Riesgo inmediato, chantaje o necesidad de hablar: contactos para distinguir en el Líbano, y recursos E-Aman y Daleela para prevenir riesgos.

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Un formulario de alerta no reemplaza una llamada de emergencia cuando un niño está en peligro. 112 es urgente, las Fuerzas de Seguridad Interna tienen una oficina especializada y Himaya ofrece un plazo de respuesta de 48 horas. Los padres y maestros también tienen recursos separados de prevención.

Chantaje en línea: no espere una respuesta del formulario

Cuando un niño muestra un mensaje inquietante, el primer paso es escucharlo y ayudarlo a advertir a un adulto de confianza. En caso de chantaje, las Fuerzas de Seguridad Interna recomiendan no ceder a solicitudes y reportar los hechos. Una alerta a la plataforma puede complementar este enfoque; no sustituye una alerta a las autoridades si el niño está en peligro.

Es posible registrar el nombre de la cuenta, dirección de perfil, día y hora, sin publicar el contenido o distribuirlo en un grupo de mensajería. Si el contenido íntimo de un menor está involucrado, no lo descargue o transfiera. Las autoridades pueden indicar cómo informarles de la situación sin difundir el contenido.

En la práctica: ¿qué contacto elegir en el Líbano? Riesgo inmediato: 112. Llame a las Fuerzas de Seguridad Interna sin esperar una respuesta en línea.

Llame a las Fuerzas de Seguridad Interna sin esperar una respuesta en línea. Crímenes, amenazas o delitos en línea: oficina de ciberdelincuencia de las Fuerzas de Seguridad Interna, 01 293 293 oformulario de presentación de informes oficiales « بل. No se anuncia el tiempo de regreso en la guía consultada.

oficina de ciberdelincuencia de las Fuerzas de Seguridad Interna, oformulario de presentación de informes oficiales « بل. No se anuncia el tiempo de regreso en la guía consultada. Hablar de preocupación o pedir consejo sin urgencia: formulario de ayuda online de Himaya. La asociación anuncia una respuesta dentro de las 48 horas siguientes al envío, no una intervención dentro de ese período. Muestra el 03 414 964 para denunciar abusos.

formulario de ayuda online de Himaya. La asociación anuncia una respuesta dentro de las 48 horas siguientes al envío, no una intervención dentro de ese período. Muestra el para denunciar abusos. Preparar un debate o una sesión: portal E-AmanyDaleela, UNICEF Líbano guía de juego y animación. Contactos verificados el 21 de noviembre de 2026.

Recursos para uso familiar y aula

El portal E-Aman de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones distingue espacios para padres, jóvenes y maestros. La versión actual fue anunciada el 9 de marzo de 2026; una versión árabe del programa ya existía en marzo de 2013. Entre otras cosas, el sitio propone hablar sobre compartir información personal y acordar un adulto para mostrar un mensaje inquietante. Para una sesión de clases, los maestros pueden empezar por ejemplos ficticios y trabajar en estos reflejos sin pedir a los estudiantes que le digan un incidente personal.

El UNICEF Líbano también ofrece Daleela, un juego para niños de 8 a 12 años. Un capítulo se centra en las opciones en línea, la identidad digital y el reconocimiento del contenido arriesgado, especialmente en los juegos. El UNICEF indica que opera fuera de línea una vez instalado, que existe en árabe con narración, así como en francés e inglés, y proporciona una guía gratuita a los maestros y oradores. El archivo UNICEF proporciona acceso a la versión Android. La guía ofrece sesiones de 90 minutos y adaptaciones de 50 minutos.

La campaña y la factura siguen dos caminos

El 20 de noviembre, el Ministerio de Información presentó un programa de prevención y un documental para padres e hijos. Anunció su difusión en las redes sociales y en los medios públicos y privados, sin especificar un calendario por los medios de comunicación en su comunicado de prensa. El comunicado no anuncia un nuevo servicio de reportaje.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó el 15 de noviembre una propuesta separada para fortalecer la protección de los menores en el entorno digital. According to his opinion, the text was registered on 16 September and forwarded to the Government on 23 September. La opinión no es válida para una votación o entrada en vigor.

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