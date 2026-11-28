La Unión Europea aplica Euro 7 a nuevos tipos de coches y camiones ligeros del 29 de noviembre de 2026. Los modelos ya aprobados generalmente tienen un año adicional. El estándar también cubre partículas de freno y establece umbrales de durabilidad para baterías de tracción.

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La Unión Europea aplica Euro 7 a nuevos tipos de coches y camiones ligeros del 29 de noviembre de 2026. Los modelos ya aprobados generalmente tienen un año adicional. El estándar también cubre partículas de freno y establece umbrales de durabilidad para baterías de tracción.

Desde el domingo 29 de noviembre, las autoridades de aprobación de la Unión Europea tendrán que rechazar nuevos tipos de vehículos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros que no cumplan con la norma Euro 7. El primer plazo se refiere a los fabricantes que presentan un tipo de vehículo para su aprobación. No corresponde a un cambio inmediato para todos los nuevos vehículos de concesión.

Dos plazos, separados por un año

Tipo-aprobación validará las características de un modelo o familia de vehículos antes del marketing. difiere del registro de una copia precisa. Es esta diferencia la que explica el calendario de dos fechas previsto en el Reglamento Europeo 2024/1257.

El 29 de noviembre de 2026, la norma se aplica a las nuevas aprobaciones para automóviles de pasajeros (categoría M1) y vehículos ligeros (N1). Para nuevos vehículos de estas categorías cuyo tipo ya ha sido aprobado, el hito general es el 29 de noviembre de 2027. Desde esa segunda fecha, las autoridades ya no podrán aceptar certificados de conformidad para nuevos vehículos que no se ajusten a los fines del registro. El Reglamento también prohíbe su venta o entrada en servicio, con sujeción a las excepciones previstas en el texto.

Para el 29 de noviembre de 2026 no se procederá a la renovación de un vehículo ya registrado. Tampoco el estándar europeo significa que los vehículos usados se desvelan para esa fecha. Las reglas de tráfico que pueden aplicarse en algunas ciudades están cubiertas por otros esquemas.

El freno entra en el perímetro de aprobación

Euro 7 no se detiene en lo que sale del escape. El Reglamento también establece los techos para las emisiones de partículas debido al frenado, medido en un ciclo de prueba. Estos límites varían, en particular dependiendo de la categoría de vehículo y su motorización. Por lo tanto, los coches eléctricos están involucrados incluso si no emiten gases de escape mientras conducen.

El texto también cubre la abrasión de neumáticos. Esta medida sigue disposiciones específicas para las categorías de neumáticos y los métodos de prueba. La fecha para nuevos coches no significa que todos los nuevos límites de desgaste de neumáticos se apliquen indiscriminadamente el mismo día.

Umbrales de sostenibilidad para baterías

En el caso de los automóviles eléctricos e híbridos recargables, el anexo II establece en un 80% el nivel mínimo de energía que la batería debe ser capaz de suministrar hasta cinco años o 100 000 kilómetros, siempre que sea la primera vez. El umbral asciende al 72% en el próximo período, hasta ocho años o 160.000 kilómetros. Estos valores se refieren a la energía de la batería y no al número de kilómetros que un conductor puede viajar a cada carga. El rango real también depende de la temperatura, la velocidad y el uso del vehículo. Las utilidades de luz tienen sus propios umbrales.

Estos requisitos están sujetos a registro. No reemplazan las condiciones de garantía comercial del fabricante. El Reglamento también prevé un pasaporte ambiental digital. Incluye información sobre consumo, emisiones y, cuando proceda, duración de la batería.

Vehículos y autobuses de mercancías pesadas siguen otro calendario

Para nuevos tipos de camiones pesados, autobuses y autobuses cubiertos por el Reglamento, el primer plazo general es el 29 de mayo de 2028. El 29 de noviembre de 2026, por lo tanto, abrió el calendario para automóviles y camiones ligeros, sin desencadenar una obligación equivalente el mismo día para todos los vehículos de carretera.

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