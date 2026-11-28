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Valérie Pécresse anunció el viernes 27 de noviembre en becas Baabda para 3.000 estudiantes de ocho escuelas del sur del Líbano. También indicó que las catorce ciudades francesas representadas en la reunión estaban preparando hermanamientos con aldeas del Sur. El sábado, una delegación de alcaldes franceses se reunió con funcionarios electos en Kawkaba. En esta etapa no se anunciaron calendarios de pago ni acuerdos firmados.

El anuncio se hizo en una entrevista con el Presidente Joseph Aoun. El Presidente de la región de la Isla de Francia dirigió una delegación local. Presentó dos compromisos: ayudar a los estudiantes a continuar su educación en varias escuelas del Sur y crear asociaciones entre municipios. La presidencia del Consejo de Ministros del Líbano confirma que Nawaf Salam recibió la misma delegación ante el Gran Sérail en presencia del Embajador de Francia, Patrick Durel, para examinar, entre otras cosas, la cooperación local.

Becas: un anuncio, no una apertura de aplicaciones

En el caso de las familias, la información necesaria sigue siendo la lista de instituciones interesadas, la parte de los costos abarcados, los criterios de adjudicación y la persona de contacto que recibirá las solicitudes. Los documentos públicos de la visita que consultamos no contienen un procedimiento de registro. Tampoco pueden decir que las becas se pagarán directamente a las familias: la Región también puede pasar por una institución o agencia responsable de la distribución de asistencia.

Se utiliza un precedente para medir la diferencia entre publicidad y financiación. En marzo de 2024, un debate del Comité Permanente, detallado por la Región, había otorgado 100.000 euros a la Universidad de San José por las tasas de matrícula de 20 estudiantes en 2023-2024. Esta subvención nombró al operador, la cantidad, el público y el año en cuestión. Fue un apoyo a la educación superior, distinto de las becas escolares anunciadas el viernes para el Sur.

In Kawkaba, elected officials discuss concrete projects

El sábado 28 de noviembre, una delegación de dieciséis alcaldes franceses se reunió con el presidente del municipio de Kawkaba, Elijah Abu Nakul, y representantes electos del sector Marjayoun, según el informe presentado por la agencia pública libanesa. Los debates se centraron en el hermanamiento, la escuela y las iniciativas sociales. Los dieciséis alcaldes reportados en esta etapa no corresponden al conteo de las catorce ciudades representadas el día anterior en Baabda. En el informe no se especifica qué municipios se han de hermanar o el calendario de ejecución.

Gemelo: el contenido de los acuerdos se decide por acuerdo común

La embajada libanesa en Francia presentó la visita a principios de noviembre como misión de cooperación descentralizada preparada con el trabajo oriental. Los compromisos de los municipios serán leídos en los convenios mismos: qué socios, qué proyecto y con qué recursos. Un municipio puede compartir habilidades técnicas o organizar intercambios sin que una inversión sea financiada automáticamente. El anuncio de la visita no proporciona todos los acuerdos firmados ni sus respectivos presupuestos.

La renovación de la cooperación entre la Región y el municipio de Beirut, también mencionada por la embajada durante la preparación de la misión, es otro acuerdo. Incluye planificación urbana, zonas verdes y movilidad sostenible. No establece la asignación de una bolsa de valores en el Sur ni las obligaciones de los municipios a combinar.

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