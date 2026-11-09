Egipto: Mopco anuncia 33% menos gas

Mopco confirma una reducción del 33% en sus suministros de gas natural y adapta sus plantas a las cantidades disponibles. En Egipto, la restricción viene después de un primer episodio anunciado a principios de noviembre. Expone la fabricación de fertilizantes, los productos agrícolas y las exportaciones a las dificultades del sistema energético. Los documentos de la empresa aún no cuantifican las pérdidas de producción. El costo del gas importado explica las compensaciones, mientras que los nuevos descubrimientos offshore todavía tienen que pasar a la etapa de desarrollo.

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Mopco anunció el 8 de noviembre de 2026 una reducción del 33% en sus suministros de gas natural. El fabricante egipcio de fertilizantes garantiza que sus operaciones se mantengan con volúmenes disponibles. Esta nueva restricción, después del 20% mencionado a principios de noviembre, pone sus plantas bajo presión mientras Egipto busca contener su factura energética.

Misr Fertilizers Production Company, conocido como Mopco, confirmó la notificación a la Bolsa de Valores de Egipto. Afirma que sus equipos ajustan las operaciones y la producción a las cantidades de gas recibidas. Sin embargo, no publica ningún volumen de suministro diario o estimación de las toneladas de fertilizante que faltarán. No hay fecha de regreso a la normalidad en la carta.

Por lo tanto, la cifra del 33% se refiere al gas, no a una disminución medida en la producción o beneficio. Tampoco informa la empresa de un cierre general de sus instalaciones. Para sus clientes, la incertidumbre se refiere ahora a la duración del racionamiento y sus efectos en las entregas.

Mopco confirma restricción más fuerte

On 3 November, Mopco had already informed the market that it was continuing its business despite a 20% reduction in supplies to fertilizer plants. En su carta se hacía referencia al aumento del costo de las importaciones. Cinco días después, confirmó que había recibido una notificación que elevaba la tasa de restricción anunciada al 33%.

Mopco no detalló los flujos entregados a cada una de sus unidades.

La distribución de gas entre unidades, acciones y limitaciones técnicas determina las posibilidades de mantener la producción. Mopco se compromete a informar a la Bolsa de Valores de cualquier acontecimiento significativo.

Gas entra en producción de fertilizantes

Mopco se encuentra en la Zona Libre de Damiette y produce principalmente urea y amoníaco. En esta industria, el gas no sólo se utiliza para el equipo eléctrico. También suministra el hidrógeno necesario para la fabricación de amoníaco, que luego entra en la producción de fertilizantes de nitrógeno.

Esta doble función explica la sensibilidad del sector a las restricciones. La reducción del consumo de electricidad auxiliar no sustituye a la materia prima química desaparecida. Una planta puede adaptar su ritmo, pero su capacidad de fabricación sigue ligada a las cantidades realmente recibidas.

El gas también pesa sobre costos. En la producción convencional de amoníaco y urea, a menudo representa una parte importante de los gastos operativos. Su aumento de precios comprime los márgenes cuando los precios de venta no siguen. Una limitación física de las entregas añade otra limitación: incluso un orden rentable puede ser más difícil de producir.

Oportunidades agrícolas y ingresos de exportación

Los datos publicados por Mopco para 2024 dan la escala de su actividad. La compañía informó que había producido 1.718 millones de toneladas de urea. Informó de 947 000 toneladas exportadas y 795.000 toneladas destinadas al mercado interno. Las mismas instalaciones suministran agricultura egipcia y mercados extranjeros.

Para la agricultura egipcia, la cuestión se refiere a la disponibilidad de fertilizantes en el momento de la necesidad. Para los compradores extranjeros, se refiere al cumplimiento de los plazos y los volúmenes exportables. Una restricción prolongada puede requerir que los productores revisen sus horarios de negocio. Sin embargo, ningún déficit nacional de fertilizante puede deducirse de la declaración de Mopco solo.

Otro productor, Abu Qir, había explicado en el primer episodio de la reducción que adaptaría su actividad al gas disponible. Según una agencia de noticias, sus medidas incluían la gestión de inventarios y la reorganización de mantenimiento. Estos ajustes pueden limitar perturbaciones inmediatas. Su eficacia depende de cuánto tiempo sigan vigentes las restricciones.

La factura de gas importada pesa sobre arbitrajes

Egipto utiliza gas para generar electricidad y para alimentar sus industrias. La insuficiente oferta local para exigir aumenta su dependencia de las importaciones. El aumento de los precios internacionales del gas natural licuado, en el contexto de la guerra regional, hace que este suministro sea más caro.

Una estimación analista retransmitida por una agencia coloca el presupuesto de importación de GNL para el año fiscal 2026-2027 en aproximadamente $10.1 mil millones. Según la misma estimación, para el 6 de octubre ya se habían gastado 5.800 millones de dólares.

El gobierno también busca combustibles alternativos. Fuentes comerciales informaron de la compra de seis envíos de petróleo de alto azufre para noviembre y diciembre. El uso del aceite de combustible puede satisfacer ciertas necesidades energéticas. No reemplaza directamente el gas utilizado como materia prima en la fabricación de amoníaco.

El arbitraje supera así la única factura de compra de combustible. La limitación de los volúmenes importados puede reducir el gasto inmediato, al tiempo que afecta a una industria que abastece a los agricultores y vende al extranjero. El costo industrial dependerá de la longitud de racionamiento y entregas que puedan mantener los productores.

Un descubrimiento offshore todavía espera su desarrollo

El 6 de noviembre, el Ministerio de Petróleo anunció resultados positivos en el pozo exploratorio Nassim-1X. Se encuentra en la concesión Tiba en el Mediterráneo. La estimación inicial es de unos 200 mil millones de pies cúbicos de gas en su lugar. Eni opera la concesión con Woodside; Petrobel realizó las operaciones de perforación.

Este volumen no corresponde a reservas recuperables ya certificadas, y mucho menos a gas disponible inmediatamente para plantas. El Ministerio indicó que continuaría el estudio del embalse. En él se prevé una conexión con las instalaciones existentes por un oleoducto de aproximadamente 22 kilómetros, sin anunciar en este comunicado una fecha de primera producción.

En Damiette, las fábricas deben adaptar su producción al gas disponible. El desarrollo offshore anunciado no proporciona una respuesta inmediata a las restricciones de noviembre.

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