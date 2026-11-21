In 2004,Bahebbak Worddio su nombre a un álbum de nueve canciones de Yuri Markadi. En noviembre de 2026, cantante libanésLeh Kida, un soltero egipcio árabe construido alrededor de una escena de café. La canción tiene éxitoBakkirliberado en junio.
Una declaración de amor a una pregunta
Fechas de catálogoBahebbak Wordde 17 de agosto de 2004. El título dice amor a la primera persona, con su intensidad para sólo decoración. Veintidós años después,Leh Kidahace una pregunta familiar, que se puede traducir como « ¿Por qué así? ». El single, lanzado el 11 de noviembre bajo el crédito fonográfico Hu Management, contiene sólo una pista de unos dos minutos.
Para esta canción escribió y compuso, Markadi dice que se fue con una nota escuchada en un popular café en Egipto. Hizo este intercambio el punto de partida de una narrativa en el dialecto egipcio, en un ritmo prestado de hip hop. Dijo que había elegido una voz más seria, que ya estaba usando para su trabajo de voz de publicidad. Esta elección da un punto de comparación con sus canciones románticas, sin hacer el nuevo single un descanso con todo su repertorio.
De la memoria familiar a la historia del café
El video fue presentado durante su lanzamiento como filmado en el barrio Khan al-Khalili de El Cairo. La escena del café da a la canción un ajuste preciso. El nombre de la actriz Nelly Karim se utiliza como referencia; el registro de los créditos de la canción Markadi solo como intérprete, no como dúo.
El 22 de junio, el cantante ya había publicadoBakkirÉl presenta esta pieza como un homenaje a su padre. Los dos títulos de 2026 no cuentan lo mismo: una parte de una historia familiar, la otra parte de una conversación incautada en un café. El cantante presentaLeh Kidacomo primer título de su proyecto de álbum. El single fue lanzado, pero el catálogo consultado no da una fecha de lanzamiento para el álbum.
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