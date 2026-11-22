El Líbano conmemora su independencia con homenajes, cuyo programa incluye pasos en Yarze y Rachaya. La agencia nacional informa de nuevas tomas en el sur y las autoridades anuncian el inicio de las pruebas técnicas en Qlayaat. En Bruselas, la Unión Europea e Indonesia firman dos acuerdos. El clima francés y la COP31 completan este punto.

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Domingo 22 de noviembre de 2026, mediodía en Beirut. El Líbano conmemora el 83o aniversario de su independencia, mientras que el Organismo Nacional de Información informa de nuevos disparos en el Sur. En Qlayaat, las autoridades anuncian el inicio de las pruebas técnicas sin confirmar el despegue. En Bruselas, la Unión Europea e Indonesia firmaron dos acuerdos, que aún no han entrado en vigor.

Independencia: de Yarzé a Rachaya, homenajes del domingo

The Ministry of Defence confirmed that Michel Menassa had deposited on Saturday, on behalf of the Republic, a wreath on the tomb of former President Fouad Chehab in Ghazir, Kesrouan. Para este domingo, la Presidencia había inscrito dos homenajes a su programa de la mañana: el Ministro de Defensa, Michel Menassa, iba a hacer una corona a las 11 a.m. en el monumento de Emir Fakhreddine en Yarzé; el Ministro de Medio Ambiente Tamara Elzein se esperaba a las 11:30 a.m. en la ciudadela de Rachaya. Estos horarios son los del programa oficial. Al mediodía, los dos homenajes no habían sido confirmados públicamente. A las 14.00 horas, el programa también prevé un depósito de coronas en la placa de René Moawad, en el barrio de Zarif de Beirut, por el Ministro Kamal Shehadi.

En Rachaya, el homenaje se refiere al encarcelamiento de dirigentes libaneses por las autoridades del mandato francés en noviembre de 1943. Su liberación el 22 de noviembre marca la fecha conmemorada hoy. El sábado, en Nahr al-Kalb, Joseph Aoun había vinculado la plena soberanía del país al retiro israelí y al regreso de los desplazados del Sur, recordando que el Estado debía tomar la decisión sobre la guerra y la paz. Su discurso no establece un calendario.

En el distrito de Jbeil, la Defensa Civil confirmó que había enmarcado una carrera de cinco kilómetros por la independencia entre Hjoula y Bentaël.

Las vacaciones nacionales bajan el domingo. El cierre de las administraciones, las instituciones públicas y los municipios está previsto para el lunes 23 de noviembre, según la nota de la Presidencia del Consejo.

Líbano meridional: L

The National Information Agency reports intermittent artillery fire near Meyfadoun, Nabatiyah district. Su despacho fue publicado el domingo a las 10:16 horas de Beirut. El texto no especifica al autor del tiroteo ni el tiempo del incidente, ni da ningún resultado. This report is separate from that concerning Kfar Tebnit and the outskirts of Nabatiyah al-Faukah earlier in the morning.

Qlayaat: La calibración anunciada no confirma un vuelo

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Autoridad de Aviación Civil General están anunciando el comienzo de la calibración y las pruebas operacionales de sistemas de navegación y ayudas visuales en el Aeropuerto René-Moawad en Akkar. Se prevén vuelos adicionales de inspección después de la terminación del trabajo de rehabilitación de las vías de ejecución, con sujeción a las condiciones de seguridad necesarias. El comunicado de prensa no dice que un vuelo se despegó este domingo. Tampoco confirma la apertura de reservas o el inicio de conexiones regulares el 14 de diciembre, fecha que el gobierno había avanzado.

COP31: El último proyecto no denomina combustibles fósiles

En Antalya, el último proyecto de decisión marco emitido por la secretaría de la convención sobre el clima de las Naciones Unidas se refiere al consenso de Dubai, sin nombrar ni establecer un nuevo calendario para el petróleo, el gas o el carbón. Se propone triplicar la financiación de la adaptación para 2035, sin especificar la base para el cálculo. El ministro de clima alemán Carsten Schneider dijo que su país no apoyaría el texto tal como estaba. En el momento de este boletín, no se confirma la adopción del texto marco.

La Unión Europea e Indonesia firman dos acuerdos

Ambas partes firmaron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones en Bruselas el sábado. La firma viene después de la luz verde dada el miércoles por el Consejo de la Unión Europea; Las dos etapas no están confundidas. El acuerdo comercial prevé una reducción gradual de las obligaciones aduaneras en muchos productos. Los términos de una aplicación provisional siguen dependiendo de las notificaciones, y la firma no activa inmediatamente nuevos aranceles. Las siguientes medidas incluyen la aprobación del Parlamento Europeo y los procedimientos de conclusión y ratificación.

In France, flood and flood: three departments to be monitored

Météo-Francia coloca el Ain y el Jura en vigilancia anaranjada para la lluvia, con un deterioro esperado en la tarde. En Pas-de-Calais, la vigilancia anaranjada se refiere a inundaciones: Vigicrues clasifica el Canche a este nivel y las señales desbordan. Estos son dos fenómenos distintos, seguidos de boletines que pueden evolucionar durante el día.

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