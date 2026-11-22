On 30 December 1946, Riad al-Solh addressed the Lebanese Chamber, meeting for the first time since the complete withdrawal of foreign troops. Han pasado más de tres años desde la liberación de los líderes de Rachaya. Entre las dos fechas, Beirut firmó la Carta de las Naciones Unidas y negoció, hasta los últimos embarques, la salida de fuerzas francesas y británicas.

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On 30 December 1946, Riad al-Solh addressed the Lebanese Chamber, meeting for the first time since the complete withdrawal of foreign troops. Han pasado más de tres años desde la liberación de los líderes de Rachaya. Entre las dos fechas, Beirut firmó la Carta de las Naciones Unidas y negoció, hasta los últimos embarques, la salida de fuerzas francesas y británicas.

En Nahr al-Kalb, una inscripción conmemora la evacuación de tropas extranjeras el 31 de diciembre de 1946. En las mismas rocas, los ejércitos habían grabado la memoria de su pasaje. La República Libanesa registró una salida allí. El sitio encontró noticias el sábado 21 de noviembre de 2026, cuando Joseph Aoun fue expresado en la víspera de las vacaciones nacionales. Para entender la fecha grabada en la piedra, debemos regresar a los intercambios diplomáticos de 1946 y a las diversas etapas de retirada.

En San Francisco, Líbano señala que las tropas permanecen en su suelo

El 22 de noviembre de 1943, dirigentes libaneses liberados de Rachaya reanudaron sus funciones. El 26 de junio de 1945, en San Francisco, Líbano firmó la Carta de las Naciones Unidas. En el catálogo fotográfico de la Biblioteca del Congreso en Washington, Wadih Naïm es uno de los representantes fotografiados en el momento de la firma. El país es uno de los 51 miembros fundadores de la Organización. Las unidades extranjeras siguen en el Líbano. El Estado ya representado en las Naciones Unidas debe negociar su salida y la entrega de las instalaciones que ocupan.

Un telegrama enviado desde Beirut a Washington el 23 de marzo de 1946 siguió la discusión. El diplomático estadounidense George Wadsworth recibió una copia de una nota francesa del Ministerio de Relaciones Exteriores libanés. Los expertos militares franceses y británicos habían mantenido inicialmente en abril de 1947 el mandato de evacuación. Su delegación desea avanzar en ese sentido. París pide transporte, personal de embarque y apoyo a los servicios libaneses. Un personal franco-libanés debe organizar operaciones.

Por qué los archivos dan múltiples fechas

El calendario está claro a medida que comienzan las salidas. Los archivos diplomáticos de los Estados Unidos estiman la dotación francesa de 7.500 efectivos en marzo y 2.600 a finales de junio. El mando británico dejó de funcionar el 30 de junio, mientras que un servicio separado se ocupó del destino de las instalaciones y deudas. En el lado francés, un comunicado de prensa anunció la salida del general que ordenaba las fuerzas y las últimas unidades formadas el 30 de agosto. El personal de liquidación sigue en vigor.

El último servicio francés fue anunciado el 24 de diciembre. Seis días después, frente a la Sala, Riad el-Solh señaló que las facultades correspondientes habían cumplido sus compromisos. El 31 de diciembre en Nahr al-Kalb es la fecha conmemorativa de la evacuación. La mayoría de las tropas habían salido del país varios meses antes de esa fecha.

El calendario libanés seleccionó el 22 de noviembre como Día de la Independencia. En la Cámara, la memoria de noviembre de 1943 es la de un poder elegido que recupera su libertad de acción. En Nahr al-Kalb, la piedra mantiene un seguimiento de otra experiencia de soberanía, la de un estado que es suficientemente maestro de su territorio para obtener y ver la salida de soldados extranjeros.

Archivo de 22 Noviembre 2026.Siga el directo desde el Día de la Independencia.

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