El rey Felipe visitará el Líbano el 4 y 5 de diciembre de 2026. Invitado por Joseph Aoun, se reunirá con líderes libaneses en Beirut y luego viajará a Tibnin, donde soldados belgas sirvieron en la FPNUL. Su viaje continuará en Jordania hasta el 7 de diciembre.

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El rey Felipe se espera en el Líbano los días 4 y 5 de diciembre, por invitación del Presidente Joseph Aoun. Después de las conversaciones en Beirut, el soberano belga tuvo que ir a Tibnin, donde soldados belgas habían servido bajo la bandera de las Naciones Unidas. Luego continuó su viaje a Jordania.

En Beirut, tres entrevistas con las autoridades libanesas

El Palacio Real belga anunció el viernes 20 de noviembre una visita oficial de dos días al Líbano, la primera etapa de un viaje regional programado para el 4-7 de diciembre. Philippe estará acompañado por su Ministro de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot. En Beirut se reunirá con el Presidente Joseph Aoun, el Primer Ministro Nawaf Salam y el Presidente Nabih Berri.

El Palacio coloca el desplazamiento bajo la señal del respeto del derecho internacional humanitario. Su anuncio establece las etapas del viaje, pero no detalla el contenido de las entrevistas en Beirut y no menciona ningún nuevo compromiso belga en el Líbano.

En Tibnine, la memoria del contingente belga de la FPNUL

La visita de Tibnin recuerda un aspecto concreto de la presencia belga en el sur del Líbano. De 2006 a 2014, el personal militar belga fue desplegado en la zona como parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). Sus misiones incluyeron el desminado, la atención médica y el apoyo a la reconstrucción de los habitantes, recuerda el Palacio Real.

El programa Palais incluye una reunión con las autoridades locales, una visita a un hospital apoyado por Bélgica y un homenaje a los cuatro soldados belgas que murieron durante su despliegue en la FPNUL. Estas medidas se anuncian para la visita a Tibnine, sin horario público en el programa consultado.

Esta etapa viene unas semanas de un plazo para el Sur. La resolución 2790 del Consejo de Seguridad establece el fin del mandato de la FPNUL al 31 de diciembre de 2026. La reducción de su personal tuvo lugar en 2027. Para los municipios del Sur, el fin del mandato plantea la cuestión de la continuidad del apoyo a los servicios locales y el acceso humanitario, dos áreas donde la misión dice que continuará su labor hasta finales del año.

Una conferencia sobre las reglas de la guerra en Jordania

El desplazamiento continuará en Jordania, donde el Rey Abdullah II será anfitrión de una conferencia internacional el 7 de diciembre sobre el respeto del derecho humanitario. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, esta reunión debería proporcionar un seguimiento político de la labor de los Estados sobre la aplicación de las normas de guerra, incluida la protección de los civiles. En el marco de la conferencia, el Palacio también anuncia una visita al campamento de refugiados sirio de Zaatari, administrado conjuntamente por las autoridades jordanas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

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