Los guardias fronterizos anunciaron el sábado 21 de noviembre la evacuación de los 16 tripulantes del buque ruso Sparta II. El buque había incendiado en el Golfo de Finlandia frente a Loviisa. La lucha contra incendios continuó. Las autoridades han adoptado medidas de preparación para la contaminación.

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El equipo de carga rusoSparta IIfue evacuado el sábado 21 de noviembre al Golfo de Finlandia, anunció los guardias fronterizos finlandeses. El buque de carga estaba ardiendo de Loviisa en aguas territoriales finlandesas. Los incendios continuaron cuando las autoridades confirmaron la evacuación.

Sparta II: Dieciséis marineros dejaron el barco

En un comunicado de prensa emitido a 1503 hora local, los guardias fronterizos finlandeses anunciaron que estaban coordinando el rescate y la prevención de posibles daños ambientales. La tripulación todavía estaba a bordo. The authorities established a security perimeter and made contact with their Russian counterparts responsible for relief at sea.

Durante la tarde, el Mayor Mikko Simola anunció que la evacuación de las dieciséis personas a bordo había comenzado. Poco después de las 7 p.m., el Mayor Ilja Iljin confirmó que había terminado. Las autoridades no anunciaron en ese momento un chequeo médico para los marineros o indicaron que el incendio estaba bajo control.

Medidas de lucha contra la contaminación en preparación

The border guards had not found any environmental damage in their first point. Los servicios de socorro de Helsinki indicaron entonces su disposición a responder a la contaminación. Esta decisión no indica que se haya producido una fuga.

El primer comunicado de los guardias fronterizos no especifica el origen del incendio. Confirmación de la evacuación estableció que la tripulación había dejado elSparta II, pero no determina la causa del fuego o la condición de la carga.

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