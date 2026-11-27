El comando militar estadounidense afirma haber detenido al portaaviones Pacific Archer el jueves 26 de noviembre en el Golfo de Omán. Según él, el buque bajo la bandera de Palau había dejado Bandar Abbas a pesar del bloqueo estadounidense. El mando indica que la tripulación civil no resultó herida. Queda por confirmar la condición del buque.

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El comando militar estadounidense afirma haber detenido al portaaviones Pacific Archer el jueves 26 de noviembre en el Golfo de Omán. Según él, el buque bajo la bandera de Palau había dejado Bandar Abbas a pesar del bloqueo estadounidense. El mando indica que la tripulación civil no resultó herida. Queda por confirmar la condición del buque.

El mando militar estadounidense para el Medio Oriente (CENTCOM) anunció el viernes 27 de noviembre que había detenido el día anteriorPacific Archer, un buque mercante bajo la bandera de Palau. Según su declaración, el portaaviones había abandonado el puerto iraní de Bandar Abbas y prosiguió su ruta a pesar de varias advertencias estadounidenses. Mando atribuyó la inmovilización a una huelga estadounidense en el Golfo de Omán.

El CENTCOM afirma que la tripulación civil no resultó herida. No dio el número de marineros a bordo, la naturaleza de la carga, ni información sobre ninguna operación de asistencia. El alcance del daño y el destino del buque después de la huelga no fueron confirmados independientemente.

Continúa el bloqueo de los puertos iraníes

El comando estadounidense afirma haber desviado 158 buques mercaderes y detenido a seis de ellos, que, según él, se negaron a cumplir. Estas cifras se derivan del balance estadounidense de la operación. No describen todo el tráfico marítimo de la región. El 7 de noviembre, el CENTCOM ya había anunciado una intervención contra el buque de cargaHudaen el Golfo de Omán.

El levantamiento del bloqueo es una de las condiciones establecidas por Teherán para reanudar las negociaciones con los Estados Unidos. El anuncio americano sobre elPacific Archerno presenta ningún cambio en la aplicación del embargo. Tampoco es suficiente establecer que el buque transportaba petróleo: es un transportista a granel, y el comunicado de prensa no especifica lo que llevaba.

Las perturbaciones exceden del Golfo de Omán solo

En su examen anual publicado el 26 de noviembre, el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas prevé un estancamiento del comercio marítimo mundial en 2026, tras un aumento del 1,9% en 2025. El organismo atribuye esta desaceleración a varias perturbaciones simultáneas, incluso en el Estrecho de Ormuz, el Mar Rojo, el Mar Negro y el Canal de Panamá. Observa viajes más largos, mayores costos de combustible y más incertidumbre para los transportistas. Esta es una proyección anual, no una estimación del impacto de la huelga en laPacific Archer.

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