Estado 2030: reorganización antes de reclutar

Fadi Makki completó el plan maestro de reforma administrativa. En el Parlamento, Farid Boustany pide revisar las estructuras antes del reclutamiento.

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El plan estatal 2030 está dando un nuevo paso, sin tener todavía que reorganizar las administraciones. El 12 de noviembre, Fadi Makki presentó a Joseph Aoun con la finalización de su plan maestro. El Ministro de Desarrollo Administrativo anuncia recomendaciones para la próxima reunión del Consejo de Ministros. El día anterior, en el Parlamento, Farid Boustany había defendido un orden de prioridad: revisar las estructuras antes de llenar las vacantes.

Un plan maestro listo para el gobierno

Según Fadi Makki, el proyecto de reorganización de las administraciones e instituciones públicas se puso en marcha un año antes. El Ministro afirma que consultó por primera vez a ciudadanos y administraciones. Las recomendaciones resultantes de esta labor se refieren a la organización de instituciones, su capacidad humana y la calidad de los servicios.

La reunión de Baabda marca la conclusión anunciada de esta labor preparatoria. No vale la pena adoptar todas las medidas del gobierno. El Ministro aún no ha presentado sus principales recomendaciones al Consejo de Ministros.

Makki también anunció que la carta de un ciudadano estaba lista. Sobre la base de las expectativas recogidas durante las consultas, debe especificar los derechos de los usuarios en su relación con la administración y las obligaciones de la administración a ellos.

Reorganizar antes de reclutar

El Comité Parlamentario sobre la Economía dedicó su reunión el 11 de noviembre a los efectos de la reforma administrativa en el crecimiento económico y la estabilidad. Fadi Makki presentó su enfoque por invitación del presidente de la comisión, Farid Boustany.

Al final de este período de sesiones, Boustany pidió que se examinara la estructura del sector público antes de aumentar el personal o llenar vacantes. Para el MP, la reorganización debe preceder al reclutamiento para mejorar la eficiencia y productividad. Esta es la posición expresada por el presidente del comité, no el anuncio de una nueva competencia.

Boustany también rindió homenaje a los oficiales que siguen tratando el proceso a pesar de los bajos salarios y recursos. Pidió un trato justo y no redujo el funcionamiento del sector público al porcentaje de las administraciones activas. Por consiguiente, su posición combina la reestructuración de los servicios con la situación del personal.

Más de 200 iniciativas anunciadas

En una intervención en la Universidad Libanesa-Americana, informó el 12 de noviembre, Makki describió un programa de más de 200 iniciativas. La fusión de ciertos establecimientos y la abolición de otros son algunas de las vías presentadas. El Ministro busca un marco administrativo, legislativo y digital más coherente.

Mencionó la carta ciudadana, la construcción de la estrategia anticorrupción 2027-32 y un indicador anual para medir la satisfacción del usuario y la confianza en la administración. Estos instrumentos tienen diferentes funciones: definir compromisos, prevenir prácticas irregulares y medir el servicio prestado.

En el plano digital, Makki informó sobre más de 26.000 medidas adoptadas a través de 32 departamentos del Ministerio de Trabajo. Presentó el registro penal electrónico y la digitalización de las autorizaciones hospitalarias del CNSS como próximos pasos. Estos anuncios no significan que todos estos servicios ya estén abiertos.

El Ministro también estableció a finales de 2027 el objetivo de una identidad digital unificada, diseñada para vincular aproximadamente 2.700 servicios públicos. Este plazo sigue siendo un objetivo. Para el Estado 2030, la próxima decisión prevista es ahora el examen de las recomendaciones del Consejo de Ministros, antes de las medidas específicas de cada administración.

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