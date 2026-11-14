Makhlouta: la olla de las montañas libanesas

Makhlouta combina lentejas, frijoles, garbanzos y cereales en una olla que está particularmente relacionada con las comidas de invierno en las montañas libanesas. En Ersal, un testimonio familiar documenta una preparación sin freír, mientras que otras versiones agregan arroz, tomate o kawarma. Este plato de la semana distingue tradiciones atestiguadas de orígenes desconocidos y propone una adaptación vegetal para seis personas. Los ingredientes ponderados, el orden de cocina, la textura y las variaciones hacen posible preparar una comida generosa sin pretender imponer una receta única.

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La makhlouta recoge lentejas, frijoles, garbanzos y cereales en la misma olla. Este tradicional plato libanés, especialmente asociado con las aldeas de montaña y las comidas de invierno, no se basa en una composición única. Su nombre anuncia el principio: una mezcla. Para este evento del plato de la semana, aquí están sus variantes documentadas y una receta familiar para seis personas, con legumbres ya cocidas para controlar los tiempos de preparación.

Una historia de transmisión, no una fecha de nacimiento

Sería imprudente atribuir la creación de la makhlouta a un pueblo específico o en un momento específico. Las pruebas disponibles describen principalmente las prácticas familiares de transmisión intergeneracional. Permiten colocar el plato en la cocina libanesa, sin establecer un certificado de nacimiento o exclusividad nacional.

Sin embargo, un marcador está bien documentado. El 7 de diciembre de 2014, una sesión de cocina filmada en Beirut recogió la experiencia de Halime el Houjeiri, de Ersal. Preparó la makhlouta de su región con garbanzos, frijoles, lentejas, bulgur, patatas y cebollas. En esta versión, los ingredientes cocinan sin previo paso a la sartén. Sal y aceite de oliva son suficientes para sazonar.

El cocinero conecta este aprendizaje con su madre y abuela. Su testimonio describe un plato de invierno, también consumido durante períodos de ayuno. Esta historia informa de una tradición local y familiar; No significa que cada hogar Ersal siga exactamente las mismas proporciones.

Desde la montaña hasta la cocina familiar, varios makhloutas

La variedad de recetas es constitutiva del plato. Una preparación patrimonial combina legumbres con bulgur, comino y kawarma, una carne conservada en su grasa. Las cebollas volvieron antes de unirse a la olla. Esta versión nos recuerda que la makhlouta no es necesariamente vegetariana, incluso si se presta muy bien a una preparación enteramente vegetal.

Otra fórmula, presentada como una especialidad de Baskinta, combina lentejas marrones, arroz, bulgur, frijoles blancos y rojos, frijoles y garbanzos. El concentrado de tomate aporta color y acidez leve. El aceite de oliva viene en el momento del servicio. Esta presentación regional contemporánea no es suficiente para hacer Baskinta el lugar de la invención del plato.

Por lo tanto, las opciones familiares abarcan varios elementos: el número de legumbres, la presencia de arroz o patatas, cebollas hervidas o doradas y la posible adición de carne. No se necesitan siete ingredientes para obtener una makhlouta. Mejor es una mezcla coherente, cada una de las cuales está bien cocinada, que una acumulación de granos todavía firmes.

La receta: una makhlouta para seis personas

La versión propuesta aquí es una adaptación de planta doméstica, no la reproducción exacta de la receta de Ersal. Favorece los frijoles y garbanzos ya cocinados, luego cocina lentejas y bulgur en la misma olla. Cuenta unos 20 minutos de preparación y 45 a 55 minutos de cocina, dependiendo de la lente y la textura deseadas.

300 g de garbanzos cocidos y drenados;

300 g de frijoles blancos cocidos y drenados;

180 g de lentejas de color marrón seco o verde;

100 g de bulgur a granel;

2 cebollas grandes, unos 350 g en total;

4 cucharadas de aceite de oliva, aproximadamente 60 ml;

1,5 litros de agua caliente al principio, luego un poco más si es necesario;

1 cucharadita de comino de tierra, opcional;

1⁄2 cucharadita de pimienta;

1 cucharadita de sal al principio, para ser ajustada después de la degustación;

Un perejil pequeño, opcional, para el servicio.

Los pesos de frijoles y garbanzos corresponden al producto drenado, no al peso total de las cajas. Si estas verduras ya están saladas, reduzca la sal inicial. El bulgur siendo trigo, esta receta contiene gluten.

1. Preparar ingredientes

Clasificar y enjuagar las lentejas. Enjuague el bulgur brevemente en un colador delgado. Dibuja y enjuague los frijoles y garbanzos. Pelar las cebollas y cortarlas. Mantén un pequeño puñado de listones separados si quieres un adorno de cebolla dorada.

2. Construir la base de cebolla

Caliente tres cucharadas de aceite en una cacerola grande con fondo grueso. Añadir las cebollas y cocinar a fuego medio durante 12 a 15 minutos. Muévete regularmente. Deben ser suaves y ligeramente dorados, sin ennegrecimiento. Este paso da a nuestra versión su sabor más marcado de cebollas cocidas.

3. Cocinar las lentejas antes de mezclar

Vierta las lentejas y el agua caliente. Trae a hervir, luego baja el calor. Dejar hervir por unos 20 minutos, parcialmente cubierto. Pruebe una lente: debe comenzar a suavizar, sin necesariamente estar completamente cocinado. Extender esta primera fase si permanece duro.

4. Añada cereales y verduras cocidas

Añadir el bulgur, frijoles y garbanzos. Añadir comino si usas pimienta y sal. Simmer un adicional de 15 a 20 minutos. Muévete al fondo para evitar que los granos se abrochen. Vierta un poco de agua caliente si la mezcla se vuelve demasiado gruesa antes de las lentes y la bulgur son tiernos.

5. Ajuste la coherencia y sirva

Pincel uno o dos cucharadas de frijoles contra la pared, luego mezclan: espesa el caldo sin convertir todo el plato en puré. Sabor y molido de sazonado. Corta el calor, deja reposar durante cinco minutos, luego agrega la última cuchara de aceite. Servir caliente, con las cebollas reservadas previamente doradas aparte y, si se desea, algún perejil.

Cambiar la mezcla sin perder el hilo de receta

Los frijoles rojos ya cocidos pueden reemplazar los blancos con el mismo peso. Para una consistencia más cercana a una sopa, agregue agua caliente al final de la cocina. Para una olla más densa, martillo por unos minutos sin una tapa revolviendo. El resto también espesa el plato: debe tenerse en cuenta antes de reducir demasiado el líquido.

Las legumbres secas requieren otra organización. Remojarlos y cocinar por separado hasta que estén tiernos, luego pesar las cantidades cocidas necesarias. No reemplazar 300 g de frijoles cocidos directamente por 300 g de frijoles secos. El tiempo y las necesidades de agua serían muy diferentes. En la mesa, el éxito es reconocido por los granos blandos, todavía identificables, recogidos por un caldo atado en lugar de ahogarse en el aceite.

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