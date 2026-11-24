El Ministerio del Interior de Gaza anuncia la muerte de Naim Abu Nahl. Benjamin Netanyahu e Israel Katz confirman que el ejército israelí lo mató.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Ministerio del Interior de Gaza anunció el martes 24 de noviembre la muerte de Naïm Mohammed Abu Nahl, Director General de Seguridad Interna en el enclave. Atribuyó su muerte a una huelga israelí en la ciudad occidental de Gaza. Benjamin Netanyahu y el Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmaron que el ejército israelí había matado a Abu Nahl.

Dos anuncios que designan a la misma persona

El ministerio en Gaza informó que Abu Nahl tenía 50 años y tenía el rango de brigada. No especifica la hora exacta de su muerte. En una primera comunicación, el ejército israelí y la Shin Bet dijeron que atacaron a un funcionario de Hamas sin nombrarlo. La declaración conjunta de Netanyahu y Katz, reproducida por varios medios israelíes, identificó a Abu Nahl como el jefe del servicio de seguridad interno de Hamás y afirmó la operación.

Un episodio separado de huelgas matutinas

La muerte anunciada por el ministerio se refiere a una huelga en la Ciudad de Gaza. La declaración anterior emitida por la agencia palestina WAFA se refería a dos huelgas en otras zonas, en Wadi Gaza y Al-Mawasi, y una muerte después de lesiones sufridas anteriormente en Jabaliya. Sus balances no tienen el mismo perímetro.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews