Midterms: Josh Shapiro reelegido gobernador, según AP

Josh Shapiro fue reelegido gobernador de Pensilvania, según una asignación de la Associated Press anunció la noche del 3 al 4 de noviembre de 2026. El demócrata tiene un segundo mandato contra el republicano Stacy Garrity. El conteo sigue en curso y este anuncio no es una certificación oficial. Tres oficinas del condado de Chester tienen una extensión de voto hasta las 8:30 p.m. locales. Esta victoria se refiere al ejecutivo del estado, sin asignar un asiento al Congreso Federal.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El demócrata Josh Shapiro es reelegido gobernador de Pensilvania, según la Associated Press. La agencia anunció esta victoria en un despacho publicado el 4 de noviembre de 2026, a las 1:02 a.m. UTC, el 3 de noviembre a las 8:02 p.m. en la costa este estadounidense.

El gobernador saliente ganó un segundo mandato contra el republicano Stacy Garrity, tesorero del estado. La mesa electoral de la PA consultada en 0111 UTC también indica que Josh Shapiro es el ganador. Esta atribución periodística no constituye la certificación oficial de la elección.

Josh Shapiro conserva la gobernación

Primero elegido en 2022, Josh Shapiro ha liderado Pensilvania desde enero de 2023. Antes de su llegada como gobernador, había servido como Fiscal General de ese Estado de 2017 a 2023. La victoria anunciada por AP mantiene así al ejecutivo de Pennsylvania en el campo democrático.

Esta elección se refiere al gobierno del Estado. No asigna ningún escaños al Senado Federal ni a la Cámara de Representantes. El control de estas dos cámaras depende de votaciones separadas, cuyos resultados siguen llegando a la noche americana.

Conteo sigue en curso

Las cifras disponibles en el anuncio siguen siendo parciales. No permiten la presentación del margen final de Josh Shapiro ni un balance final de participación. Ningún porcentaje provisional se utiliza aquí como la puntuación final.

El cierre normal de las oficinas de Pensilvania se estableció a 20 horas locales, o a 1 hora de UTC. Sin embargo, tres oficinas del condado de Chester se extienden hasta las 8:30 p.m., es decir, 1:30 a.m. UTC. Los electores interesados podrán votar allí durante esta media hora adicional según los procedimientos anunciados por las autoridades locales. La cuenta y validación de los boletines continúa después de los anuncios de agencias de noticias.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews