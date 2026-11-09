Jumblatt apoya a Aoun y Salam sobre el monopolio de armas

Walid Jumblatt reafirma su apoyo a Joseph Aoun y Nawaf Salam para reservar armas para el estado. En un mensaje publicado el 8 de noviembre de 2026, dice que las elecciones estadounidenses no cambian esa prioridad libanesa. Una posición que extiende sus llamamientos para el diálogo y el precedente para el desarme del PSP.

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Walid Jumblatt reitera su apoyo al Presidente Joseph Aoun y al Primer Ministro Nawaf Salam en la aplicación del monopolio de armas del Estado. En un mensaje publicado el domingo X, 8 de noviembre de 2026, el ex presidente del Partido Socialista Progresista (PSP) cree que los resultados de las elecciones estadounidenses no cambian la prioridad libanesa: reservar armas al estado.

Sus observaciones fueroninformó la misma noche de Al-Anbaa, el periódico PSP« Lo que sucedió en las elecciones americanas no nos afecta directamente », escribe, según una traducción de su mensaje al árabe. Recordó que había pedido reiteradamente la exclusividad de las armas para el Estado y pidió apoyo a la política del Presidente y del Gobierno en ese punto.

Por lo tanto, la declaración es anterior a la reanudación por varios medios de comunicación el lunes 9 de noviembre. No incluye un calendario para el desarme ni un anuncio de un acuerdo con Hezbollah. Expresa apoyo político al objetivo defendido por los dos jefes del ejecutivo.

Apoyo al principio, en la continuidad de sus llamamientos para el diálogo

Esta posición viene después de varias semanas en las que Jumblatt defendió el diálogo interno mientras criticaba ciertas elecciones diplomáticas. En unentrevista concedida a L’Orient-Le Jour el 27 de octubrehabía rechazado las amenazas de enfrentamiento interno atribuidas a Hezbollah y pidió calmar las tensiones.

También retó la idea de que un cambio de liderazgo en Israel sería suficiente para transformar la situación en el Líbano. Su declaración de 8 de noviembre vuelve a centrar la atención en las responsabilidades internas: la línea que debe seguirse sobre las armas no debe depender del resultado de una elección extranjera.

Sin embargo, este apoyo no conduce a la conclusión de que sus reservas sobre los términos del Reglamento han desaparecido. El 23 de septiembre, en unotra entrevista en el Orient-Le JourJumblatt creía que la destrucción en el sur del Líbano debía impulsar a Hezbollah a discutir su arsenal con las autoridades. Al mismo tiempo, defiende los continuos esfuerzos por lograr la retirada israelí.

El precedente para la entrega de armas del PSP

El líder druso también puede invocar una decisión tomada en su propio campamento. En una conferencia de prensa celebrada el 26 de junio de 2025, anunció que las armas del PSP habían sido entregadas al ejército como tres semanas antes. Explicó que había informado a Joseph Aoun de su presencia en Mukhtara y pidió la intervención de los servicios competentes.

Segúninforme publicado en el momentoEste arma fue enviada después de los enfrentamientos en mayo de 2008. Este precedente arroja luz sobre su insistencia en una vieja reivindicación, sin prejuzgar las condiciones y el alcance del desarme de otras formaciones.

Una prioridad libanesa frente a las incertidumbres externas

En sucomentario del 9 de noviembreAl-Anbaa pone esta declaración en consonancia con el PSP: colocar armas y la decisión sobre la guerra y la paz bajo la autoridad de las instituciones. El periódico partidista vincula esta dirección con la protección del Líbano y la denegación de nuevas pérdidas en el Sur.

La contribución del mensaje de Jumblatt se debe, pues, a la claridad de su apoyo al ejecutivo sobre este tema. Reafirma el objetivo del monopolio de armas, sin anunciar un nuevo procedimiento para lograrlo. El debate sobre el métodoLibnanews ya había analizado en las relaciones entre Jumblatt y Aounpermanece separado de este acuerdo sobre principio.

Foto de ilustración: Walid Jumblatt en las reuniones diplomáticas de Clemenceau, fotografía emitida el 5 de noviembre de 2026. Crédito:National Information Agency (NNA).

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