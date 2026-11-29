Un horno en Bikfaya y una red de ventas de minnow en Bekaa muestran dos maneras de ganar ingresos alimenticios después de una pérdida de empleo en el banco.

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En Bikfaya, Jinane Hayek se trasladó del banco a un horno del vecindario. Agnès Gabriel eligió otra ocupación en el mismo campo: la venta de alimentos enlatados e ingredientes preparados por mujeres de aldeas libanesas. Ambos afirman haber perdido su empleo en el sector bancario. Una fabrica y vende en el mismo lugar; El otro busca oportunidades para las personas que producen en otros lugares.

En Bikfaya, una panadería que vende localmente

Jinane Hayek perdió su trabajo en 2021, después de una larga carrera en el banco. Abrió a Neswen el-Furn en Bikfaya, Metn. El horno vende manouchés, incluyendo zaatar o queso. El equipo está compuesto por mujeres y divide las tareas de masa, cocina y servicio. La venta en el mostrador pone directamente el precio pagado por el cliente contra el costo del horno: materias primas, energía, personal y sin vender. No hay nada aquí para cuantificar el margen de comercio o la remuneración del equipo.

Al colocar el mango en la lista de patrimonio cultural intangible en 2023, la UNESCO señaló que su preparación se transmite tanto a las familias como a las pequeñas panaderías y que su comercialización es parte de la economía local. El reconocimiento se refiere a la práctica en el Líbano, no a un establecimiento particular.

En el Bekaa, vender los productos de varios pueblos

Agnès Gabriel, que también es ex miembro del sector bancario, lanzó Nakhet al-Dayaa para colocar en el mercado productos de mune, preparaciones generalmente destinadas a la conservación. Entre las localidades donde dijo que había seleccionado productos estaban Al-Qaeda, Younine y Machghara. El catálogo incluye kichek, melaza granada, mermeladas y agua de flor naranja. En este modelo, los productos de varias aldeas deben agruparse, presentarse a la venta y llegar a una clientela más allá del lugar de producción.

Para saber lo que estas ventas se refieren a cada productor, sería necesario conocer los volúmenes vendidos, el precio en el taller y el período de pago. Estos elementos, como la capital inicial de ambas empresas y las direcciones de todos los revendedores, no se hicieron públicos.

Lo que los dos caminos no dicen sobre el mercado laboral

La Encuesta de la Fuerza de Trabajo del Líbano realizada con la Organización Internacional del Trabajo en enero de 2022 midió el desempleo del 32,7% entre las mujeres trabajadoras, en comparación con el 28,4% entre los hombres de trabajo. Estas tasas no describen la situación de 2026 ni los bancos solos. En un municipio de Bekaa, Dalhamieh, la FAO documentó un tercer modelo: una unidad de secado de frutas y verduras creada con capacitación, equipo y subvención. Cuando la guerra cerró los mercados, el local se convirtió en una cocina para familias desplazadas. Esta asistencia es específica para el proyecto financiado por la FAO; No hay nada que establecer para ambas conversiones comerciales.

En Bikfaya, el cliente compra un producto que sale del horno. La compañía de Agnes Gabriel crea un punto común de venta para productores dispersos entre varios pueblos. El efecto en el empleo no se mide de la misma manera: horas de trabajo remunerado en un caso, órdenes y precios pagados a talleres en el otro.

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