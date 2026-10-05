Tampa: las « zonas experimentales », el nuevo corazón de la batalla por el sur del Líbano

La reunión de Tampa debe aclarar el mecanismo de « zonas experimentales » en el sur del Líbano. El retiro israelí, el despliegue del ejército libanés, la verificación internacional y las armas de Hezbolá serán el centro de las deliberaciones. Detrás de este enfoque gradual es una cuestión decisiva: ¿restituirá la soberanía o impondrá nuevas condiciones de seguridad?

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Una reunión militar, pero cuestiones que exceden mucho al ejército

La próxima reunión en Tampa, Florida, no debe leerse como una mera reanudación de las discusiones entre el Líbano e Israel. El nombramiento, previsto entre el 20 y el 22 de octubre en la sede del Comando Central de los Estados Unidos, debería asignarse prioridad a las cuestiones militares y técnicas. Sin embargo, las cuestiones fundamentales de los debates están directamente relacionadas con la soberanía libanesa, la presencia israelí en el sur, el papel del ejército y el archivo de armas de Hezbolá. El punto más sensible es una fórmula todavía poco comprendida: « zonas experimentales ».

El mecanismo previsto se basa en la lógica progresiva. En lugar de esperar un acuerdo amplio para resolver la controversia a la vez, una zona limitada se utilizaría como base de prueba. Israel se retiraría. El ejército libanés tomaría una posición. A then monitor the exercise of State authority and the issue of weapons. Si este primer experimento fuera considerado conclusivo, el mismo modelo podría aplicarse en otros lugares. Por lo tanto, el objetivo sería transformar una fórmula general en secuencias territoriales concretas.

Esto es precisamente lo que hace que el caso sea tan peligroso como prometedor. Todo depende de cómo se definirá el primer experimento. Si organiza claramente el paso de una zona ocupada por el ejército israelí bajo el único control del ejército libanés, puede convertirse en el comienzo de una retirada gradual. Si, por el contrario, impone una serie de obligaciones en el Líbano en territorios donde Israel no está físicamente presente, al tiempo que pospone la retirada de las zonas ocupadas, cambia completamente su naturaleza. Se convierte entonces en un mecanismo de condicionalidad de la seguridad aplicado en el territorio libanés.

La delegación libanesa podría estar dirigida por Simon Karam, con la participación del Embajador Nada Hamada Moawad. Pero incluso esta composición no está completamente desconectada de la naturaleza de la cita. Beirut quería ampliar los debates y darles una dimensión diplomática. En esta etapa, Israel prefiere mantener la reunión en un entorno militar. Si la delegación israelí es estrictamente militar y los debates no permiten ningún progreso político, la participación al más alto nivel diplomático libanés pierde parte de su interés.

¿Qué es una « zona experimental »?

La expresión puede dar la impresión de un concepto abstracto desarrollado por diplomáticos. De hecho, se refiere a algo muy concreto: un territorio limitado en el que se aplicarían simultáneamente las diferentes obligaciones del proceso para verificar si el modelo funciona.

En su versión más simple, el mecanismo consta de cuatro pasos. El primero es el retiro israelí. El segundo es el despliegue del ejército libanés en el espacio evacuado. El tercero es la verificación de la ausencia de una presencia armada fuera del Estado. El cuarto es confirmar que la autoridad militar y de seguridad ha pasado al Estado libanés. Una vez terminada esta secuencia, podría seguir otra área.

Por lo tanto, el proyecto no fue diseñado, en principio, para crear enclaves separados. Por el contrario, debe probar un método que se puede extender gradualmente. Es por eso que el éxito o fracaso del primer experimento es decisivo. Una fórmula considerada efectiva puede convertirse en el modelo de todos los siguientes pasos.

El problema surge cuando se define lo que significa « ver » exactamente. ¿Se puede ver que el ejército libanés controla las carreteras y posiciones militares? ¿Deberíamos inspeccionar las instalaciones sospechosas de pertenecer a Hezbollah? ¿Pueden buscarse casas? ¿Quién decide que un sector cumple con los compromisos? ¿Puede Israel solicitar una inspección de su propia inteligencia? Y lo que es más importante, ¿quién árbitro cuando una parte afirma que existe una violación y los otros retos?

Los documentos preparatorios ponen precisamente la cuestiónbúsqueda de viviendasentre los temas que podrían discutirse en Tampa. Este detalle es suficiente para demostrar que la reunión no se trata simplemente de líneas dibujadas en un mapa. Puede entrar directamente en los procedimientos para ejercer la autoridad en las aldeas libanesas.

Tallet Ali Al-Taher, el caso que muestra por qué el dispositivo es complicado

El sectorTallet Ali Al-Taherilustra perfectamente las dificultades. Esta zona fue conocida como uno de los territorios que probablemente entrará en un nuevo experimento. Pero las condiciones militares han cambiado. Israel se presenta ahora como reacio a devolver la colina y su entorno, en particular porque su posición puede servir como punto de apoyo para un dispositivo orientado a Rihane.

Este desarrollo es crucial. Un área que eventualmente probaría una retirada puede convertirse en un elemento que Israel desea conservar por razones operacionales. Así aparece otra hipótesis: en lugar de abrir una segunda zona experimental alrededor de Tallet Ali Al-Taher, la primera zona podría ampliarse añadiendo nuevos sectores.

La geografía se convierte así en el verdadero lenguaje de la negociación. Una colina, carretera o pueblo no es sólo una zona. Su altitud, visibilidad, acceso y proximidad a otras posiciones determinan su valor militar. Ceder una posición alta no tiene el mismo significado que dejar una zona sin profundidad estratégica. Asimismo, permitir que el ejército libanés tome el control de una aldea no resuelve necesariamente la cuestión si las alturas circundantes siguen bajo control israelí.

Por lo tanto, la elección de cada área ya contiene parte del resultado final. Es por ello que el Líbano no puede considerar los territorios experimentales como meros detalles técnicos dejados a los militares. Determinan el orden en que se puede restablecer la soberanía y, sobre todo, donde se puede retrasar esta recuperación.

Nabatiyah Al-Fawqa e Iqlim Al-Tuffah: otro concepto israelí

Otro acontecimiento aparece en las condiciones atribuidas a Israel. Ya no sería sólo utilizar los territorios ocupados actualmente como zonas experimentales. También podrían afectarse las zonas no ocupadas, pero sujetas al fuego israelí.Nabatiyah Al-Fawqay posiciones enIqlim Al-Tuffahson citados en esta lógica.

La diferencia es genial. En una zona ocupada, el mecanismo comienza lógicamente con un retiro israelí. En una zona en que el ejército israelí no está desplegado, el proceso puede comenzar directamente con las obligaciones impuestas al ejército libanés: entrar en las posiciones de Hezbolá, inspeccionar la infraestructura, impedir que los combatientes permanezcan o regresen a determinadas localidades.

Este diseño prácticamente invierte el orden inicial. La retirada israelí ya no sería necesariamente el primer movimiento. La acción libanesa contra la infraestructura militar de Hezbollah podría convertirse en la condición para el progreso posterior en la retirada.

Este es uno de los puntos más sensibles para Beirut. El Estado afirma su objetivo del monopolio de armas. Pero se niega a permitir que el ejercicio de esta soberanía se convierta en un mecanismo en el que Israel dictaría, localidad por localidad, las operaciones que el ejército libanés debe realizar. El control exclusivo del Estado en su territorio también implica que el propio Estado decide cómo se organizan y utilizan sus fuerzas.

Así pues, el ejército rechaza toda injerencia en la composición de sus unidades y en sus métodos operacionales. La coordinación para evitar el enfrentamiento accidental no es equivalente a la coordinación para que Israel pueda dirigir las misiones del ejército libanés.

El verdadero nudo: ¿quién comprobará?

Incluso si se llega a un acuerdo en el mapa, el problema del control permanecerá. El Líbano se niega a permitir que la verificación sea exclusivamente israelí. Aceptar ese sistema sería dar a una de las partes el poder de decidir por sí misma si el otro cumple o no sus compromisos.

Tomemos un escenario concreto. Israel afirma tener información sobre un caché de armas en una vivienda. El ejército libanés inspecciona la zona y no encuentra nada. ¿Quién rebana? ¿Puede Israel considerar que la inspección es insuficiente? ¿Puede exigir una nueva operación? ¿Tiene un tercero que asistir a la búsqueda? Y si este tercero existe, ¿qué mandato tiene que intervenir dentro de una propiedad privada en el Líbano?

La búsqueda de un componente internacional aborda este problema. Un tercero podría ver las operaciones y reducir el riesgo de que un desacuerdo técnico se convierta inmediatamente en una justificación para una nueva huelga. Pero encontrar a este actor está lejos de ser simple.

Se mencionó a Italia entre países que podían participar en un mecanismo. Sin embargo, parece muy cauteloso. An official of his intelligence services returning from Lebanon reportedly did not obtain the necessary guarantees regarding the security of the personnel or the conditions for carrying out the requested missions. Enviar observadores a un área donde las huelgas sigan siendo posibles requiere reglas de compromiso, garantías de protección y una definición extremadamente precisa de su papel.

A esta dificultad se añade una contradicción política. Israel se presenta como desfavorable a una presencia internacional que limitaría su libertad de acción en el Sur. Hezbollah, por su parte, rechaza una presencia internacional fuera del marco de las Naciones Unidas y un mandato claramente vinculado a la resolución 1701. Entre estas dos posiciones, el espacio disponible para inventar un nuevo mecanismo se vuelve muy estrecho.

El Finul, el ausente que permanece en el centro de todo

Por consiguiente, la cuestión de la verificación no puede separarse del futuro delAcabadoDurante decenios, la presencia internacional en el Sur ha proporcionado un marco bien conocido. Incluso cuando se impugna o considera insuficiente, tiene un mandato, una cadena de mando, contingentes identificados y legitimidad del Consejo de Seguridad.

Su salida crearía un vacío en el mismo momento en que el futuro mecanismo de retirada necesitaría un tercero capaz de observar lo que estaba sucediendo. Es esta paradoja la que explica los esfuerzos políticos para mantener a Finul o imaginar una fórmula alternativa internacional.

Hay que distinguir cuatro escenarios. El primero sería el mantenimiento de Finul en un formulario cercano al presente. La segunda sería una nueva fuerza internacional con arreglo al mandato de las Naciones Unidas. El tercero sería una misión de asistencia militar europea o multinacional. El cuarto sería fortalecer directamente el ejército libanés sin desplegar una fuerza internacional comparable.

Estas opciones no son intercambiables. Una misión de asistencia puede capacitar, equipar y financiar al ejército sin tener derecho a encontrar una violación sobre el terreno. Una fuerza internacional puede tener un mandato de observador pero no necesariamente poderes de inspección. Una estructura europea puede ser políticamente aceptable para algunos actores y rechazada por otros si no está bajo la autoridad de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, la batalla alrededor del Finul está directamente vinculada a Tampa. El día en que se trasladará una zona del control israelí al control libanés, alguien tendrá que ver que se ha retirado, que el ejército ha desplegado y que se han aplicado los compromisos previstos. Sin un tercero aceptado por ambas partes, cada incidente puede producir dos narrativas incompatibles.

El programa del 27 de octubre pesa sobre las deliberaciones

A todas estas dificultades se añade el calendario político israelí. Las elecciones de Knesset se anuncian para27 de octubreunos días después de la reunión propuesta de Tampa. Por lo tanto, Benjamin Netanyahu está entrando en la fase final de su campaña en un momento en que su gobierno finalmente debe aceptar la retirada de ciertas posiciones.

Este horario reduce considerablemente la posibilidad de una espectacular concesión. Un retiro puede ser presentado por los opositores de Netanyahu como un revés. Por el contrario, el Primer Ministro israelí procura mantener una imagen de firmeza y control sobre la cuestión de la seguridad. Las consideraciones electorales no determinan mecánicamente todas las decisiones militares, sino que establecen un límite político para posibles compromisos antes de la elección.

Washington parece tenerlo en cuenta. El objetivo estadounidense no sería necesariamente llegar a un acuerdo importante antes del 27 de octubre. Más bien, evitaría que el canal de negociación desaparezca durante el período electoral y la formación subsiguiente del poder. Una reunión militar con resultados limitados mantendría vivo el mecanismo.

Esta lógica también explica por qué las solicitudes libanesas de ampliar la reunión a un componente diplomático se encuentran con resistencia. Un debate militar sobre un mapa y procedimientos es políticamente menos costoso que una negociación publicada sobre retiro y soberanía.

Para el Líbano, esta temporalidad es peligrosa. Esperar el fin de las elecciones israelíes puede parecer racional si no hay concesiones importantes antes. Pero cada semana adicional también permite a Israel fortalecer sus posiciones sobre el terreno. Por lo tanto, el tiempo diplomático y militar no funciona necesariamente en la misma dirección.

Hezbollah en el centro de las demandas estadounidenses e israelíes

También se espera que la reunión se dirija a Beirut con solicitudes relacionadas directamente con las armas de Hezbollah. Elcalendarios precisos y compromisos operacionalespara su retiro se mencionan. Por lo tanto, el desafío ya no sería simplemente reafirmar el principio del monopolio estatal de las armas, sino mostrar cómo debe aplicarse en la práctica.

Esta presión va acompañada de informes israelíes de que Hizbullah está reubicando ciertas capacidades en zonas más profundas, como Iqlim Al-Tuffah, Jabal Al-Rihan y Jabal Safi. Estas afirmaciones proceden de la parte israelí y no constituyen pruebas independientes por sí solas. Sin embargo, tienen una función política obvia: justificar la idea de que un retiro israelí limitado al sector fronterizo no bastaría para eliminar lo que Israel presenta como una amenaza.

El riesgo para el Líbano es que el alcance de las negociaciones se ampliará gradualmente. Si cada presunto redespliegue de Hezbollah mueve la zona de verificación más al norte, el mecanismo originalmente destinado a organizar la retirada podría convertirse en un medio de imponer condiciones de seguridad a una profundidad creciente del territorio.

Es precisamente por eso que la definición geográfica de las zonas debe estar vinculada a un calendario. La experiencia sólo puede tener sentido si sus consecuencias son conocidas por adelantado. Si la primera área es declarada conforme, la segunda área seguirá un procedimiento especificado. Sin ello, cada paso puede convertirse en una oportunidad para reabrir plenamente las negociaciones.

Búsqueda de casas: la pregunta que puede hacer balance del mecanismo

Entre todos los temas técnicos, la búsqueda de viviendas es probablemente la más explosiva. Afecta tanto la seguridad, la propiedad privada, la confianza local como la legitimidad del ejército.

En las aldeas del sur, pedir al ejército que revise las casas sobre la base de información extranjera no es una operación neutral. Debe definirse el nivel necesario de pruebas, la autoridad que ordena la inspección y los procedimientos jurídicos aplicables. Sin reglas precisas, el sistema puede crear tensiones directas entre el ejército y las poblaciones que es específicamente responsable de proteger.

También existe un riesgo operacional. Si Israel afirma que una casa contiene armas y el ejército libanés no confirma esta información, podría justificarse una huelga israelí ulterior alegando que el mecanismo falló. Por el contrario, si cada inteligencia israelí inicia automáticamente una búsqueda, Israel tendría indirectamente un medio de dirigir operaciones de seguridad dentro del Líbano.

La presencia de un observador internacional no resuelve automáticamente esta contradicción. Sólo puede proporcionar un testigo adicional. La verdadera cuestión sigue siendo la de la autoridad: ¿quién toma la decisión final sobre el territorio libanés?

Tampa sólo es válida si cada paso conduce al siguiente

En última instancia, el peligro principal de las zonas experimentales sería que dejaran de ser experimentales. Una zona podría ser evacuada y estabilizada sin la siguiente. El mecanismo se convertiría entonces en un mosaico de territorios sujetos a diferentes estatutos, con zonas controladas por el ejército libanés, otras ocupadas por Israel y otras bajo vigilancia permanente.

Para evitar este escenario, tres elementos son esenciales en cualquier hoja de ruta: un orden territorial, plazos y un procedimiento para resolver desacuerdos. Es importante saber qué zona sigue la primera, cuánto tiempo se separan los pasos y qué sucede si una de las partes declara que no se han cumplido los compromisos.

Sin estas garantías, el Líbano podría cumplir sus obligaciones en una zona sin obtener automáticamente la retirada israelí de la siguiente. En cada etapa pueden surgir nuevas solicitudes. Las negociaciones se convertirían entonces en un proceso indefinido.

Por el contrario, negar un enfoque gradual implica también un costo. Mientras no exista un mecanismo de retirada, las posiciones israelíes pueden consolidarse. Las instalaciones militares se vuelven más sostenibles, se mejoran las carreteras de acceso y una presencia presentada inicialmente como provisional adquiere gradualmente las características de un asentamiento a largo plazo.

Por lo tanto, Tampa se encuentra entre dos riesgos. La primera es aceptar un mecanismo que condiciona indefinidamente el retiro israelí. El segundo es permitir que la falta de acuerdo convierta una ocupación temporal en una realidad duradera.

La verdadera pregunta no será si los participantes han aceptado el principio de « zonas experimentales ». Será conocer los detalles que acompañan estas dos palabras: donde comienza la primera zona, que la controla después de la retirada, que comprueba, con qué poderes, según qué reglas, por cuánto tiempo y qué zona viene inmediatamente después. Es en estas respuestas, mucho más que en un comunicado final, que el alcance real de Tampa será jugado.

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