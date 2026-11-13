En Ain al-Beida, en la región de Tannourine, un lobo gris atrapado en una cuenca agrícola logró salir ayudando con el revestimiento plástico, según la historia reportada el 13 de noviembre. Los residentes lo vieron. Fuerzas de seguridad, policía municipal y activistas ambientales visitaron la zona durante la noche. The duration of his detention and his veterinaria condition are not specified. La presencia del lobo ya está documentada en la zona, sin permitir un recuento actual.

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Un lobo gris, atrapado en una cuenca agrícola en Ain al-Beida en la región de Tannourine, logró salir. El episodio fue reportado el viernes 13 de noviembre de 2026 por una agencia de noticias libanesa. El animal había sido visto por residentes locales.

Según esta cuenta, utilizó el revestimiento de plástico en el borde de la cuenca para subir. Lo cogió con los dientes, y luego fue servido para ganar la salida. Las fotografías difundidas con la información muestran al animal en contacto con el agua y la lona que cubre la tenencia agrícola.

Un lobo gris manchado en Tannourine

Miembros de las fuerzas de seguridad, policías municipales y activistas ambientales visitaron la zona durante la noche. Su presencia tenía por objeto asegurar que el animal fuera capaz de dejar la pelvis. Por lo tanto, la cuenta disponible describe una salida obtenida por el mismo lobo, no una extracción realizada por un equipo de rescate.

No se especifica la hora exacta de su caída y la duración del tiempo pasado en la bodega. No se menciona ningún examen veterinario. Se informa de la salida de la pelvis, pero por sí sola no conduce a la conclusión de que no hay daño.

Una presencia ya documentada en la región

Wolf no es un animal extranjero para las montañas Tannourine. En una hoja informativa publicada en febrero de 2013, la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el Líbano ya mencionó su presencia entre mamíferos en la reserva de cedro. El documento describe un bosque mezclando cedro, pincel, cañón rocoso y arroyos.

Este antiguo hito trae un contexto local, no un conteo actual. No hace posible estimar los números en 2026 ni establecer que el animal de Ain al-Beida provenía de la reserva. El incidente ocurrió en una cuenca agrícola; no se anunció ningún lugar dentro de la zona protegida.

Las circunstancias de la entrada de lobo en la tenencia siguen siendo desconocidas. El informe disponible tampoco especifica dónde fue después de la publicación.

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