Nabatiyeh: cómo Nawaf Salam intenta traer el estado de vuelta al corazón del sur

En Nabatiyah, Nawaf Salam quiere dar contenido concreto al regreso del estado al sur del Líbano. La reconstrucción, las escuelas, los hospitales, las carreteras, el agua y la electricidad deben prolongar la batalla diplomática por la soberanía. Después de anuncios y licitaciones, el gobierno tendrá que demostrar ahora su capacidad para lograr resultados tangibles.

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De Washington a Nabatiyeh, dos dimensiones de la misma carpeta

El desplazamiento de Nawaf Salam a Nabatiyah no se limita a un recorrido ministerial por una zona afectada por la guerra. Interviene casi inmediatamente después de su secuencia americana y coloca lado a lado dos dimensiones de la política gubernamental: negociar fuera de la retirada y soberanía israelíes, y luego mostrar dentro que el estado puede regresar al Sur con algo más que un discurso. La visita se convierte así en una prueba de credibilidad. Una soberanía defendida en Washington sólo tiene un alcance duradero si se traduce en una administración, escuelas, hospitales, carreteras, agua, electricidad y servicios capaces de funcionar en Nabatiyah y las localidades circundantes.

El contexto hace que el ejercicio sea particularmente difícil. Continúan los bombardeos y la destrucción israelíes en varias zonas. Las aldeas siguen siendo inaccesibles o sometidas a fuertes presiones militares. Los residentes que regresan tienen que lidiar con viviendas dañadas, infraestructura destruida y una economía local muy debilitada. En esas circunstancias, la presencia del Estado no puede medirse únicamente por el número de soldados o funcionarios presentes durante una visita. Mide la posibilidad de volver a vivir en las localidades del sur.

Sin embargo, la visita produjo una señal política visible. Funcionarios, de seguridad y funcionarios locales acompañaron o acogieron con beneplácito al Primer Ministro. Algunos de los habitantes se encontraron con él. Sheikh Abdel Hussein Sadek, imam of Nabatiyeh and influential figure of the city, received. These elements gave the displacement a scope that previous official visits to the region had not always achieved. El gobierno trata precisamente de demostrar que puede entrar en el Sur no como una autoridad externa, sino como una institución que cumplirá sus responsabilidades de manera sostenible.

La soberanía también pasa por el hospital, la escuela y el grifo

Nawaf Salam decidió insistir en una concepción concreta del estado. En una región donde la soberanía se discute casi siempre a través de armas, fronteras y resoluciones internacionales, su discurso mueve parte de la cuestión a los servicios. Un ciudadano no sólo mide la presencia del Estado en la bandera colocada en un edificio público. Lo mide a una administración que se abre, a un hospital que da la bienvenida a los enfermos, a una escuela que normalmente puede reanudar los cursos, a una carretera que se puede utilizar y a una red de agua o electricidad que funciona.

Este enfoque responde a una vieja debilidad en la relación entre el poder central y el sur. Durante décadas, la presencia pública ha sido percibida a menudo como insuficiente, discontinua o más lenta que las estructuras partidistas y comunitarias. La guerra ha agravado aún más esta situación. La destrucción ha aumentado las necesidades en un momento en que las finanzas públicas siguen siendo muy limitadas. Por lo tanto, la restauración de la soberanía significa, simultáneamente, el restablecimiento de una capacidad administrativa que el Estado ya lucha por lograr antes de la última lucha.

El gobierno está tratando de hacer de esta reconstrucción parte de su política de seguridad. La idea es simple: pedir a los habitantes que se vuelvan al estado supone que puede satisfacer sus necesidades. Una aldea donde el ejército está presente pero donde la escuela permanece cerrada y el agua no está presente es sólo parte de la normalidad. Del mismo modo, una familia no puede regresar por mucho tiempo si tiene que elegir entre permanecer cerca de su casa dañada sin servicios o seguir viviendo en otro lugar.

Llama a licitación, pero el proyecto real todavía necesita ser construido

Los anuncios gubernamentales abarcan varias categorías de trabajo: rehabilitación de infraestructuras públicas, redes de agua y electricidad, instalaciones sanitarias, escuelas e instalaciones necesarias para el funcionamiento de las administraciones públicas. El corpus se refiere a los procedimientos de licitación ya iniciados y otros en preparación. En el sector de la salud, las operaciones también incluyen equipo y rehabilitación de instalaciones dañadas. En el agua y la electricidad, los registros técnicos y los procedimientos de asignación deben utilizarse para reparar las redes e instalaciones afectadas.

Pero hay una diferencia fundamental entre iniciar un procedimiento y comenzar un proyecto. Un llamado a licitación significa que la administración ha identificado una necesidad, preparó un archivo y comenzó el proceso de adjudicación. No garantiza que la financiación esté totalmente disponible, que el contrato se adjudica sin demora o que la empresa pueda trabajar inmediatamente en un área todavía expuesta. Precisamente esta diferencia es que el gobierno tendrá que explicar para evitar que la proliferación de los anuncios genere expectativas que no puedan cumplirse rápidamente.

El Sur necesita reconstrucción que combina emergencia y planificación. Las reparaciones temporales son esenciales para el regreso. Sin embargo, no pueden sustituir la rehabilitación sostenible de las redes. Un oleoducto reparado sumariamente, un camino abierto por un cruce temporal o un edificio público parcialmente restaurado puede resolver un problema inmediato. Aún no son una reconstrucción completa. La transición de la urgencia a la normalidad requerirá financiación, contratación pública en curso, supervisión de los gastos y, sobre todo, seguridad mínima para que las empresas trabajen.

En Tair Falsay, un pasaje temporal resume la urgencia

Un ejemplo concreto ilustra esta lógica. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en coordinación con la Oficina Nacional de Litani, ha comenzado a crear un puente hidráulico para reemplazar temporalmente un puente destruido en Tair Falsay durante las huelgas israelíes. La solución debe restaurar el tráfico hasta que se rehabilita el puente permanente.

Este tipo de intervención parece modesta ante la magnitud de la destrucción. Sin embargo, es esencial para la vida cotidiana. Un puente destruido no sólo corta un camino. Se extiende el viaje a una escuela, hospital, negocios o granja. complica la circulación de los servicios de socorro y aumenta el costo del transporte de mercancías. Por lo tanto, un cruce provisional puede tener un efecto inmediato mucho mayor que su costo aparente.

Pero este ejemplo también muestra el riesgo de una reconstrucción de dos velocidades. Las soluciones temporales pueden durar si la financiación para trabajos finales se retrasa. Por consiguiente, el Gobierno tendrá que evitar que la emergencia se convierta en una nueva normalidad compuesta de puentes temporales, redes mínimamente reparadas y edificios públicos parcialmente funcionales.

La memoria de los trece miembros de la Seguridad del Estado

La visita de Nawaf Salam también incluyó una dimensión simbólica vinculada al precio pagado por las propias instituciones públicas. El Gobierno de Nabatiyeh Serail fue nombrado « Serail of the Martyrs of State Security », en homenaje a los trece miembros de la Dirección General de Seguridad del Estado asesinados en el ataque israelí contra Nabatiyeh el 10 de abril de 2026. Salam presentó la placa conmemorativa en presencia de funcionarios, miembros de las instituciones de seguridad y militares, representantes locales y familias de las víctimas.

Esta ceremonia da otra dimensión al discurso sobre el regreso del estado. Las instituciones no vuelven a un espacio desde el que habrían estado completamente ausentes; Sufrieron pérdidas. Por consiguiente, la conmemoración establece la presencia pública en continuidad y recuerda que los funcionarios públicos murieron durante el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, el símbolo no puede ser suficiente. Para los habitantes, el honor de las muertes del Estado y la reconstrucción de sus edificios sólo tiene sentido si la administración recupera la capacidad diaria. El reto es hacer del Serail algo más que un lugar de ceremonia: un centro donde los ciudadanos pueden hacer su trabajo y encontrar servicios que normalmente se proporcionan.

Una recepción con significado político

La bienvenida del Primer Ministro se interpretó rápidamente como un indicador político. Algunos lo ven como un descanso con un período de desconfianza entre el gobierno y parte de la población del Sur. Otros subrayan la presencia de funcionarios cercanos al movimiento Amal y leen allí un signo de diferenciación con Hezbollah. Estas lecturas deben permanecer cautelosas. Una recepción favorable durante una visita oficial no es suficiente para demostrar una recomposición duradera de las alianzas políticas del Sur.

Sin embargo, muestra que el gobierno tiene un espacio para la acción. El público puede querer más presencia pública sin que esto cambie automáticamente sus afiliaciones políticas. Un residente puede apoyar la formación, defender ciertas posiciones de resistencia y al mismo tiempo exigir más escuelas, hospitales y administración pública. Reducir el Sur a una opción binaria entre el estado y Hezbollah evitaría entender esta realidad.

El gobierno parece estar tratando de ocupar este espacio. No puede competir con la fuerza política sólo mediante declaraciones de soberanía. Debe demostrar que las instituciones públicas son capaces de producir resultados. Es por eso que la batalla más importante después de la visita se jugará menos en discursos que en la ejecución de proyectos anunciados.

Hezbollah frente al retorno institucional del estado

Hezbollah sigue defendiendo el principio de resistencia y sus armas en un contexto de ocupación y huelgas israelíes. Al mismo tiempo, sus funcionarios subrayan la necesidad de reconstruir el Sur, permitir el regreso de los habitantes y fortalecer su capacidad para permanecer en sus tierras. Por lo tanto, el Gobierno se encuentra en una situación en que algunos de los objetivos declarados se superponen, mientras que el desacuerdo sobre las armas sigue siendo profundo.

Esta configuración explica por qué la presencia social del Estado se vuelve estratégica. Si la discusión sigue siendo exclusivamente militar, cada campamento puede permanecer encerrado en sus posiciones. El gobierno defiende el monopolio de armas. Hezbollah cree que la ocupación y los ataques mantienen la necesidad de resistencia. Pero cuando se trata de reparar un hospital, escuela o sistema de agua, la pregunta cambia. El Estado puede actuar sin esperar que se resuelvan todos los desacuerdos estratégicos.

Sin embargo, el éxito de este método depende de su continuidad. Una visita única seguida de meses de inacción reforzaría el discurso que el estado aparece en las ceremonias y luego desaparece cuando comienza el trabajo difícil. Por el contrario, una presencia administrativa regular puede cambiar gradualmente la relación entre los residentes y las instituciones sin requerir una ruptura política inmediata con las fuerzas locales.

Dinero, límite inmediato de la estrategia

Nawaf Salam no oculta que los medios del estado son insuficientes ante la escala de destrucción. Este reconocimiento es importante. El presupuesto público no permite la financiación rápida de todas las escuelas, hospitales, carreteras, redes de agua y electricidad, edificios administrativos y viviendas afectadas. Por consiguiente, el Líbano debe movilizar la financiación árabe e internacional, así como préstamos y programas relacionados con las instituciones financieras internacionales.

Pero el dinero externo no sólo llegará sobre la base de un llamamiento de solidaridad. Los donantes solicitarán proyectos costosos, mecanismos de asignación transparentes, calendarios, auditorías y garantías de que la infraestructura reconstruida no será inmediatamente destruida por una nueva fase de guerra. Por consiguiente, la reconstrucción del Sur depende directamente de la diplomacia y la seguridad.

Esta dependencia crea un círculo difícil. Sin estabilidad, la financiación es más difícil de movilizar. Sin reconstrucción, el regreso de los habitantes sigue siendo frágil. Y sin retorno sostenible de la población e instituciones, el Estado lucha por demostrar que realmente ejerce su autoridad. La visita de Nabatiyah busca precisamente romper este círculo empezando por lo que se puede hacer inmediatamente, mientras se prepara para proyectos más pesados.

Una visita que ahora crea una obligación de resultado

El desplazamiento de Nawaf Salam planteó expectativas. Antes de la visita, el Gobierno podría invocar limitaciones financieras y de seguridad para explicar el lento ritmo de su acción. Después de declarar públicamente que el Sur es una prioridad y anunciar intervenciones concretas, ahora tendrá que informar sobre su progreso. ¿Qué contratos se han adjudicado? ¿Qué proyectos han comenzado? ¿Qué establecimientos han reabierto? ¿Qué redes han sido reparadas? ¿Cuántas familias han podido regresar en condiciones aceptables?

Esta obligación de resultado es probablemente el efecto político más importante de la visita. El Estado ya no puede prometer su regreso: ha comenzado a actuar y reclamarlo. Por lo tanto, cada demora será más visible. Por el contrario, cada servicio restablecido dará contenido a una noción de soberanía a menudo reducida a asuntos militares.

En Nabatiyeh, el gobierno trató de demostrar que el estado podría volver a través de varias puertas a la vez: seguridad, administración, salud, educación, obras públicas y memoria institucional. La apuesta es ambiciosa porque tiene que llevarse a cabo bajo golpes y con finanzas extensivas. Su éxito no se medirá en la recepción de un día. Se medirá en los próximos meses, cuando los residentes podrán comprobar si los anuncios han producido realmente escuelas abiertas, hospitales reparados, caminos prácticos y administraciones capaces de funcionar.

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