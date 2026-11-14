Líbano-Iraq: Matar conserva cero en Bassora

El Líbano llevó a Iraq a comprobar el viernes en Bassora. Mostafa Matar multiplicó las paradas y Leonardo Chahine encontró el bar. Reda Khadra, titular de su debut internacional, salió en el minuto 38 después de un malestar muscular. Palestina está esperando el próximo martes en el torneo del Líbano.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Líbano celebró el Iraq el viernes 13 de noviembre de 2026 en Bassora (0-0). Para su primer partido de torneo internacional en el estadio Palmier, los jugadores de Madjid Bougherra resistieron las ofensivas de los anfitriones. Mostafa Matar conserva el marcador con varias intervenciones, incluyendo una parada contra Younes Hamoud en el minuto 89.

La selección libanesa también tuvo sus oportunidades. Leonardo Chahine encontró la barra en el sexto minuto. La noche fue más corta para Reda Khadra: portavoz para su primera aparición con Líbano, dejó el campo antes del descanso después de sentir una molestia muscular.

Líbano-Iraq: Bar de Shahine, Paradas de Matar

La primera oportunidad franca vino del lado libanés. Hassan Kaafarani avanzó en el flanco izquierdo antes de golpear. El portero iraquí Kamil Saadi empujó la pelota de regreso a Leonardo Shahine, cuyo intento golpeó el bar. El Líbano amenazó así el objetivo opuesto muy pronto, sin tener éxito en la apertura de la puntuación.

Los iraquíes pidieron a Mostafa Matar. En el minuto 27, la guardia libanesa capturó una huelga de Aymen Hussein cerca de la superficie. Respondió de nuevo a un jefe del mismo atacante un minuto después.

Después de la pausa, los cambios iraquíes acompañaron una aceleración del juego host. Matar rechazó un poderoso intento distante por reemplazar a Amir Fouad en el minuto 69. El Líbano respondió Ali Kassas, cuya huelga en la superficie pasó cerca del puesto izquierdo.

Los dos guardias seguían siendo decisivos al final de la reunión. Matar ganó su duelo con Younes Hamoud un minuto desde el final del tiempo regulatorio. En los últimos momentos, Kamil Saadi despidió el intento de Khalil Badr. Ninguno de los dos lados logró romper el juego.

Un primer atajo para Reda Khadra

La reunión marcó los comienzos de Reda Khadra en selección libanesa. Bougherra había alineado desde el principio, pero una molestia muscular le obligó a abandonar su lugar a Hussein Chakrun en el minuto 38.

El criador hizo dos cambios en el minuto 62: Ali Kassas reemplazó Wahbi Fawaz y Khalil Badr entraron en el lugar de Leonardo Chahine. En el 80, Badr Kawam logró a Hassan Farhat y Mahmoud Zbib a Hussein Monzer.

Este partido de preparación se opuso a Bougherra a Graham Arnold australiano, ganador de Irak. El torneo también incluye a Irán y Palestina. Después de este primer sorteo, el Líbano debe regresar a la selección palestina el martes 17 de noviembre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews