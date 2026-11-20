El PNUD está lanzando una operación de recogida y drenaje de desechos de seis meses en Taiz, junto con el empleo temporal. La provincia es el primer territorio en recibir desplazados internos registrados por la OIM, que estima que desde junio se han producido unos 357.658 desplazados internos como consecuencia de la escalada en el Yemen.

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En Taiz, donde la provincia recibe la mayor parte de los desplazados desde la reanudación de los combates en el Yemen occidental, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puso en marcha una operación de recogida de desechos y remoción de canales el 18 de noviembre. La intervención de seis meses beneficiará a 450 habitantes vulnerables y entrañará empleo temporal en la rehabilitación de los servicios municipales.

La provincia acoge a más de 145.000 desplazados

Al 17 de noviembre, el seguimiento de emergencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de unos 357.658 desplazados internos como parte de la escalada desde junio, o 59.602 hogares. Durante el período más breve comprendido entre el 1o de agosto y el 17 de noviembre, tiene unas 356.602 personas, o sea 59.426 hogares. Estos dos totales se superponen y no deben añadirse juntos.

En esta encuesta, la provincia de Taiz recibe alrededor de 145.344 personas, es decir, el 41% del total. Lahj da la bienvenida a 95.580 y Aden 71.706. Este es el lugar declarado de recepción, no el lugar de salida, y el total de Taiz no es la única ciudad. Las cifras proceden de un seguimiento de los hogares e informantes locales en las zonas documentadas, no de un censo amplio. Describen una población estimada, no el número de viajes de familias, algunos de los cuales han tenido que viajar varias veces.

En el informe sobre el estatuto del UNICEF, que fue detenido el 10 de noviembre, se describen las familias alojadas en edificios inacabados o dañados, con difícil acceso al agua y la atención. The organization also cites sanitation needs at the host sites. Su revisión comienza el 3 de septiembre: documenta otro período y por lo tanto no añade al seguimiento de la OIM.

Empleos temporales para restaurar los servicios

El PNUD financia la operación de Taiz con sus propios recursos, tras un llamamiento del comité local de salud y medio ambiente. El programa incluye limpieza en la calle, clasificación y recogida de residuos y limpieza de canales. Debe proporcionar trabajo remunerado a los habitantes vulnerables, incluidos los jóvenes desempleados. El objetivo de 450 beneficiarios no es un registro de la contratación.

El programa también tiene previsto ayudar al fondo local de limpieza y los servicios municipales a establecer prioridades y luego prepararse para la continuidad de la recogida. La estaca va más allá de la eliminación de residuos acumulados: sin servicio regular, los canales pueden bloquear de nuevo y los mismos barrios están expuestos.

This is in addition to the recovery package in Aden and Lahj, for which UNDP announced in October an initial allocation of $1 million and approximately 1,200 temporary positions. Esta suma se refiere a la iniciativa separada de Aden y Lahj; el comunicado del 18 de noviembre no especifica el presupuesto específico de Taiz. El anuncio no sustituye la asistencia de emergencia a las familias desplazadas ni las medidas necesarias para restablecer los servicios de manera sostenible.

Archivo: Vista de la ciudad de Taiz, 18 de agosto de 2013.Rod Waddington / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Redimensionada foto entera, Libnanews aderezo bajo la misma licencia. La imagen no muestra el proyecto 2026.

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