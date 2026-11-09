IA: Lo que propone el Pacto de Antalya

En COP31, el pacto de Antalya propone compromisos voluntarios para reducir la huella de la inteligencia artificial. La electricidad, el agua, el equipo y la transparencia están preocupados. Su lanzamiento está programado para el 16 de noviembre. Los participantes elegirán sus metas y plazos, en un marco ya criticado por la debilidad de sus garantías.

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COP31 abre el 9 de noviembre en Antalya con una propuesta para la huella ambiental de la AI. La Presidencia turca quiere acercar las ambiciones digitales a las limitaciones de la electricidad y el agua. El compromiso de Antalya ya se ha hecho público y será lanzado el 16 de noviembre. Se basa en contribuciones voluntarias de Estados y organizaciones. Su alcance dependerá de los objetivos elegidos y de los datos para supervisar su aplicación.

La cuestión es una de las dificultades prácticas: desarrollar las capacidades informáticas al mismo tiempo que controlar su presión sobre los recursos. Los centros de datos utilizan energía no sólo para servidores sino también para equipos que les permiten funcionar. Su refrigeración puede movilizar agua en el sitio. La generación de electricidad y la fabricación de equipos añaden necesidades adicionales, a veces lejos del edificio de que se trate.

La iniciativa preparada con la Unión Internacional de Telecomunicaciones busca hacer estos efectos mensurables. Se refiere al diseño, compra, alimentación y uso de sistemas. La reunión del 16 de noviembre reunirá a líderes climáticos, energéticos y digitales en torno a esta implementación.

The environmental footprint of AI is included in the commitments

El texto de Antalya combina cuatro áreas: infraestructura, gestión de materiales de larga vida, medición ambiental y apoyo para aplicaciones climáticas. Alienta el suministro de energía de baja emisión o sin emisiones, el enfriamiento más eficiente y una mejor integración en las redes de energía. También se ocupa de la asignación de costos de infraestructura para los centros de datos.

Los Anexos especifican el funcionamiento voluntario del dispositivo. Para los actores no estatales, varias cajas permiten seleccionar compromisos adicionales. Al elegir el compromiso correspondiente, los participantes indican una parte de la energía de baja emisión y un plazo. Otros compromisos se refieren a la publicación de evaluaciones ambientales o a los criterios para la adquisición de equipo. Deben proporcionarse porcentajes y fechas: no son umbrales mundiales ya establecidos.

Sin embargo, la publicación de compromisos no es automática. El formulario de la UIT pide a los participantes si permiten su comunicación pública, con una opción « sí » o « no ». Esta opción distingue la grabación de una contribución a la visibilidad pública.

Esta arquitectura permite a actores muy diferentes participar. También deja abierta una pregunta esencial: ¿qué compromisos elegirán realmente todos? Dos empresas podrán apoyar la misma iniciativa con diferentes objetivos. Así que la firma no será suficiente para compararlos. Las instalaciones abarcadas, los indicadores seleccionados y el calendario anunciado determinarán el alcance de cada contribución.

485 horas de terawatt para centros de datos

La estimación de la Agencia Internacional de Energía publicada el 16 de abril de 2026 sitúa el consumo mundial de centros de datos en 485 horas de terawatt en 2025. La proyección central alcanzó alrededor de 950 horas de terawat en 2030, o casi el 3% de la demanda global de electricidad.

Estas cifras abarcan todos los centros de datos, con su equipo informático y necesidades auxiliares. No miden la única inteligencia artificial. Las instalaciones también albergan almacenamiento, aplicaciones empresariales y muchos servicios digitales.

Esta proyección depende del equipo instalado, su uso y la eficiencia de la infraestructura. La disponibilidad de componentes y financiamiento actuales puede cambiar la trayectoria. El horizonte 2030 indica la necesidad de anticipar, no un consumo ya adquirido.

La electricidad descarbonada debe satisfacer necesidades reales

Un compromiso con la compra renovable durante el año puede apoyar la producción limpia. Pero esta equivalencia anual no demuestra que la instalación tenga esta electricidad a cada hora de operación. También se deben considerar tiempos de producción, ubicación de equipos y posibilidades de red.

Estas cuestiones figuran precisamente en el programa de una reunión organizada en Antalya el 16 de noviembre por la Agencia Internacional de Energías Renovables. Las discusiones deben centrarse en la correspondencia temporal y geográfica de la oferta, su trazabilidad y las nuevas capacidades que permite financiar. También incluyen la prevención del doble recuento de los beneficios reclamados.

El almacenamiento, el movimiento de ciertas tareas y la elección de lugares pueden contribuir a este ajuste. Su pertinencia depende del servicio prestado y del sistema eléctrico en cuestión. Por lo tanto, un compromiso creíble debe explicar cómo acompaña a la red, más allá de un porcentaje publicado. El reto es conciliar el aumento del cálculo de la producción realmente disponible y verificable.

Las organizaciones piden salvaguardias más firmes

El anuncio ya ha aumentado las reservas públicas. El Instituto Mundial de Recursos acogió con beneplácito el principio de cooperación y criticó la insuficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas. En su reacción del 27 de octubre, la organización pidió mayor transparencia en la energía, el agua y los efectos en las redes. También insiste en la participación de las comunidades en las decisiones de asentamiento.

El Consejo de Defensa de Recursos Naturales expresó una posición estrecha el mismo día. Considera que el texto deja un margen importante para que las empresas definan sus compromisos. Pide que se apliquen y protejan mejor los recursos hídricos, la calidad del aire y las poblaciones afectadas.

El debate contrasta así los distintos niveles de acción. Una iniciativa internacional voluntaria puede reunir métodos y fomentar las contribuciones. Los permisos de uso de la tierra, las normas de acceso al agua y las condiciones de conexión son objeto de decisiones públicas concretas. La participación en una iniciativa climática no sustituye estas decisiones, ni sustituye los efectos locales de un proyecto.

Europa ya tiene un marco de presentación de informes

La distinción con obligación jurídica ya existe en la Unión Europea. Un reglamento aprobado en 2024 organizó la comunicación de información sobre los centros de datos interesados en una base de datos europea. Los indicadores incluyen energía, uso de agua, energía renovable y recuperación de calor. El dispositivo proporciona datos separados para las instalaciones en diferentes ubicaciones.

Esta obligación de presentación de informes no significa que cualquier información individual se haga pública sin restricciones. El Reglamento también organiza la difusión de datos agregados y la protección de la información confidencial. Por lo tanto, la transparencia depende del detalle realmente accesible, así como de la existencia de una declaración administrativa.

La Comisión también está preparando propuestas sobre el desempeño mínimo de los centros de datos. Está previsto que la consulta abierta en septiembre continúe hasta el 14 de diciembre de 2026. Esta etapa sigue siendo una preparación legislativa. No permite que los umbrales todavía previstos se presenten como obligaciones ya aplicables en toda la Unión.

La próxima reunión se centra en compromisos concretos

Finalmente, el aspecto climático de la IA requiere medir los beneficios prometidos con la misma precisión que los costos. Mejorar el pronóstico o optimizar el equipo puede evitar el consumo. Sin embargo, el resultado debe compararse con una base de referencia pertinente y los recursos necesarios deben incluirse en el servicio digital. La utilidad de una aplicación por sí sola no proporciona su balance neto.

Es a este nivel que los compromisos anunciados tendrán que ser verificables: alcance cubierto, objetivo cuantificado, plazo y método de medición. Se invita a los gobiernos, las empresas y otros participantes a presentar sus contribuciones en la mesa redonda del 16 de noviembre. La conferencia debe entonces identificar a quienes se comprometen, los resultados que buscan y la información que aceptan poner a disposición.

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