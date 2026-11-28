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En el Líbano, la eliminación de una foto de un niño colocado en línea no es una tienda única. El autor de la publicación podrá suprimirla, una plataforma podrá retirarla con arreglo a sus normas y podrá incautarse la justicia. La eliminación de la publicación, evitando que aparezca en Google y reportando una amenaza son tres pasos distintos.

Comience con dónde se publica la imagen

Si es una foto ordinaria publicada por un pariente, escuela, asociación o medios de comunicación, el primer contacto es a menudo la cuenta o gestor de página. Una solicitud específica, indicando el vínculo de la publicación y explicando por qué el niño es identificable o expuesto, permite solicitar no sólo la retirada sino también la cesación de las transferencias por la cuenta de que se trate. This approach is not appropriate if contacting the person is likely to aggravate the danger or alert an alleged exploiter.

Si el autor no responde, o si la publicación circula en varias cuentas, el representante legal puede pasar por las formas de privacidad de cada plataforma. Eliminar el contenido en la fuente y eliminarlo de un resultado de búsqueda son dos operaciones separadas. La supresión de una publicación tampoco borra copias ya distribuidas por otras cuentas.

Para una foto no explícita, el menor o su representante pueden pedirle a Google que la retire de sus resultados. La forma pide la dirección de la imagen misma, y no sólo la dirección de la página. Google incluye una excepción para las imágenes de interés público. Una eliminación elimina los resultados de Google y las miniaturas, pero no el archivo del sitio anfitrión.

El derecho a la privacidad no desaparece en un lugar público

El artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño protege la intimidad, el honor y la reputación del niño. En el Líbano, la Ley 81 de 2018 regula el procesamiento de datos personales. In a notice issued on 24 November, the National Human Rights Commission recommended strengthening privacy guarantees, including in the digital space. Esta opinión se refiere a una propuesta de ley: no introduce un nuevo recurso. El Comité Parlamentario de Derechos Humanos aplazó el examen del texto hasta el jueves 3 de diciembre a las 10.00 horas de Beirut, o a las 10.30 horas, debido a la falta de quórum. Al mismo tiempo, las restricciones que protegen la imagen de los menores implicados en procedimientos judiciales tienen su propio ámbito de aplicación.

El análisis debe distinguir una foto de anomalía, una imagen que revela una dirección o una situación de vulnerabilidad, y una publicación relacionada con el acoso o la explotación. Hacer una cara borrosa no siempre es suficiente: un uniforme, un nombre en la leyenda o lugar indicado todavía puede identificar al niño.

Si hay peligro o explotación, no retransmitir

En caso de presunta amenaza, chantaje o explotación sexual, la publicación debe ser comunicada rápidamente a la plataforma y a las autoridades. Las Fuerzas de Seguridad Interna dirigen su servicio de presentación de informes « Balligh » e informan el 01 293 293 a la Oficina de Delitos Cibernéticos. No es necesario descargar o transferir una imagen potencialmente abusiva, incluso para alertar el séquito. El enlace, el nombre de cuenta y el tiempo del hallazgo pueden ayudar a localizarlo sin recircularlo. En caso de chantaje, los ISP recomiendan que se reporte la amenaza sin ceder a las peticiones del autor.

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