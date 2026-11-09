Novaya Gazeta cierra su oficina editorial en Moscú

Novaya Gazeta cerró su editorial de Moscú el 9 de noviembre, diez días después de anunciar su detención. Los periodistas denuncian una acumulación de presiones judiciales, financieras y administrativas. El Kremlin impugna la desaparición de la prensa independiente en Rusia. En los últimos días del periódico, las demandas contra su equipo y la distinción con Novaya Gazeta Europe, que continúa publicando desde el extranjero. El cierre está en manos de un editor cuyo cofundador Dmitri Mouratov recibió el Premio Nobel de la Paz.

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Novaya Gazeta cerró su editorial de Moscú el lunes 9 de noviembre después de más de treinta años de existencia. Los periodistas dejaron sus oficinas en la calle Potapovski después de una reunión final. El periódico acusa a las autoridades rusas de haberles privado de los medios para continuar su trabajo. El Kremlin impugna la desaparición de la prensa independiente en el país.

El cierre, anunciado el 30 de octubre, entró en vigor el lunes. El cofundador del periódico, Dmitri Mouratov, estuvo presente junto al editor jefe Sergei Sokolov. La gente que vino a saludar al equipo aplaudió a los periodistas en su salida. Flores fueron colocadas cerca de la placa conmemorativa de Anna Politkovskaya, según informes de medios rusos independientes.

Novaya Gazeta sale de su oficina, sin renunciar a regresar

Sergei Sokolov dijo que el canal telegrama del periódico permanecería activo hasta la medianoche. También mencionó un último vídeo publicado en YouTube. Ante sus colegas, expresó la esperanza de que un día volviera a trabajar cuando las condiciones políticas lo permitan. No se anunció el calendario de recuperación.

Esta salida viene diez días después de una declaración colectiva particularmente grave. El 30 de octubre, el editor había anunciado que cerraría sus servidores y abandonaría los locales ocupados durante 30 años. Atribuyó esta decisión a las autoridades rusas y los servicios de seguridad.

El periódico explicó que había perdido tanto su lugar de trabajo como su plataforma de donación. Según el autor, el cierre de las contribuciones de los lectores les privó de los recursos necesarios. Denuncia una campaña coordinada, desde restricciones bancarias hasta el enjuiciamiento de sus periodistas. Estas acusaciones provienen del equipo de periódicos.

Búsquedas y estado de « agente extranjero »

Las presiones se intensificaron durante el año. Reporteros sin Fronteras reporta una búsqueda de más de 12 horas en las oficinas de Moscú en abril. La periodista investigadora Oleg Roldouguine fue arrestada ese mismo mes y luego sometida a arresto domiciliario.

El 4 de septiembre, las autoridades rusas designaron a Novaya Gazeta como « agente extranjero ». También han incluido 106 personas relacionadas con su escritura en una lista de personas afiliadas con « agentes extranjeros », según RSF.

El 15 de octubre, los investigadores registraron la casa de Sergei Sokolov antes de llevarlo al Comité de Investigación. Se celebró durante unas tres horas, según la organización. He was questioned as a witness in a case of illegal use and retention of personal data, also related to the prosecution of Roldouguine. RSF denuncia acoso judicial contra el personal editorial.

Kremlin rechaza la lectura del texto

Preguntado el lunes sobre el cierre, Dmitri Peskov rechazó la idea de un fin a la prensa independiente rusa. El portavoz de Kremlin describió un paisaje mediático diverso y competitivo. Describió la desaparición de algunos títulos y la aparición de otros como un proceso ordinario de renovación.

Esta respuesta contrasta con la historia de Novaya Gazeta. En su declaración de 30 de octubre, el equipo recordó el bloqueo de su sitio, la revocación de su licencia y las prohibiciones de publicación. También destacó la imposibilidad de abarcar libremente la guerra en Ucrania desde la introducción de sanciones penales para desacreditar al ejército.

Un editorial marcado por asesinatos

Fundada en 1993, el periódico perdió seis periodistas y colaboradores asesinados desde 2000, según RSF. Entre ellos estaba Anna Politkovskaya, que fue asesinada el 7 de octubre de 2006. Sus investigaciones sobre Chechenia marcaron la historia del título.

Dmitri Mouratov compartió el Premio Nobel de la Paz 2021 con la periodista filipina Maria Ressa. El Comité Nobel ha premiado su defensa de la libertad de expresión.

El cierre en Moscú no se refiere a Novaya Gazeta Europe. Creado en 2022 por miembros del equipo del extranjero, este medio es un proyecto separado, incluyendo uno legal. Continuó sus publicaciones el lunes, mientras que los periodistas del personal editorial de Moscú se llevaron su negocio.

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