Las semillas del Líbano se unieron a un banco de semillas británico. Las colecciones de L de Kew de Sofar a las laderas de Ehmej, este patrimonio botánico permanece vinculado a sus montañas.

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¿Lo sabías? Las semillas del Líbano estaban protegidas en un banco de semillas británico. Estos incluyen los de un iris conocido como Sofar. Esta salvaguardia discreta cuenta otra forma de proteger una flor: preservar su capacidad de renacer, sin confundir esta reserva con la protección de sus montañas.

En una fotografía tomada en el Líbano en mayo de 2016, la liris de Sofar desarrolla una flor con motivos finamente venados. Detrás de esta espectacular apariencia, los botánicos siguen una planta cuya conservación se juega en varias escalas: en colecciones científicas, en semillas y en las laderas donde crece. Su historia nos permite entender por qué un banco de semillas no es un mero almacén ni un sustituto de la naturaleza.

Una flor libanesa, varios nombres científicos

Liris de Sofar aparece en las obras botánicas bajo el nombreIris sofárana. Plantas del Mundo Online, sostenidas por los Jardines Botánicos Reales de Kew, hoy trata este nombre como sinónimo paraIris susiana. Indica que el Líbano es un área de origen para esta especie. Este cambio de clasificación no borra las observaciones hechas bajo el nombre antiguo: requiere una lectura cuidadosa de las publicaciones y etiquetas de las colecciones.

La precisión es particularmente importante para las formas y subespecies. Un estudio sobre el iris libanés distingueIris sofáranasubespecieskasruwanaEstá bajo esta designación que los autores mencionan semillas almacenadas en Millennium Seed Bank, Wakehurst, Reino Unido. También reportan semillas de semillasIris cedretiiPor lo tanto, esta declaración no debe transformarse en una declaración de que toda población diris en el Líbano tendría una reserva doble.

Semillas en lugar de un ramo

The study was published online in October 2008, prior to its publication in a volume dated 2009. Las investigaciones sobre el terreno datan de mayo de 2002 y 2003. Los científicos compararon las localidades históricas encontradas en pastizales y literatura con las poblaciones locales. They had confirmed the presence of iris only in half of the previously known populations. Este resultado describe su encuesta, no un censo de 2026.

La urbanización, la agricultura y el pastoreo se identificaron como presiones. The Society for the Protection of Nature in Lebanon also highlighted, in a presentation published in 2013, the risk of collecting flowers and plants. La belleza puede convertirse así en un impedimento: tomar una planta silvestre o prevenir su producción de semillas no significa preservarla.

Qué hace un banco de semillas

En Wakehurst, el protocolo descrito por Kew comienza mucho antes del congelador. La colección está acompañada de información sobre el período de ubicación, hábitat y muestreo. Se utiliza un espécimen de referencia para verificar la identificación botánica. Cada lote entonces recibe un número que vincula las semillas a esta información. Sin esta trazabilidad, un sachet no diría suficientemente de qué planta contiene o de dónde viene.

Las semillas compatibles con este método son secas, limpiadas y colocadas en contenedores herméticos a -20 °C. Las muestras se prueban regularmente para la germinación. El objetivo no es mantener un sobre muerto, sino un material capaz de producir una nueva planta. El frío y el secado prolongan la conservación; no eximin de verificar la viabilidad.

No todas las plantas se prestan por igual a este proceso. Kew afirma que algunas semillas no soportan la desecación o permanecen insostenibles en condiciones normales. Las colecciones incluyen investigación, reintroducción de especies y restauración de vegetación. Sin embargo, su uso depende de la calidad de los lotes, su cantidad y los acuerdos que rigen su acceso.

El Líbano también posee su propio banco

Esta historia no es una mera salida de semillas del extranjero. El Banco Nacional de Semillas del Instituto Libanés de Investigación Agrícola fue establecido en 2013 en Tal Amara, Bekaa. El programa BOLD del Crop Trust indica que aproximadamente 1.300 muestras previamente guardadas en Wakehurst fueron repatriadas ese año.

Su registro enumera 2.387 muestras en junio de 2023: es una fotografía datada de la colección, no un total actualizado hoy. Los grupos conservados incluyen cereales, legumbres, plantas de forraje, parientes silvestres de cultivos y plantas medicinales y aromáticas. Los dobles mantenidos en varias instituciones limitan el riesgo de perder toda una colección en el mismo lugar. Estas cifras cubren todo el banco, no sólo el iris.

En Ehmej, proteger también la pendiente

La conservación de las semillas aborda parte del problema. En Ehmej, Distrito Jbeil, el sitio natural de El-Dichar ilustra la otra parte: mantener el hábitat. La presentación local del proyecto describe más de 62 hectáreas de tierra pública movilizada para este santuario, diseñado originalmente en torno a la protección de una planta rara. Está situado entre 1 650 y 1 800 metros sobre el nivel del mar.

La protección de este entorno no sólo beneficia a los liris. Los árboles y otras especies que comparten sus pistas también se benefician. Una semilla alejada del sitio puede ser una reserva útil; No reemplaza el suelo, las interacciones con otros seres vivos, ni un hábitat capaz de albergar la planta. Para el caminante, la diferencia es simple: fotografiar esta flor hace posible quitar la memoria mientras le permite continuar su ciclo en el sitio.

Foto de portada: Mharfouche, Líbano, 14 de mayo de 2016, a través de Wikimedia Commons.Licencia CC BY-SA 3.0. Boxeo y ropa tipográfica Libnanews, bajo la misma licencia; flor original no generada.

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