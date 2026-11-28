Tras la reanudación de los cursos, una delegación de la Escuela Pública Occidental de Zawtar presentó sus necesidades a Joseph Aoun, sin ningún anuncio presupuestario ni de trabajo.

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Joseph Aoun recibió el 27 de noviembre una delegación de la escuela pública Imam Moussa Sadr de Zawtar al-Gharbiyah. Los representantes de la institución pidieron a la Presidencia que apoyara la continuación de los cursos en la aldea. El Presidente se comprometió a trabajar sobre las necesidades de la escuela, sin anunciar financiación ni calendario de trabajo.

La delegación reunió a directivos, maestros, personal y estudiantes. Presentó las dificultades para operar el asentamiento en un municipio meridional afectado por los bombardeos israelíes. The report of the meeting reported three concerns expressed by representatives of the school: continuity of courses, the safety of the inhabitants and the return of the State to the whole territory. No detalla los gastos necesarios para rehabilitar la escuela.

Una solicitud de apoyo en la escuela, no un anuncio de reapertura

La UNESCO ha documentado el 25 de noviembre una reanudación de los cursos en Zawtar con 74 estudiantes, en comparación con 304 antes de la guerra. La primera cifra describe a los niños alojados en el momento de la encuesta; no da la tasa de asistencia ni el número de alumnos que salieron de otra institución. La audiencia de Baabda tuvo lugar después de esta reanudación. Por lo tanto, no anuncia la apertura de la escuela: se ocupa de las condiciones para seguir enseñando allí.

Al final de la entrevista, Joseph Aoun declaró que el Estado debe proporcionar a la población del Sur seguridad, acceso a la atención, vivienda y educación para sus hijos. Dijo que quería actuar para satisfacer las necesidades de la institución. En el informe no se menciona el sobre asignado a la escuela ni la fecha en que se devuelven al servicio habitaciones adicionales. Una decisión del Ministerio de Educación, un contrato de trabajo o una encuesta más reciente de matriculación ayudaría a medir la respuesta a esta solicitud.

Los dos Zawtar no están en la misma situación

La delegación vino de Zawtar al-Gharbiyé, la aldea occidental, y también transmitió los saludos de los habitantes de Zawtar al-Sharkiyé, la aldea oriental. En su comunicado de 21 de julio, el ejército libanés ya distinguió las dos comunas: anunció su despliegue en el primero y declaró que no había entrado en el segundo. Esta declaración proporciona información sobre la situación en esa fecha. La audiencia del 27 de noviembre no constituye una orden de viaje ni un permiso de retorno para la localidad oriental.

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