Rápido Natividad: Oración y Compartir en Líbano

Desde el 15 de noviembre, el ayuno de Natividad prepara la Navidad en la Iglesia Ortodoxa Antioquía. Archivos de Zahlé y Kura.

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Domingo 15 de noviembre de 2026 comienza el ayuno de la Natividad en la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. En el Líbano, los archivos de Zahlé y Kura muestran cómo esta preparación de cuarenta días combina oración, abstinencia y asistencia material a las familias.

La Navidad tiene un calendario de preparación menos visible que los mercados e iluminaciones. En las parroquias griega-ortodoxa bajo Antioquía, abrió el 15 de noviembre y condujo a la fiesta del 25 de diciembre. Los documentos diocesanos nos permiten encontrar gestos precisos: celebraciones nocturnas, enseñanzas espirituales y recoger productos para su distribución. Estos testimonios describen prácticas localizadas, en lugar de una costumbre idéntica en todas las comunidades libanesas.

Cuarenta días en el calendario antioquia

El patriarcado ortodoxo de Antioquía coloca el ayuno del 15 de noviembre al 24 de diciembre incluido. La ruptura acompaña la celebración navideña. Esta cuenta representa cuarenta días, sin incluir el 25 de diciembre entre los días de ayuno. La guía litúrgica antioquía de 2026 registra bien su comienzo el domingo 15 de noviembre.

Estas fechas se refieren al calendario seguido por esta Iglesia. No deben extenderse automáticamente a todas las Iglesias orientales presentes en el Líbano, ni deben extenderse por trece días únicamente aduciendo que una comunidad es ortodoxa. El calendario de un patriarcado y las recetas de su diócesis siguen siendo los hitos pertinentes. El período también tiene otro nombre, el ayuno de Felipe, ya que la memoria del apóstol se celebra el 14 de noviembre en la víspera de su apertura.

Una preparación que se ha construido a tiempo

El folleto publicado por un sitio ortodoxo, atribuido al boletín de la diócesis del Monte Líbano, traza una evolución progresiva. Los períodos de preparación de la Natividad han tenido diferentes duraciónes y usos antes de tomar su forma actual. Incluye la difusión de prácticas ascéticas en los círculos monásticos de Siria y Palestina en el siglo VI.

Esta historia nos invita a distinguir la antigüedad de una preparación espiritual para el establecimiento de un calendario uniforme. Fuentes pastorales evocan varias etapas, en lugar de un uso invariable desde las primeras comunidades cristianas. Entonces el número de cuarenta recibe una interpretación bíblica. En su boletín del 12 de noviembre de 2023, la arquidiócesis de Zahle y Baalbek reanudó el acercamiento de Symeón de Tesalónica con el ayuno de Moisés: la preparación para recibir las tablas de la Ley se convirtió en imagen de la bienvenida de Cristo. Es una lectura teológica del ayuno, no prueba histórica de su origen.

En Zahlé, una colección pensada desde el primer día

Un ejemplo concreto aparece en el informe de la reunión diocesana del 15 de noviembre de 2019. Reunidos en el obispo de Zahlé, sacerdotes y diáconos escuchan al metropolitano Antonios al-Suri vinculando el comienzo del ayuno con las dificultades que atraviesa el Líbano. Pide que las iglesias abran cada noche para la oración.

El mismo texto pide a los feligreses que hagan contribuciones en especie, expresadas en kilos, durante todo el período. Su distribución a las personas necesitadas debe llegar a su fin. Por lo tanto, el esquema incluye la solidaridad en la duración: recoger gradualmente y luego distribuir como enfoques navideños. El documento atestigua esta apelación, pero no proporciona ningún total recogido o número de beneficiarios. Tampoco nos permite anunciar una campaña idéntica para 2026.

En Kura, oficinas y transmisión local

Los archivos del boletín diocesano del 5 de diciembre de 2010 dan otra visión general. A las 4:30 p.m. del 10 de diciembre, anunciaron una oración de ayuno vesperal en la Iglesia de San Simeón el Estilita en Fi’a, en presencia del Ephrem Metropolitano Kyriakos. Una entrevista espiritual debe seguir en la casa parroquial, luego un homenaje a los que distribuyen el boletín.

El anuncio muestra cómo la preparación implica la oficina, enseñanza y relés ordinarios de la vida parroquial. Estos datos informan sobre la práctica pasada y su organización. No constituyen horas válidas hoy: para participar en una oficina de 2026, debe consultar el anuncio de la parroquia interesada.

Normas alimentarias que deben aplicarse en contexto

El 10 de noviembre de 2024 el boletín de Zahlé describe la tolerancia de la carne y los productos lácteos, con permiso para pescado y mariscos, excepto los miércoles y viernes, hasta el período de Saint-Spyridon en diciembre. Enlaza explícitamente esta disciplina con don, servicio, oración y arrepentimiento.

Los requisitos se leerán con su fecha y origen. El boletín Trípoli del 22 de noviembre de 2009 presenta los permisos de pescado a través de sábados, domingos y ciertas fiestas. Estas formulaciones locales no justifican hacer un único menú obligatorio para todos los ortodoxos libaneses. Recuerdan la importancia del acompañamiento pastoral y las indicaciones de cada diócesis.

En Zahlé, la convocatoria de donaciones de 2019; en Fi ́a, la reunión parroquial de 2010; En recientes boletines informativos, información sobre el intercambio: estos rastros dan ayuno una historia local precisa. La espera de Navidad toma la forma de semanas organizadas alrededor de una comunidad, una cita de oración y una atención concreta a las necesidades de otros.

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