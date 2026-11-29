En la Catedral Griego-Ortodoxa de San Jorge en Beirut, el Metropolitano Elias Audi dedicó su homilía el domingo 29 de noviembre a la relación entre propiedad y atención a otros. Partiendo del Evangelio de Lucas y de la carta a los Efesios, habló del compartir, el perdón y el uso del tiempo.

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El metropolitano griego-ortodoxo de Beirut, Elias Audi, dedicó su homilía el domingo 29 de noviembre al apego a la propiedad. En la Catedral de San Jorge, tomó como punto de partida el encuentro de Jesús con un hombre rico en el Evangelio de Lucas. También habló de la atención que las pantallas demandan y la atención que se da a sus seres queridos.

Lo que el rico no puede dejar

En el pasaje comentado por el Metropolitano (Lucas 18, 18-27), un hombre pregunta a Jesús cómo obtener la vida eterna. Afirma observar los mandamientos de su juventud. Jesús le pidió que vendiera sus bienes, que los distribuyera a los pobres, y luego lo siguiera. El hombre triste: la historia dice que es muy rico. Luego viene la imagen del camello y el agujero de aguja. A aquellos que preguntan quién puede ser salvo, Jesús responde que lo imposible para los hombres es posible para Dios.

« El problema no es lo que tenemos, sino lo que nos tiene », dijo Elias Audi (traducido del árabe). En su lectura, dinero y talento no son condenados en sí mismos: los presenta como recursos confiados a todos, cuyo uso puede servir a otros. Dio ejemplos concretos: « del pan que compartimos, del tiempo que damos, una lágrima que limpiamos ». También se refirió a la defensa de los derechos y el perdón.

Tiempo para otros

El Metropolitan trajo este relato más cerca de la carta a los Efesios (5:8-19), que exhorta a los creyentes a caminar en la luz y hacer buen uso del tiempo. Mencionó el ruido de la información y la competencia de las pantallas para la atención. En este contexto, explicó, haciendo espacio para la oración, escuchando a su familia o parando frente a una persona que está sufriendo son maneras de tomar su tiempo.

Foto de cubierta: Catedral de San Jorge en 2009, no la oficina del día. Vladanr / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; cropping and dressing Libnanews, bajo la misma licencia.

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