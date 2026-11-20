La lista de noviembre del Centro Libanés de Conservación de la Energía establece un nuevo criterio de capacitación para instaladores solares a partir del 2 de enero de 2027. Ayuda a elegir un negocio, sin garantizar el establecimiento o la autonomía de la vivienda. Para eso son sus criterios.

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La lista de noviembre de 2026 del Centro Libanés de Conservación de la Energía anuncia un nuevo criterio de capacitación para proveedores e instaladores solares recomendados. Se aplicará a partir del 2 de enero de 2027. Para un hogar, la lista puede ayudar a elegir quién pedir una cita, pero no garantiza la autonomía de la vivienda o la ejecución adecuada de un proyecto específico.

En la versión 25, de fecha 2026 de noviembre, el Centro Libanés de Conservación de la Energía (LCEC) afirma que, al 2 de enero de 2027, las empresas ya registradas o deseadas afiliarse a la lista deberán obtener por lo menos el 70% de los puntos asignados por el Comité Libanés del Consejo Mundial de la Energía para participar en sus seminarios técnicos. El umbral corresponde a certificados de presencia. Esto no es una puntuación obtenida en un examen ni una medida de la calidad del trabajo realizado por un cliente. Al 20 de noviembre, esta es una condición anunciada, que aún no es aplicable.

Lo que el Centro verifica a nivel de empresa

Los criterios publicados para la lista actual se refieren primero al proveedor o al instalador. El Centro requiere, entre otras cosas, un registro comercial e fiscal, un ingeniero eléctrico registrado en la Orden que tenga al menos cinco años de experiencia fotovoltaica, y un contrato válido con un ingeniero civil o mecánico que reúna las condiciones especificadas. Un técnico de empleado a tiempo completo también debe tener los certificados de calificación y formación especificados en el documento.

The Centre asks companies to provide a signed declaration that the products used comply with Libnor standards, as well as site references. El documento establece una acumulación de más de 1.200 kWc instalados y al menos dos sistemas de más de 150 kWc, uno de los cuales se pone en funcionamiento y en pleno funcionamiento. La experiencia en esta escala es un criterio para seleccionar la empresa; no es un tejado experto de un individuo. Tampoco la declaración de conformidad del instalador reemplaza la hoja de equipo específica propuesta en la estimación.

Compruebe que la cita compromete el instalador correcto

El primer reflejo es acercar el nombre de la estimación a la de la lista más reciente. Si la venta, instalación y servicio postventa son proporcionados por diferentes empresas, es necesario identificar por escrito quién es responsable de la instalación, quién es responsable de las garantías de los dispositivos y a quién hacer una queja. El registro en el registro no exime los procedimientos y controles que se aplican al sitio.

Antes de comparar las promesas de autonomía, pregunte qué dispositivos podrán permanecer alimentados durante un cierre y en qué supuesto de consumo se basa el cálculo. Incluye en la estimación las referencias exactas del equipo, la capacidad utilizable de la batería y las condiciones de funcionamiento en caso de fallo. Estos elementos guardan relación con el alojamiento y el equipo adquiridos; Sin embargo, la lista del Centro proporciona información sobre la empresa.

Un recurso técnico, no una garantía de devolución de dinero

The Centre reports that it reviews its list every two months and monitors companies on the basis of customer returns. En caso de retorno negativo, sus equipos dicen que están listos para controlar una instalación gratuita. Esta posibilidad de inspección técnica no constituye un compromiso de reembolso o una promesa de demora. Para que se examine una denuncia, mantenga la estimación firmada, las referencias de facturas y facilidades, con una descripción de lo que no funciona como se espera.

Imagen del archivo: paneles de la estación de medición de calidad del aire en Horsh Beirut, 2021 de septiembre. Esta instalación no es residencial. Pharling, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Foto enmarcada.

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