El Ministerio del Interior de Gaza anunció el martes 24 de noviembre la muerte de Naïm Mohammed Abu Nahl, Director General de Seguridad Interna en el enclave. Atribuyó su muerte a una huelga israelí en la ciudad occidental de Gaza. Benjamin Netanyahu y el Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmaron que el ejército israelí había matado a Abu Nahl.
Dos anuncios que designan a la misma persona
El ministerio en Gaza informó que Abu Nahl tenía 50 años y tenía el rango de brigada. No especifica la hora exacta de su muerte. En una primera comunicación, el ejército israelí y la Shin Bet dijeron que atacaron a un funcionario de Hamas sin nombrarlo. La declaración conjunta de Netanyahu y Katz, reproducida por varios medios israelíes, identificó a Abu Nahl como el jefe del servicio de seguridad interno de Hamás y afirmó la operación.
Un episodio separado de huelgas matutinas
La muerte anunciada por el ministerio se refiere a una huelga en la Ciudad de Gaza. La declaración anterior emitida por la agencia palestina WAFA se refería a dos huelgas en otras zonas, en Wadi Gaza y Al-Mawasi, y una muerte después de lesiones sufridas anteriormente en Jabaliya. Sus balances no tienen el mismo perímetro.
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