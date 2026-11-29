En su homilía el domingo 29 de noviembre en Bkerké, el patriarca maronita Béchara Rai hizo de la seguridad del sur del Líbano y el regreso de sus habitantes una condición de paz en todo el país. También pidió a los funcionarios públicos que sirvieran a todos.

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Maronite Patriarca Béchara Rai declaró el domingo 29 de noviembre, en su homilía en Bkerké, que la paz en el Líbano exigía primero que el Sur recuperara la seguridad y que sus habitantes desplazados pudieran regresar con seguridad. « El sufrimiento del sur del Líbano sigue siendo el caso de un país entero », dijo (traducido del árabe).

Retorno como condición para la paz

Para el patriarca, la estabilidad no es sólo para detener la lucha: debe permitir que los habitantes regresen a sus aldeas y reanudar la vida normal allí. Esto está en consonancia con uno de los objetivos establecidos el viernes por el Presidente Joseph Aoun, quien citó el regreso de las personas desplazadas como prioridades del Líbano, junto con la retirada de las fuerzas israelíes del Sur y el despliegue del ejército libanés. Rai no anunció ninguna medida operacional ni calendario de retorno.

Responsabilidad de los funcionarios y dirigentes elegidos

« El poder no es un privilegio, sino un servicio. La función no pertenece al que la sostiene: está al servicio de la comunidad », agregó. Pide a los funcionarios que prefieran el trabajo y la reconciliación a las consignas, y que consideren a sus interlocutores como asociados en lugar de opositores. El calendario maronita marca este domingo la Visitación de María en Elizabeth.

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