, el país corre el riesgo de mantener una economía líquida pero insuficiente.

Diáspora transfiere la economía de combustible sin necesariamente reconstruir bancos

La diáspora es una de las principales fuentes de divisas del país. Estas transferencias apoyan el consumo, permiten a las familias pagar sus gastos y ayudar a mantener la actividad. Pero la forma en que se utiliza este dinero determina su efecto en el sistema financiero. Si el beneficiario retira los fondos rápidamente o prefiere un circuito que garantice su disponibilidad inmediata, los dólares entran en la economía sin permanecer lo suficientemente largo en los bancos para servir como base para una mayor intermediación.

El Líbano se enfrenta así a un problema inusual. No sólo necesita atraer monedas; debe convencer a sus propietarios de que las dejen voluntariamente en el sistema. Nuance es fundamental. Forzar dinero en bancos o hacer efectivo artificialmente difícil de usar podría producir el efecto opuesto del deseado. Los salvadores buscarían nuevos medios de circunvención, precisamente porque la crisis les enseñó a ser cuidadosos con las limitaciones.

Por lo tanto, la estrategia más creíble es hacer que el banco sea más interesante que el efectivo en lugar de hacer que el dinero sea más doloroso. Esto requiere seguridad jurídica, disponibilidad plena de nuevos depósitos, bancos debidamente capitalizados y supervisión creíble del Banco del Líbano. El cliente debe ser capaz de concluir por sí mismo que pierde más al mantener sus entradas fuera del sistema que al depositarlas.

La tarjeta de crédito no resuelve el problema del tronco

El deseo de desarrollar pagos electrónicos es una lógica clara. Las transacciones digitales mejoran la trazabilidad, reducen los riesgos asociados con el transporte en efectivo y facilitan la formalización de la economía. También pueden mejorar el conocimiento de los flujos y ayudar a reducir ciertas formas de fraude. Pero usar una tarjeta más no significa necesariamente que los bancos confían más.

Un consumidor puede mantener la mayor parte de su riqueza en efectivo y depositar sólo lo que necesita para sus gastos mensuales. Luego utilizará una tarjeta en el supermercado, pagará sus facturas electrónicamente y contribuirá estadísticamente al crecimiento de los pagos digitales, sin volver a poner sus ahorros en el sistema. El Líbano habría logrado la bancarización de los pagos sin rebanar los ahorros.

Esta distinción debe ser el centro de las políticas futuras. La reducción del efectivo en las transacciones diarias es un objetivo. La reconstrucción de una base de depósito estable es otra, mucho más difícil. Es este segundo paso que eventualmente permitirá que los bancos comiencen a financiar la economía a gran escala.

El efectivo es caro, incluso cuando parece libre

Mantener entradas parece evitar cargos bancarios y riesgos institucionales. Sin embargo, esta libertad tiene varios costos. Los hogares y las empresas deben proteger físicamente su dinero. El transporte en efectivo es cada vez más importante. Los riesgos de vuelo están aumentando. Las grandes transacciones son menos prácticas y algunas transacciones internacionales siguen siendo difíciles sin pasar por el sistema financiero.

El costo colectivo es aún mayor. Una economía dominada por especies es más difícil de medir y controlar. Parte de la actividad puede estar más fácilmente exento de impuestos. Las operaciones sospechosas son más difíciles de rastrear. El Estado tiene una imagen menos precisa de los ingresos y el comercio, lo que complica tanto la política fiscal como la lucha contra el blanqueo de dinero.

Esta opacidad explica la importancia del tema en las relaciones con los asociados internacionales. Los Estados Unidos insisten en vigilar las redes financieras vinculadas con Irán y Hezbollah, así como en combatir el blanqueo de dinero y los canales ilícitos. Pero el interés libanés en seguir formalizando la economía existe independientemente de estas exigencias. Una mejor trazabilidad facilita las relaciones con bancos extranjeros, protege las empresas legítimas y ayuda a restaurar la credibilidad del país a los inversores.

Sin embargo, el gobierno debe evitar que esta reforma sea percibida sólo a través de la confrontación estadounidense con Hezbollah. La reducción de la economía informal y el fortalecimiento de los controles son cuestiones nacionales. Presentarlas exclusivamente como respuesta a la presión extranjera podría politizar una transformación que toda la economía necesita.

El dinero ahora tiene sus propios beneficiarios

La desconfianza de los bancos no explica la persistencia del efectivo. Varios años de funcionamiento han creado hábitos e intereses. Algunos jugadores aprecian la discreción de las transacciones en efectivo. Las actividades oficiosas se benefician de una menor trazabilidad. Las empresas o los individuos pueden encontrar una ventaja fiscal. Cuanto más dura el sistema, más difícil es distinguir lo que sigue siendo una protección legítima contra el riesgo bancario de lo que es un interés en mantener la opacidad.

Esta evolución es clásica cuando una solución de emergencia se vuelve permanente. Al comienzo de la crisis, usar efectivo podría ser una reacción defensiva. En 2026, el fenómeno era una arquitectura económica completa. Tiene sus circuitos, sus hábitos comerciales y sus beneficiarios. Reducirlo significa, por tanto, salvadores convincentes al enfrentarse a aquellos que se benefician de su falta de transparencia.

Esto hace que cualquier política brutal sea particularmente arriesgada. Si las autoridades atacan simultáneamente el dinero sin restablecer la confianza bancaria, pueden dar a ambos grupos una razón común para resistir: los ahorradores temerán por su dinero y los beneficiarios de la informalidad defenderán sus intereses. Por lo tanto, el orden de las reformas es tan importante como su contenido.

Los bancos antiguos tienen un impedimento que el capital no será suficiente para borrar

Se plantea una cuestión más profunda tras la reestructuración: ¿acuerderán los libaneses confiar sus nuevos ahorros a las instituciones que asocian con la inmovilización de los viejos? El problema ya no se refiere solamente a la solvencia. Afecta la identidad misma de las instituciones y la percepción de sus directores y accionistas.

Un banco puede ser recapitalizado y conocer nuevas ratios. Puede cambiar su gobernanza y estar sujeta a una supervisión mucho más estricta. Pero si el cliente sigue identificándolo en el depósito al que no ha tenido acceso durante años, su reconstrucción comercial seguirá siendo difícil. Por lo tanto, la forma en que los bancos participarán en la liquidación de las pérdidas antiguas se observará con tanta atención como sus balances futuros.

Esto explica por qué algunos piden la llegada de nuevos establecimientos o una transformación mucho más profunda del paisaje bancario. Crear nuevos bancos obviamente no resolvería el destino de los viejos depósitos. Sin embargo, esto podría responder a otra demanda: tener instituciones que no soportan directamente las obligaciones de reputación de la crisis. Por lo tanto, el debate no puede limitarse al número de bancos que sobrevivirán. También se refiere al grado de rotura requerido con el modelo antiguo.

El verdadero signo de normalización será el retorno del préstamo, no el de la tarjeta

El Líbano podrá considerar que su sistema financiero empezará a funcionar una vez que los bancos puedan prestarse de manera sostenible. Una transferencia internacional más fácil sería una mejora. El uso más amplio de mapas también. Las cuentas de dólares frescos disponibles son esenciales. Pero estos servicios no son suficientes para recrear el papel económico de un banco.

La prueba real será en otro lugar: ¿puede una empresa sana pedir prestado para financiar una máquina durante varios años? ¿Podrá un hogar solvente joven comprar una vivienda sin tener el precio completo inmediatamente? ¿Podrá un empresario convertir un proyecto creíble en una inversión a través del crédito en lugar de la única riqueza de su familia? Mientras la respuesta siga siendo en gran medida negativa, el país tendrá principalmente un sistema de pago mejorado, y todavía no un sistema financiero totalmente restaurado.

El retorno de crédito requerirá bancos recapitalizados, pero también una base de depósito suficientemente estable. Por lo tanto, los dos problemas son circulares. Los libaneses son reacios a depositar porque no confían en los bancos. Los bancos apenas pueden prestar masivamente sin depósitos estables. Y la economía sigue operando con efectivo porque el crédito bancario sigue siendo bajo.

Romper este círculo probablemente será mucho más difícil que aprobar una ley.

El Líbano podría tener éxito en su acuerdo con el FMI y mantener una economía paralela

Este es el escenario más interesante, porque muestra los límites de la única reforma institucional. Imaginemos que el gobierno está llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el agujero financiero es finalmente tratado, que algunos bancos son recapitalizados y que otros son reestructurados o liquidados. No hay garantía de que los libaneses entreguen inmediatamente los miles de millones que se mantienen fuera del sistema en estos nuevos establecimientos.

Podrían seguir utilizando bancos como proveedores de servicios mientras conservan la mayor parte de sus activos en otros lugares. La cuenta se utilizaría para tarjetas, transferencias y gastos. La seguridad, los bienes raíces o los bienes mantenidos en el extranjero conservarían la función de ahorro. Tal arquitectura sería más estable que la de la crisis, pero todavía limitaría severamente la capacidad de los bancos para financiar la economía.

Es por ello que la reconstrucción tiene dos sitios de construcción separados. La primera es visible: reparación de balances, asignación de pérdidas, fortalecimiento de la supervisión y negociación con instituciones internacionales. El segundo es mucho más difícil de medir: convencer gradualmente a los ciudadanos de que dejar su dinero en un banco ya no es un riesgo más alto que mantenerlo en otro lugar.

El efectivo permitió al Líbano sobrevivir cuando su sistema bancario no podía desempeñar normalmente sus funciones. Mantuvo el comercio, apoyó el consumo y dio control inmediato a los hogares sobre sus recursos. Este éxito en la supervivencia hoy explica la dificultad de regresar. Para muchos libaneses, el billete ya no es sólo un medio de pago. Se ha convertido en un seguro contra el propio sistema financiero.

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