Midterms: Josh Shapiro reelegido gobernador, según AP

El demócrata Josh Shapiro es reelegido gobernador de Pensilvania, según la Associated Press. La agencia anunció esta victoria en un despacho publicado el 4 de noviembre de 2026, a las 1:02 a.m. UTC, el 3 de noviembre a las 8:02 p.m. en la costa este estadounidense.
El gobernador saliente ganó un segundo mandato contra el republicano Stacy Garrity, tesorero del estado. La mesa electoral de la PA consultada en 0111 UTC también indica que Josh Shapiro es el ganador. Esta atribución periodística no constituye la certificación oficial de la elección.
Josh Shapiro conserva la gobernación
Primero elegido en 2022, Josh Shapiro ha liderado Pensilvania desde enero de 2023. Antes de su llegada como gobernador, había servido como Fiscal General de ese Estado de 2017 a 2023. La victoria anunciada por AP mantiene así al ejecutivo de Pennsylvania en el campo democrático.
Esta elección se refiere al gobierno del Estado. No asigna ningún escaños al Senado Federal ni a la Cámara de Representantes. El control de estas dos cámaras depende de votaciones separadas, cuyos resultados siguen llegando a la noche americana.
Conteo sigue en curso
Las cifras disponibles en el anuncio siguen siendo parciales. No permiten la presentación del margen final de Josh Shapiro ni un balance final de participación. Ningún porcentaje provisional se utiliza aquí como la puntuación final.
El cierre normal de las oficinas de Pensilvania se estableció a 20 horas locales, o a 1 hora de UTC. Sin embargo, tres oficinas del condado de Chester se extienden hasta las 8:30 p.m., es decir, 1:30 a.m. UTC. Los electores interesados podrán votar allí durante esta media hora adicional según los procedimientos anunciados por las autoridades locales. La cuenta y validación de los boletines continúa después de los anuncios de agencias de noticias.
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