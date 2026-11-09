Stroller de Egipto: un sonar con lenguas

Presente en Líbano, la rusette de Egipto explora su entorno con toques de lengua. Su haz sonoro está precisamente orientado y completa su visión. La investigación, de vueltas de nacimiento a vuelo, ilumina este sonar inusual, sin confusos experimentos de laboratorio con observaciones en entornos naturales libaneses.

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¿Lo sabías?Un murciélago en el Líbano tiene un sonar cuyo transmisor no es el laringe, sino la lengua. La rusette de Egipto,Rousettus aegyptiacus, produce cortos toques y escucha sus ecos para explorar su entorno. Este comedor de frutas no sólo envía sonidos delante de ella: ella puede dirigir su viga muy precisamente. El sonar de la rusette revela un sistema sensorial mucho más elaborado que un simple detector de obstáculos.

Egipto también está presente en el Líbano

Su nombre actual no debe ser engañoso. La especie no se limita a Egipto. En el Líbano, su presencia está documentada en la costa oeste y las laderas del Monte Líbano. Una síntesis científica publicada en 2016 por Petr Benda y sus colegas, con la participación de investigadores libaneses, identificó al menos 41 localidades observacionales conocidas y describió la especie como generalizada en el Líbano occidental.

Esta cifra abarca los sitios de información recogidos en un estudio, no 41 colonias todavía identificadas hoy. Tampoco es una estimación de la población. Esta precaución cuenta: conocer la distribución histórica de un animal y medir su abundancia actual son dos enfoques diferentes. Los experimentos que explican su increíble sonar fueron llevados fuera del Líbano. Se refieren a la misma especie, sin ser medidas realizadas en cuevas libanesas.

El sonar del rusette comienza en su boca

El principio de la ecolocalización es el de un retorno sonoro. El animal emite una señal; parte de esta señal encuentra una superficie y regresa a sus oídos. El tiempo, intensidad y características del eco proporcionan información sobre lo que está a su alrededor. Muchos murciélagos producen sus señales de ecolocalización en la laringe. En la rusette de Egipto, los movimientos lingüísticos generan los clics utilizados para esta exploración acústica.

Por lo tanto, el fenómeno no consiste en degustar el aire o tirar el idioma hacia un objetivo. El sonido producido en la boca se extiende a través de su abertura. Los clics son extremadamente cortos y pueden seguir en pares. Su organización permite que el animal probe alternadamente diferentes direcciones, en lugar de iluminar acústicamente todo el espacio de manera uniforme.

La imagen de una linterna ayuda a entender el problema. Una viga dirigida hacia un área específica pone de relieve lo que hay en ella y limita la importancia de los retornos de otros lugares. Pero una lámpara ordinaria requiere que su fuente de luz sea girada. La rusette tiene otra posibilidad: cambiar la dirección de su emisión de sonido sin acompañar necesariamente cada cambio de un movimiento visible de la cabeza.

Una viga orientada sin girar toda la cabeza

Un estudio de Wu-Jung Lee y sus colegas, publicado en diciembre de 2017 enPLOS Biology, examinó esta capacidad de la grabación de los gallos en vuelo y un modelo físico. Los investigadores midieron las emisiones alternativamente a la izquierda y a la derecha, con una estructura acústica que varía según la frecuencia.

Su explicación implica la posición del idioma en relación con la apertura de la boca. El sonido no alcanza exactamente al mismo tiempo los diferentes puntos de esta apertura. Las olas que salen de ella refuerzan en algunas direcciones y mitiguen en otras. Mover la fuente dentro de la boca puede así mover el haz exterior.

Esta física recuerda la de las redes de antena controladas por fases utilizadas en ciertas tecnologías de detección. La analogía describe un resultado, no un equipo electrónico oculto en el animal. Los investigadores grabaron las vigas y propusieron un mecanismo capaz de explicarlas; no filmaron todo movimiento lingüístico dentro de la boca durante el vuelo. Esta distinción entre medida y modelo evita convertir una explicación científica en una certeza excesiva.

Ojos útiles, incluso con un sonar

Tener ecolocalización no significa ser ciego. En experimentos publicados en junio 2019 enAvances científicos, las ruletas combinaron visión e información acústica, dándoles diferente importancia dependiendo de la tarea.

Para algunos aprender sobre la forma de un objeto, la visión dominaba cuando ambos sentidos estaban disponibles. Durante la navegación, pesaba más en la elección inicial de una dirección. A medida que se acercaba un obstáculo, la ecolocalización cobraba más peso. Los animales también pueden distinguir objetos a través de ecos bajo condiciones experimentales adecuadas.

Así que no tiene sentido que siempre sea el piloto « verdadero » y el otro un simple rescate. La distancia al obstáculo y la pregunta planteada al animal cambian su contribución respectiva. El sonar completa una percepción visual, en lugar de reemplazarla permanentemente.

Clicks from birth, before the first flight

Otro resultado sorprendente es el desarrollo de los jóvenes. Un estudio publicado en octubre de 2021 enActas de la Royal Society Bsiguieron sus producciones sonoras desde el nacimiento y examinaron sus respuestas auditivas. Los recién nacidos ya emitieron clics muy cortos característicos de la especie y respondieron a los sonidos en el rango auditivo principal adulto.

Su emisión también mostró una organización emparejada y orientación de haz. Por lo tanto, una parte esencial de este equipo sensorial funcionaba bien antes de los primeros vuelos, observados alrededor de siete a ocho semanas en el estudio. Esto no significa que un recién nacido tuviera todas las actuaciones de un adulto: el ritmo de clics y otras características seguían evolucionando durante el desarrollo.

El idioma también moviliza una organización especializada del cerebro. En 2022, un equipo mapeó los movimientos desencadenados por la estimulación de la corteza del motor oxidado. Identifica una importante representación del idioma, con subregiones asociadas a diferentes movimientos. El resultado es consistente con el control fino requerido para este sonar. No mide una inteligencia general o superioridad del animal sobre otras especies.

El sonido precede al giro

Una experiencia publicada en julio 2026Journal of Comparative Physiology Aestudiaron doce pelirrojas de Egipto y ocho murciélagos frugívoros de otra especie,Carollia perspicillata, en un pasillo arreglado. Los científicos han registrado sus trayectorias y emisiones durante los giros.

En ambas especies, el haz acústico podría orientarse hacia la continuación del curso antes de que el cuerpo tomara esa dirección. Los animales también estaban disminuyendo para negociar turnos. Esta « miración acústica » ante el movimiento muestra una coordinación entre exploración sensorial y control de vuelo, a pesar de diferentes mecanismos de producción sonora.

El dispositivo sigue siendo un corredor de laboratorio, no una reconstrucción de la vegetación del Monte Líbano. Ayuda a aislar un problema específico: cómo preparar un cambio de dirección en el vuelo. Entre los clics de un recién nacido, los ajustes del idioma y este escaneo de sonido antes de un giro, el russette ofrece a los investigadores varias escalas para estudiar la misma pregunta: cómo un animal convierte los ecos en movimiento.

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