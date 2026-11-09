Líbano: preparación para la recepción y protección de los civiles

Agua, alojamiento, atención: desde la sala de crisis nacional hasta las comunas, cómo el Líbano organiza la recepción de los desplazados y prepara el alivio.

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Cuando las familias huyen de los bombardeos, la primera emergencia es encontrar un techo. Muy rápidamente vienen agua, medicamentos, transporte e información sobre la ayuda disponible. En el Líbano, estos servicios se basan en una cadena que vincula la coordinación nacional con los municipios, los trabajadores de socorro y las asociaciones. Su funcionamiento depende tanto de los medios materiales como del flujo de datos sobre las necesidades.

Las experiencias de Saida, Damour y varias comunas en Bekaa o Akkar muestran cómo se organiza esta preparación. También revelan fuertes diferencias locales: aquí los vehículos municipales pueden ser puestos de nuevo en servicio; en otros lugares, la gente busca primero formación de primeros auxilios por falta de servicios de defensa civil.

La protección de los civiles comienza con la coordinación

En el Gran Sérail, la Sala de Operaciones Nacionales de Emergencia fue activada el 2 de marzo de 2026. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo describió su funcionamiento en curso en un informe de 19 de marzo. Se basa en la Dependencia de Gestión del Riesgo de Desastres establecida en 2010 bajo la Presidencia del Consejo de Ministros.

Los Ministerios de Salud, Asuntos Sociales, Educación e Interior colaboran con la Defensa Civil, la Cruz Roja Libanesa, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y asociados de la ayuda. La información sobre viajes y hospitalidad se utiliza para definir prioridades. Las dependencias de la provincia y los municipios proporcionan el relé local.

Esta organización proporciona un centro de coordinación común. Depende de los vehículos, edificios, equipos y personal disponibles en cada territorio. Identificar la saturación no crea lugares adicionales; Sin embargo, la señal permite dirigir recursos antes de que la situación se deteriore aún más.

En Saida, los datos conducen a entregas de agua

En Saida, el observatorio urbano detectó insuficiente capacidad de almacenamiento de agua en centros colectivos. El municipio reparó y reasignó vehículos de extinción de incendios para entregar aproximadamente 300.000 litros por semana, según un examen publicado por el PNUD el 25 de septiembre.

La estimación del número de desplazados internos en la ciudad durante el período que se examina fue de 30.000. El observatorio tenía alrededor de 11.500 personas en 25 centros colectivos. Estos números son los de esta secuencia, no un recuento actualizado al 9 de noviembre.

El sistema centraliza las necesidades de alimentos, agua, higiene y medicamentos. También integra la discapacidad y las enfermedades crónicas. Esto permite a los equipos dirigir la asistencia especializada, en particular a las mujeres embarazadas o a las madres jóvenes, sin exigir que las familias se registren repetidamente con cada participante.

Diferentes respuestas de los municipios

En otro programa, el PNUD ayudó a 38 comunidades a capacitar, realizar ejercicios y trabajar en la división de responsabilidades. El informe publicado el 31 de julio menciona a más de 440 actores locales involucrados.

Los participantes en Maghdouché se centraron en identificar vulnerabilidades y recursos. In Maqneh, Bekaa, the lack of civilian defence services directed discussions towards first aid and firefighting. En Damour, la municipalidad y las organizaciones locales prepararon conjuntamente un plan de respuesta basado en las dificultades encontradas en 2024.

En la unión de los municipios de Joumeh, el proceso reunió escuelas, líderes religiosos, asociaciones y jóvenes. La preparación de contactos, el esclarecimiento de funciones y el intercambio de información reduce el riesgo de que varios equipos cubran la misma necesidad mientras que otro equipo seguirá sin respuesta. Esta preparación debe preceder a la llegada de las familias, cuando los servicios municipales ya no tienen el mismo tiempo para organizarse.

Vivienda y curación, dos vínculos inseparables

Un centro colectivo ofrece alojamiento y servicios; No está necesariamente diseñado para soportar el bombardeo. Por consiguiente, la recepción de los desplazados internos y su protección física plantean problemas distintos. The ability of a building to receive families is not sufficient to establish its structural resistance or security of access.

La continuidad de la atención es otra necesidad inmediata. El plan operativo de la Organización Mundial de la Salud para marzo a agosto de 2026 combina coordinación, vigilancia epidémica, servicios esenciales y preparación para la afluencia de víctimas. Prevé acciones, equipos móviles y circuitos de remisión a estructuras capaces de recibir pacientes.

Una persona desplazada puede necesitar continuar con la diálisis, el seguimiento del embarazo o el tratamiento de la diabetes. La interrupción o ausencia de un medicamento convierte una evacuación en un riesgo de salud adicional. La preparación para la recepción también significa saber qué institución puede proporcionar el relé y cómo puede llegar el paciente.

Los recursos de esos programas no abarcan uniformemente el territorio. No obstante, su contribución es concreta: una demanda de agua identificada, un vehículo movilizado, un tratamiento continuado, una persona contactable. A nivel local, la coordinación nacional se convierte en un servicio para las familias.

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