En el cuerpo, Sara Boustany juega Elise Zakaria. La serie de Quinn Shephard está en la parte superior de la serie en inglés de Netflix.

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Sara Boustany interpreta a Elise Zakaria, uno de los dos capitanes de un equipo de baile en el corazón deEl Cuerpo. Publicado el 11 de noviembre, la serie de Quinn Shephard ha estado en la cima del ranking global de la serie de inglés de Netflix para la semana del 16 al 22 de noviembre, con 9,5 millones de vistas según la plataforma.

Elise Zakaria, uno de los dos capitanes León

En una escuela secundaria católica estadounidense a principios de los años 2000, Elise dirigió el equipo de danza León con Anya Butler, realizado por Kristina Bogic. Cuando un ritual de iniciación organizado para dar la bienvenida a Grace Franklin, interpretada por Sofía Wylie, se vuelve mal, las visiones de las chicas de secundaria alteraron la pequeña ciudad. Los ocho episodios siguen las consecuencias de esa noche en el grupo y sus relaciones con adultos.

El personaje de Elise no se limita al equipo de baile. El genérico también acredita a Christine Solomon en el papel de su madre, Salma. Las escenas familiares le dan a Elise una vida fuera de los Leones, en una serie donde la amistad, el deseo y la lealtad entre los bailarines ocupan tanto lugar como lo sobrenatural.

Ver el cartel oficialEl Cuerpoen Netflix.

Un viaje entre Líbano y Estados Unidos

Boustany dijo que había regresado al Líbano durante sus años de secundaria, cuando el movimiento de protesta de 2019 salió. Ella ya había jugado en la televisión americana, especialmente enPen15, antes de este primer papel principal en una serie. En las entrevistas realizadas con ocasión de la liberación, relata la relación entre Elise y Anya y el grupo trabajan con los demás intérpretes de los Leones.

Del tercero al primer lugar en una semana

Netflix contó 5,1 millones de opiniones del 9 al 15 de noviembre, un período que incluye sólo los primeros cinco días de disponibilidad, luego 9,5 millones del 16 al 22 de noviembre. La plataforma calcula sus puntos de vista dividiendo el número de horas observadas por la duración de la temporada. Por lo tanto, estas cifras no representan un recuento de personas diferentes o el número de espectadores viendo los ocho episodios en su totalidad.

Trailer oficial francés, publicado por Netflix France.

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