Eisenkot: lo que cambiaría en el Oriente Medio

Gadi Eisenkot podría cambiar el método israelí en el Oriente Medio sin abandonar los objetivos militares anunciados. Sus compromisos con Irán, Gaza, la violencia en la Ribera Occidental y los arreglos regionales constituyen una búsqueda de la coordinación estadounidense. En el Líbano, el calendario de retiro de la FPNUL hace que las garantías territoriales sean particularmente importantes. Este análisis distingue entre posibles cambios diplomáticos, continuidad de la seguridad y decisiones concretas que permitan juzgar a un posible gobierno más allá de la personalidad de su líder.

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Gadi Eisenkot no propone renunciar al poder militar israelí. Su llegada al jefe de un gobierno preferiría cambiar la forma en que se utiliza: más coordinación con Washington, una búsqueda de acuerdos regionales y una disposición para reducir los conflictos con los socios occidentales. Por lo tanto, para el Líbano, los palestinos e Irán, una alternancia israelí podría cambiar interlocutores y ciertos mecanismos de adopción de decisiones sin eliminar las limitaciones militares.

Presidente Isaac Herzogentregó el mandato de entrenamiento del gobierno a Eisenkot el 8 de noviembre de 2026. El 9 de noviembre, este nombramiento abrió una negociación política, sin que ninguna coalición invirtiera o transfiriera el poder. Benyamin Netanyahu permaneció como primer ministro hasta que se creó un nuevo ejecutivo. Sin embargo, las posiciones de la campaña de Eisenkot identifican los archivos en los que una alternancia podría producir efectos, así como las limitaciones de estos cambios.

Irán: otra manera de construir presión · Voces globales

El caso iraní muestra claramente la continuidad de los objetivos y la diferencia de método. Eisenkot considera a Irán la principal amenaza externa. En su6 de octubre entrevista en el Times de IsraelDefendió la acción conjunta con los Estados Unidos contra las capacidades nucleares y un régimen de control intrusivo. Este no es el programa de una separación israelí del conflicto estratégico con Teherán.

La diferencia aparece en cómo vincular la amenaza con la decisión militar. En undeclaración de 31 de octubre, Eisenkot estableció un límite para la transición: sólo apoyaría una operación contra un peligro directo, inmediato e imposible de retrasar. Esta formulación desafía una guerra preventiva lanzada simplemente porque persiste una rivalidad a largo plazo. No excluye una operación considerada indispensable.

Para Irán, esto significaría un adversario que está siempre decidido a prevenir una capacidad nuclear militar, pero que está más preocupado por poner esta confrontación en una estrategia común americana. Una coordinación más firme podría fomentar la negociación con controles. También podría organizar más la presión militar. Por consiguiente, la coordinación diplomática y la moderación automática causarían un cambio erróneo.

El criterio determinante sería la definición del objetivo: obtener compromisos controlables, neutralizar una capacidad precisa o buscar una transformación del régimen iraní. Estos objetivos no implican los mismos medios ni riesgos. Las decisiones de un posible gobierno tendrán que ser evaluadas sobre esta base, no sobre el único contraste de la personalidad con Netanyahu.

Gaza: El fin del poder de Hamás sigue siendo el objetivo

Eisenkot aprometido el 15 de octubrehamas ya no gobernaría Gaza dentro de 18 meses de su entrada en el poder. Presentó dos maneras: la aplicación del marco de Donald Trump o el uso de capacidades militares. También anunció que quería preparar esta estrategia con los funcionarios de defensa y presentarla al comité parlamentario pertinente.

Esta promesa no es un resultado adquirido ni una garantía del tiempo. Sin embargo, muestra que un cambio de primer ministro no significaría la aceptación del gobierno continuado de Hamás. La cuestión avanzaría hacia la combinación de desarme, administración civil y reconstrucción, así como la identificación de actores capaces de hacer funcionar estos dispositivos.

Para los habitantes de Gaza, el tono de los discursos no mediría cambios útiles. Se mediría mediante el acceso a bienes esenciales, la seguridad de los civiles, las condiciones de movimiento y las oportunidades de reconstrucción. Un programa que condiciona el progreso civil hacia un resultado militar debe explicar cómo se determinarán esas condiciones y que asumirá responsabilidades administrativas.

También es una limitación para los Estados árabes solicitados. Participar en la estabilización o reconstrucción implica compromisos financieros, humanos y políticos. Tendrán que conocer el mandato, la cadena de responsabilidad y la perspectiva política. La única desaparición de un desacuerdo personal con Netanyahu no proporciona estas respuestas.

Para los palestinos, el obstáculo de la soberanía sigue siendo

Eisenkot expresó su oposición al establecimiento de un Estado palestino, posición documentada porReuters 22 de octubreEsta posición limita el alcance de cualquier presentación de su posible gobierno, como el retorno automático de un proceso de paz. Una preferencia por una administración palestina en lugar de Hamas en Gaza no vale la pena reconocer la soberanía palestina.

En la Ribera Occidental, sus compromisos, detallados enjerusalén Entrevista de correoSin embargo, los efectos de la violencia por parte de los extremistas israelíes pueden ser concretos si se traducen en decisiones: protección de los habitantes, intervención de las fuerzas de seguridad, investigaciones y sanciones. Un cambio en la aplicación de la ley afecta directamente la vida cotidiana, incluso cuando no regula la condición política de los territorios.

Por lo tanto, hay que distinguir dos niveles. La primera es la limitación de la violencia y las decisiones unilaterales. El segundo es el acceso de los palestinos a un futuro político reconocido. Los avances en el primero pueden reducir las tensiones y mejorar las condiciones de vida. No resuelven automáticamente el segundo.

Esta distancia podría convertirse en un punto de fricción con socios occidentales. Un gobierno israelí menos conflictivo en su comunicación no recibirá necesariamente un acuerdo sobre su negativa a aceptar un Estado palestino. Las relaciones pueden relajarse sin que desaparezcan diferencias sustantivas.

En el Líbano, la prueba será territorial y de seguridad

Para Beirut, la cuestión prioritaria será la adopción de medidas relativas al territorio, las huelgas y los arreglos de seguridad. Eisenkot mandó al ejército israelí y llevó una experiencia directamente vinculada al frente libanés. Su imagen alternativa de Netanyahu no debe interpretarse como la promesa de retiro inmediato o abandono de las demandas israelíes hacia Hezbollah.

Durante la campaña, mencionó la posibilidad de avanzar con el Líbano como parte de una iniciativa regional bajo garantía americana. Sin embargo, esta apertura política no especifica las condiciones para un acuerdo aceptable para Beirut. Una garantía buscada por Israel puede verse en el Líbano como una restricción de soberanía si mantiene una presencia duradera o libertad de intervención extranjera.

El 8 de noviembre, el partido Yashar anunció que seríadenegadas reclamaciones transmitidas en el Canal 14que Eisenkot ya está negociando con interlocutores extranjeros un retiro israelí del Líbano. Por lo tanto, estas conversaciones no pueden presentarse como comprometidas. La hipótesis de una iniciativa futura debe distinguirse de las negociaciones en curso.

El calendario internacional hace que esta cuestión sea particularmente concreta. Elresolución 2790 del Consejo de Seguridadla FPNUL prorrogó su mandato hasta el 31 de diciembre de 2026, antes de su retirada en 2027. Por lo tanto, el posible cambio del gobierno israelí se producirá en un momento en que surja la cuestión de vigilar la Línea Azul y apoyar el despliegue del ejército libanés.

This issue cannot be resolved by a simple personal relationship between Heads of Government. Requiere mecanismos de verificación, responsabilidades identificadas y compromisos aplicables. En particular, el texto de la ONU recuerda la solicitud de retirada israelí del territorio libanés y el papel del ejército libanés. La partida prevista de la FPNUL no elimina las obligaciones dimanantes de la resolución 1701.

La consecuencia de una alternancia podría ser una negociación más estructurada con Estados Unidos y socios internacionales. Pero para el Líbano, el resultado será que se respete su soberanía y la seguridad de sus habitantes, no que haya un nuevo interlocutor israelí que se considere más frecuente en el extranjero.

Siria y los Estados árabes: intercambio de garantías

Eisenkot se refirió a la posibilidad de fortalecer los acuerdos de seguridad con Siria sobre la base de una garantía estadounidense. Esta lógica es utilizar una posición militar para asegurar compromisos políticos y de seguridad. No significa que se concluya un acuerdo o que las partes ya acepten las mismas condiciones.

La ventaja de ese enfoque sería definir lo que cada parte obtiene a cambio de concesiones específicas: acuerdos de retirada, controles, limitación de determinadas presencias militares o mecanismos para resolver incidentes. Sin reciprocidad explícita, un acuerdo sigue siendo una lista de requisitos unilaterales. La capacidad de Washington para garantizar y hacer cumplir los compromisos se convertiría en un elemento central.

El mismo razonamiento se aplica al acercamiento con otros Estados árabes. Las garantías de seguridad y los beneficios económicos no siempre son suficientes para borrar el costo político de la cuestión palestina. Varios gobiernos pueden solicitar la estandarización mientras permanecen bloqueados en las condiciones necesarias para su legitimidad interna.

Washington seguirá siendo el pasaje necesario

La coordinación estadounidense anunciada por Eisenkot implica una dependencia concreta: obtener garantías, medios militares y una línea diplomática suficientemente duradera para apoyar los acuerdos regionales. El Presidente y Congreso de los Estados Unidos intervienen en esta relación de acuerdo con diferentes jurisdicciones. Incluso un acercamiento con la Casa Blanca no sería suficiente para asegurar toda la financiación o entrega de armas. Para los socios árabes, la fuerza de una garantía también depende de su capacidad para sobrevivir a una crisis entre los dos aliados.

Esta limitación externa se une a una limitación interna: las partes que permitirían a Eisenkot gobernar no necesariamente tienen la misma política regional. Las recomendaciones presidenciales no son un programa conjunto. Carteras de defensa, finanzas y asuntos exteriores, compromisos de coalición escritos y toma de decisiones serán tan importantes como el nombre del Primer Ministro.

Eisenkot podría reabrir los canales diplomáticos y coordinar la estrategia israelí, sin convertirla en una estrategia pacifista. Los cambios más plausibles se relacionan con el método, los socios y las contrapartes buscadas. Los desafíos más difíciles siguen siendo la soberanía palestina, las garantías territoriales en el Líbano y Siria y las condiciones para un acuerdo controlable con Irán. Es en estos dossiers, y no en el único extremo posible de la era Netanyahu, que una alternancia tendrá que producir resultados.

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