El ejército libanés anuncia cuatro detenciones tras un tiroteo en Laylaki, distrito de Baabda. Se refiere a una controversia personal y no especifica el número de víctimas.

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El ejército libanés anunció cuatro detenciones tras los disparos del jueves 26 de noviembre en Laylaki, distrito de Baabda. El mando del ejército coloca el origen del caso en una disputa personal. Confirmó que las personas habían sido afectadas, sin dar cifras ni especificar el seguimiento.

Cuatro arrestos confirmados por el ejército

The command indicates that a unit intervened to end the confront and that four people were subsequently arrested. La investigación continuó, según el comunicado de prensa del 26 de noviembre. The army does not specify the role it assigns to each of the arrested persons or who opened fire. Un arresto no equivale a una acusación o condena.

Queda por establecer el balance y el origen preciso de la controversia

Los primeros comentarios variaron. Some reported injuries, others also reported deaths. The military statement does not confirm the number of victims or allow for the separation of these figures. Tampoco confirma la causa precisa de la controversia más allá de la cualificación de la disputa personal.

En este comunicado no se indica ninguna decisión del Ministerio Público o de la penalización. No hay nada en las pruebas oficiales disponibles para atribuir los disparos a una parte. La investigación y las autoridades competentes siguen determinando responsabilidades individuales y la evaluación humana.

Ilustración: El Ejército Libanés, una fotografía de archivo publicada en febrero de 2025 por la Dirección de l ́Orientación. Esta imagen no muestra la intervención de Laylaki.

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