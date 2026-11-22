Desde la euforia de las valoraciones hasta la contracción de USTECH 100: el Nasdaq-100 volvió alrededor de 25 500 puntos en sesión el 20 de noviembre. Bernard Raymond Jabre vuelve a la señal que había publicado antes de la inversión.
La señal se había emitido antes de la rotación
El 28 de agosto de 2026, Libnanews publicó mi estudio « Evaluación de la valoración de acciones AI ». El objetivo no era negar la revolución de la inteligencia artificial, sino medir el precio ya pagado por el mercado para esta revolución. El Índice de Ciclo de Valuación BRJ AI llegó a aproximadamente 82/100, una fase avanzada del ciclo de recuperación: altas valoraciones, expectativas muy exigentes y un margen reducido de error.
Esta alerta fue incluso antes: el 20 de mayo de 2026, en « Inteligencia Artificial, Ciclos Financieros y el Índice del Ciclo Global BRJ », estimado en un área de 78 a 88/100, descrito como una fase de « euforia institucional avanzada ». Por lo tanto, fue un diagnóstico ex ante, varios meses antes de la cumbre en octubre.
Lo que significa 82/100
La tecnología puede ser revolucionaria mientras se paga sobre la Bolsa de Valores. A 20, 40 o a veces casi 67 veces la facturación, los precios ya incorporan varios años de crecimiento futuro. En las hipótesis estudiadas, los casos más extremos requerían aumentos de ingresos de hasta un 40% a un 50% anual durante varios años para normalizar los múltiples sin destrucción de valor.
« Las grandes burbujas no nacen alrededor de tecnologías absurdas. Nacen alrededor de verdades extraordinarias… pagadas demasiado. »
De la señal a la parte superior, luego a la vuelta
|Fecha
|Nasdaq-100
|Evento
|Lectura cíclica
|28 agosto 2026
|29 433.43
|Publicación del estudio de valoración IA
|BRJ AI Index
|6 de octubre de 2026
|31 224,69
|Cumbre de clausura observada
|Ampliación del ciclo terminal
|28 octubre 2026
|29 813.16
|T0 del reloj del ciclo mundial BRJ
|Toro maduro / cambio cíclico
|20 noviembre 2026
|25 500 (en sesión)
|Correcciones profundas
|Contracciones: ~1h30 a 2h00 estimadas
Entre el 28 de agosto y la cumbre del 6 de octubre, el Nasdaq-100 aún ganó alrededor del 6%. Esto es normal en una lectura cíclica: identificar un área de valoración extrema no significa pretender conocer el último punto en el mercado. Desde el pico, el índice ha disminuido alrededor del 18%. En comparación con el 28 de agosto, la disminución está ahora cerca del 13%, y en comparación con el T0 del 28 de octubre se acerca al 14%.
Los tres niveles históricos son las vallas Nasdaq-100 publicadas por Nasdaq y transmitidas por la Reserva Federal de San Luis. El nivel indicado para el 20 de noviembre es un punto de referencia durante el período de sesiones, no un curso de cierre.
¿Dónde estamos hoy?
La lectura actual probablemente pone el USTECH 100 alrededor de 1h30-2h00 en el reloj BRJ: después de la 12h Top/Euphoria y Distribución alrededor de 1h, el mercado habría entrado ahora en la fase de Contracción. Esta posición es una estimación del modelo BRJ y no una medición cronológica: el reloj mide el estado del ciclo, no el número de días transcurridos.
El modelo BRJ es una herramienta analítica específica para el autor; su posición no es datos oficiales del mercado ni una garantía de rendimiento futuro.
El punto clave es que la corrección por sí sola no es suficiente para declarar el ciclo completado. Una fase descendente puede implicar rebotes violentos. Para considerar que el proceso de contracción es completo, será necesaria una normalización suficiente de las valoraciones, posicionamiento, liquidez y tendencias e indicadores de impulso.
Conclusión: AI continúa, pero su ciclo de mercado de valores ha cambiado
La inteligencia artificial probablemente no está al final de su historia tecnológica. Pero el mercado de valores puede corregir perfectamente varios años de anticipación excesiva a medida que la tecnología sigue creciendo.
Esta es precisamente la distinción hecha por el análisis publicado en mayo y luego en agosto: no confundan el poder de una revolución industrial con el precio que un inversor tiene que pagar para participar.
Estábamos en la parte superior del ciclo. Hoy, los datos del mercado indican que hemos pasado a su fase descendente. La pregunta ya no es si las valoraciones fueron tensas, pero hasta qué punto su normalización tendrá que ir antes de que el par de rendimiento/riesgo se vuelva realmente atractivo de nuevo.
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