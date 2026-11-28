El servicio meteorológico libanés prevé fuertes lluvias y tormentas desde el amanecer del domingo 29 de noviembre, con riesgo de inundaciones rápidas en algunas carreteras. La niebla debería reducir la visibilidad a altitud. Se espera una segunda depresión el martes por la noche, con nieve en los relieves más altos.

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Las lluvias podrían intensificarse tan pronto como el domingo 29 de noviembre, en el Líbano. En su boletín del sábado 28, el Servicio Meteorológico de Aviación Civil prevé fuertes lluvias, tormentas y ráfagas. Indica un riesgo de inundaciones rápidas en algunas carreteras, sin nombrarlas, y no excluye las caídas de granizo.

Domingo, mala visibilidad en las montañas

La perturbación llega desde el suroeste de Grecia y está acompañada por aire más fresco. El boletín prevé el domingo entre 14 y 22 °C en Beirut, entre 11 y 21 °C en Trípoli y entre 9 y 16 °C en Qartaba. A altitud, la niebla puede ser densa. El tiempo espera que las lluvias pierdan intensidad durante la noche del domingo al lunes.

El asesoramiento meteorológico se refiere a un riesgo de rápido aumento del agua, no a una lista de ejes ya cerrados. En Beirut, las restricciones anunciadas por separado por las Fuerzas de Seguridad Internadomingo maratónestán vinculados a la raza y no al clima. El maratón fue anunciado a las 6:30 a.m. en un momento en que el boletín ya preveía posibles duchas.

Una segunda depresión Martes noche

Los despejados son posibles el lunes 30 de noviembre entre duchas. Se espera que las lluvias reanuden en la noche, con tormentas y un mar más agitado. El martes 1 de diciembre, se espera que una segunda depresión del oeste de Turquía aumente el enfriamiento a partir de la tarde. El Servicio Meteorológico está planeando nieve alrededor de 2.300 metros, probablemente descenderá alrededor de 2.000 metros en la noche siguiente.

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