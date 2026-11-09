Trípoli anuncia 18.714 contenedores en octubre

El puerto de Trípoli reclama un nuevo récord con 18.714 contenedores en octubre de 2026. Su administración agradeció a CMA CGM por su contribución al tráfico, sin especificar la parte del armador o el precedente máximo. Tampoco el comunicado del 9 de noviembre define la unidad de conteo o distribución de movimientos. Los servicios marítimos existentes proporcionan un marco concreto para esta actividad, mientras que el futuro centro industrial y logístico de la zona económica especial sigue en preparación.

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El puerto de Trípoli anunció que había manejado 18.714 contenedores en octubre de 2026, un volumen que presentó como un nuevo registro. En un comunicado de prensa emitido el lunes 9 de noviembre, su administración destaca el desarrollo de sus capacidades operacionales y logísticas. Sin embargo, la cifra no se acompaña del precedente máximo ni de un desglose del tráfico.

El puerto de Trípoli reclama un nuevo registro mensual

Iskandar Bandali, presidente de la junta portuaria de directores, describe este resultado como un paso en el desarrollo del sitio. Atribuye a los esfuerzos por fortalecer su competitividad y atraer a las empresas internacionales de transporte marítimo. La administración cree que el volumen de octubre refleja una creciente confianza de estas empresas en el puerto del Norte.

En particular, el gerente agradeció a CMA CGM por su contribución al aumento de la actividad containerizzate. Subraya el papel de esta relación en el desarrollo de puertos de llamada y tráfico. Sin embargo, el comunicado de prensa no menciona la parte del armador en los contenedores anunciados 18.714.

El resultado es para octubre en su conjunto, no el día del 9 de noviembre solo. No se incluyen aumentos anuales o mensuales con el anuncio. Tampoco especifica el volumen de referencia anterior que permitiría medir la magnitud del registro reclamado.

Una unidad y distribución del tráfico a especificar

El comunicado de prensa utiliza el término « contenedores ». No especifica si cuenta unidades físicas o equivalentes de 20 pies, la unidad estándar utilizada a menudo en estadísticas marítimas. Por lo tanto, sería prematuro presentar este total como 18.714 TEUs.

Tampoco se proporciona la distribución entre las importaciones, las exportaciones, los contenedores vacíos y el transbordo. Esta distinción cuenta para evaluar los beneficios económicos. Un solo movimiento de contenedores no proporciona información sobre el valor de las mercancías, su destino final o los ingresos recibidos por el puerto.

La serie estadística disponible actualmente en la parada oficial del puerto en 2025. Tienen entradas separadas para contenedores llenos, vacíos y transbordos. Aún no proporcionan una tabla de octubre de 2026 que permite conciliar el nuevo total de series estrictamente comparables.

CMA CGM ya vincula Trípoli a varios mercados

La relación con la CMA CGM se basa en una aplicación operacional. En 2021, el grupo anunció la adquisición de todas las acciones del Gulftainer Líbano, operador de la terminal de contenedores Trípoli. Por lo tanto, esta operación precede al resultado anunciado el lunes por varios años.

En su presentación actual de sus servicios en el Líbano, CMA CGM menciona Phoenician Express, también conocido como BEX2. Esta línea conecta directamente Asia a Beirut y Trípoli, y luego sirve a los puertos Adriáticos. El servicio EMED2 vincula los dos puertos libaneses a otros puertos del Mediterráneo oriental.

Estos servicios colocan el puerto en intercambios regulares con varios mercados. Sin embargo, los documentos consultados no permiten determinar sus respectivas contribuciones al volumen de octubre.

La zona económica vecina sigue siendo un proyecto que se desarrollará

La cifra mensual viene después de la visita de Joseph Aoun el 24 de octubre al sitio del futuro centro industrial y logístico de la zona económica especial de Trípoli. La autoridad de esta zona presenta el puerto como uno de los equipos con los que se debe articular el proyecto.

En su comunicado se afirma que la precalificación de los operadores internacionales sigue en preparación, antes de una convocatoria de licitación. También destacó la necesidad de cerrar los vertederos cercanos, que se consideraban perjudiciales para el atractivo del sitio. Por lo tanto, la actividad portuaria anunciada el lunes se refiere a una infraestructura ya operada; el centro industrial y logístico vecino sigue esperando sus próximas etapas de desarrollo.

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