Las autoridades estadounidenses cerraron el Banco Unido de Fidelidad el 27 de noviembre. Los primeros ciudadanos se apoderan de sus 22 ramas y casi todos sus depósitos, con excepciones para algunas cuentas. El fondo federal de garantía calcula el costo de la falta de 1,83 mil millones de dólares. Las agencias tienen que reabrir el lunes.

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Los primeros ciudadanos se reabrirán el lunes 30 de noviembre, bajo su responsabilidad, las agencias de Fidelidad Unida que no operan los sábados. La recuperación viene después del cierre del Banco Evansville en Indiana el viernes 27 de noviembre. Cubre 22 organismos y casi todos los depósitos, en cuatro estados y en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. The Bank Supervisory Authority has entrusted the default management to the Federal Deposit Guarantee Agency, FDIC.

Un cierre decidido por el supervisor

La Contraloría de la Moneda (OCC) consideró que la Fidelidad Unida ya no podía cumplir sus obligaciones o responder, en el curso normal de su negocio, a las solicitudes de sus solicitantes. A finales de septiembre, la institución tenía aproximadamente 5.900 millones de dólares en activos y 5.400 millones en depósitos, según la FDIC. La decisión de cierre es distinta del acuerdo de toma de posesión: el supervisor nombró al administrador de la FDIC del banco fallido, luego la FDIC concluyó la transacción con First Citizens.

Por qué los depósitos totales y la cantidad tomada difieren

First Citizens is estimated at $4.5 billion in deposits which it expects to resume, on the basis of accounts as at 30 September. Algunas sumas depositadas por intermediarios y otras cuentas excluidas no forman parte de la transferencia. Por lo tanto, la diferencia entre las dos cifras no representa una cantidad de pérdida para los clientes: se describe el balance del banco cerrado, el otro describe el alcance estimado de la transacción. First Citizens states that the final amount will be adjusted from the balance sheet on the closing date and settlement with FDIC.

El banco de adquisición estima que los préstamos incluidos en la operación ascendían a aproximadamente 3.100 millones de dólares. Su oferta elegida incluía un descuento de aproximadamente $2.6 mil millones en activos y ninguna prima de depósito. La FDIC estima que el costo de intervención del fondo de garantía, financiado por instituciones aseguradas, asciende a 1.830 millones de dólares. El descuento de la oferta y el costo del fondo son dos cálculos separados.

Cheques, tarjetas y agencias durante la transición

Los clientes pueden seguir utilizando sus tarjetas y cheques para las cuentas tomadas, según IEDC. Los prestamistas deben seguir arreglando sus madurezs. Los primeros ciudadanos anuncian que los antiguos sitios y aplicaciones siguen siendo utilizables durante la transición, antes de una migración técnica que ocurrirá más adelante. Las agencias ya abiertas el sábado estaban programadas para reanudar el 28 de noviembre; la cita del lunes se refiere a las otras agencias de la red.

De los 22 asentamientos, 20 están en Indiana, Illinois, Colorado y Florida. Los otros dos, en Sainte-Croix, operaron bajo el nombre del Banco de San Croix, una división de Fidelidad Unida. En Illinois, había dos agencias en Chicago, Halsted Street y la calle 87.

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