El Nejmeh ganó 1–0 en el estadio Camille-Chamoun en Beirut el sábado 21 de noviembre. La taquilla federal anuncia cuatro reuniones más sobre este césped, del 29 de noviembre al 20 de diciembre. El calendario confirma el regreso del campeonato al sitio, sin establecer una reapertura general del deporte Cité al público.

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El campeonato de fútbol libanés volvió al estadio Camille-Chamoun en Beirut el sábado 21 de noviembre. El Nejmeh es impuesto 1–0 contra Shabab al-Ghaziah, que juega bajo la licencia de Al-Mabarra. La taquilla de la Federación Libanesa de Fútbol anuncia cuatro reuniones más del Nejmeh antes del 20 de diciembre. No conduce a una reapertura general del complejo.

Un juego jugado en el césped principal

Este retorno ya no se debe a una fecha ingresada en el programa. La Agencia Nacional de Información confirma que el partido fue jugado en el césped principal del estadio para el séptimo día del campeonato. Qassem al-Zein marcó la única meta en el minuto 87.

Los dos nombres utilizados para el equipo opuesto se refieren a la misma reunión. La agencia designa a Shabab al-Ghaziah y especifica que el equipo juega bajo la licencia de Al-Mabarra. Este es el apellido en el horario federal de boletos. Así que no son dos oponentes diferentes.

Cuatro citas calendario más

La Federación planea jugar el Nejmeh contra la Sabiduría el domingo 29 de noviembre contra Riyadi al-Abbasiya el jueves 3 de diciembre contra Shabab al-Sahel el martes 8 de diciembre y contra Al-Ansar el domingo 20 de diciembre. La taquilla abre a las 14:15 Hora de Beirut para cada una de estas cuatro reuniones. El partido Nejmeh contra Safa, el miércoles 25 de noviembre, se anuncia en el estadio Fouad-Chehab en Jounieh.

Estas fechas son las de la programación publicada por la Federación. Ellos no informan por sí solos sobre los foros que serán abiertos, el precio de los lugares o la existencia de un posible libre. Los espectadores deben comprobar el registro del juego que están interesados antes de moverse. La entrada concedida para una reunión no se aplica a lo siguiente.

Regreso al fútbol, no a todas las instalaciones

El juego del sábado establece que el césped principal se utiliza de nuevo para el campeonato. Las cuatro fechas siguientes muestran que el regreso no se limita en el calendario a un nombramiento único. Por otra parte, las fuentes oficiales consultadas no dicen que todas las instalaciones de la Cité sportif están funcionando de nuevo, que se ha firmado un acuerdo duradero con el club, o que el sitio es accesible fuera de las reuniones.

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