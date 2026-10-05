MTV integra inteligencia artificial con Sar El Wa2et… la preparación de emisiones para la determinación de hechos en línea

Una plataforma diseñada y liderada por Rudy Hachach, desarrollada en colaboración con Jud Saud, con el apoyo de Michel El Murr, Presidente de la Junta Directiva de MTV.
Beirut, 5 de octubre de 2026 — Las cifras y promesas presentadas en el aire ahora se pueden verificar antes del final de la emisión. Desde el lanzamiento de su novena temporada, el 17 de septiembre de 2026, « Saar El Wa2et », presentado por Marcel Ghanem en MTV, utiliza una plataforma de inteligencia artificial que acompaña a su equipo en investigación y preparación, verifica las declaraciones de invitados durante la vida y presenta los resultados a los espectadores, con sus fuentes.
Rudy Hachach diseñó la plataforma, su interfaz, su funcionamiento y la presentación de información en la pantalla. Definió las normas editoriales, dirigió el desarrollo y participó en la programación. Jud Saud trabajó junto a él en programación y desarrollo técnico.
El proyecto fue apoyado por Michel El Murr, Presidente de la Junta Directiva de MTV. El canal proporcionó acceso a los archivos del programa y permitió la colaboración con su equipo para desarrollar una plataforma adaptada a las necesidades de la televisión en vivo.
¿Qué cambios para el espectador?
Cuando un invitado presenta una figura o información verificable, la plataforma ayuda al equipo a revisar y consultar las fuentes a medida que continúa el debate. Después de la verificación y validación, aparece un resumen en la pantalla, especificando si la declaración es verdadera, engañosa o falsa, con la fuente y la fecha.
El espectador puede seguir el debate y entender en qué se basan las cifras y la información presentada, sin esperar una verificación posterior al ingreso.
Más de 150 fuentes de información y 357 programas de archivo
La plataforma se basa en más de 150 fuentes de información para la investigación, preparación de programas y verificación de declaraciones de invitados en línea.
También le permite buscar los archivos de 357 emisiones de « Saar El Wa2et » desde 2018 y encontrar el momento exacto de una declaración. El equipo puede entonces revisar los comentarios de los invitados durante sus comparecencias anteriores, comparar sus posiciones a lo largo de los años y poner sus promesas y declaraciones en el corazón del debate.
La plataforma también ayuda a preparar los archivos de invitados, leídos por Marcel Ghanem y el equipo editorial, así como a seleccionar y preparar extractos para las redes sociales, con subtítulos en árabe, inglés o francés.
« Sar El Wa2et » también acompaña al espectador en su teléfono
Desde el programa de este jueves, el programa lanza una página accesible en el teléfono durante la aplicación en vivo, libre y sin descarga. Simplemente escanee el código mostrado en la pantalla.
Los espectadores pueden votar sobre el tema de la emisión, consultar los resultados de los cheques, las cifras y los gráficos con sus fuentes, y luego encontrarlos y compartirlos después de que estén en el aire. También pueden ver fragmentos seleccionados del programa y compartirlos en WhatsApp. Cualquier contenido recibido por teléfono fue previamente emitido y aprobado por el equipo editorial.
Marcel Ghanem dice: « No podemos hacer la televisión de mañana con las herramientas ayer. La inteligencia artificial está transformando el trabajo de los medios de comunicación, y queremos estar en el corazón de esta evolución. Utilizamos estas oportunidades con el zar El Wa2et, para proporcionar información más precisa y acercar al espectador a la verdad. »
Rudy Hachach dice: « Cada semana, los espectadores escuchan números y promesas sin poder comprobarlos en este momento. Quería permitir que el espectáculo los examinara mientras el invitado todavía está presente, con la fuente en pantalla y la decisión final en manos de un oficial editorial. »
Sobre la base de su investigación hasta la fecha, los creadores de la plataforma creen que « Saar El Wa2et » es el primer programa de debate en el mundo árabe para emitir cheques de hecho de inteligencia artificial en vivo durante la emisión.
Comentarios